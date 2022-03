Puntos Fiscales

México es un estado fallido por inseguridad?

José Luis León Robles

twitter: @pepehuicho2578

Amigos míos, tenga un buen día, hoy es un tema que si bien se habla mucho de ello poco hacemos como sociedad para protegernos, y es que no es para menos los altos índices de inseguridad que tenemos en México, para explicarlo es necesario saber lo siguiente: la inseguridad constituye uno de los grandes problemas que ningún gobierno sea del partido que sea ha logrado controlar, se manifiesta de dos formas una es que la inseguridad que vive la población es afectada por el aumento de los delitos y la otra el gran auge en los últimos años del narcotráfico, mismo que ha sido estudiado por especialistas en el tema y que han visto que México es parte de la ruta de la cocaína proveniente de Colombia con destino a Estados Unidos, en los últimos años se ha evidenciado los enfrentamientos entre estos grupos delictivos y las fuerzas del orden nacional.

Debemos partir en el incremento preocupante de las ejecuciones por parte de los narcotraficantes en los últimos años desde el gobierno de Felipe Calderón hasta nuestro actual ejecutivo federal, cada gobierno que ha pasado ha fracasado en su estrategia de combate al narcotráfico, y si bien se ha criticado mucho los resultados por el primer año de gobierno de AMLO, por algunos acontecimientos como el llamado culiacanazo y las propias cifras que emanan de las propias dependencias policiacas del país podemos decir, sin que se pueda interpretar como una excusa sin embargo considero que en un año no puede cuestionarse la estrategia del actual gobierno, lo que sí es cuestionable fue la forma como pregono en campaña que a partir del primer año se iban a ver los resultados, entonces si retrocedemos en la línea de tiempo observando cifras podemos llegar a la conclusión que se trata de un Estado parcialmente fallido, en la medida en que el fracaso se concentra en las estructuras de seguridad, inteligencia, policiales y de justicia para combatir el narcotráfico.

Retomando paralelamente estas situaciones atípicas en un país subdesarrollado en el que se adoptó un nuevo sistema penal de justicia el grupo parlamentario de Morena está llevando cambios al sistema de justicia en el cual permite encarcelar arbitrariamente, espiar legalmente, torturar inconstitucionalmente como se venía realizando con el viejo sistema de justicia penal, algo preocupante ya que la figura del arraigo puede ser utilizado para cualquier crimen del cual seas acusado durante 40 días sin juicio alguno, hay les va otra, te pueden detener en flagrancia y remitirte directamente a prisión preventiva oficiosa, es decir sin que puedes tener un debido proceso ante el juez, violando tu presunción de inocencia, que mucho se viene cuidando es este sistema penal de justicia, hay les va otra y dirigido para aquellos contribuyentes que no se portan muy bien, con esta propuesta de ley podrán espiarte y pueden intervenir todas tus llamadas por temas fiscales, en donde se presuma omisiones y esquemas agresivos de planeación fiscal que permitan a quienes lleven a cabo este tipo de acciones pagar menos tributo, si a esto te parece muy abusivo pues hay que agregarle también el aspecto electoral, por el simple hecho de presuponer ciertas acciones en la que el estado pueda encuadrarte en algunas de las sanciones previstas en las leyes electorales estas pruebas que hoy en los juzgados al presentarlas diversos juzgadores se han pronunciado al respecto como pruebas obtenidas ilegalmente, con estas nuevas propuestas de ley ya no serán consideradas fuera del marco legal. El argumento con el que se pretende motivar y darle una fuerza legal a estas propuestas a través de la cámara de origen es derivado precisamente abatir la impunidad y combatir la criminalidad, pero están pasando por alto todas las recomendaciones emitidas por Derechos humanos a través de varias décadas de lucha por parte de líderes humanistas que incluso pagaron con su propia vida, si estoy de acuerdo que es muy cuestionable muchos casos que hemos visto de injusticia y que erróneamente hemos visto las deficiencias de este sistema penal de justicia, sin embargo lo que no se ha observado y analizado sobre todo en personas responsables en los medios de comunicación que las fallas derivan de la no preparación de los fiscales de ministerio público, por falta de presupuesto (del estado)o la desidia de no asistir a cursos de actualización y capacitación por parte de los propios servidores públicos.

Con esto cierro columna el día de hoy, una frase de Immanuel Kant que dice “El disfrute del poder corrompe de manera inevitable el juicio de la razón y pervierte su libertad.”

Nos seguimos leyendo la próxima semana.