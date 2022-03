Asesoría Legal

Migrantes deben regresar para atrás, no para adelante

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Antes que nada, Chiapas está en riesgo de un colapso de migrantes, lo mismo pasa con los Estados del norte del país, Instituto Nacional de Migración (INM) delegación Chiapas no tiene culpa de nada, solo trata de hacer su trabajo, al parecer a los activistas mexicanos y agitadores de origen extranjero solo quieren ver sus intereses propios, desde el año pasado los migrantes empezaron a llegar en grandes caravanas a nuestro país, no solo han hablado mal de nuestro país sino que han agredido a nuestras autoridades ocasionando violencia para reclamar un derecho que creen que les corresponde, que los migrantes que regresó el año pasado la Delegada del INM Yadira de los Santos Robledo a sus países de origen que le den gracias a Dios porque no lograron llegar a Estados Unidos, lugar donde la muerte ronda todo ese país, los migrantes agredieron a nuestras autoridades de migración rompiendo toda clase de objetos en las oficinas y prendiendo fuego, todo lo anterior, gracias a los agitadores, a los manipuladores de gente tonta que se creen lo que los autollamados “pastores” les dicen, resulta que en fechas anteriores, manipuladores y agitadores de migrantes enviaron una carta al Presidente López Obrador creyendo que les iba a hacer caso, nada que ver, Andrés Manuel López Obrador nunca lee absolutamente nada de nadie, toda documentación la reciben personas de atención ciudadana de Palacio Nacional, es más, el Presidente López Obrador no atiende a absolutamente nadie del pueblo mexicano, es otro presidente nefasto que tenemos gobernando, yo puedo decirles la respuesta de la carta que enviaron al “señor presidente”, la respuesta a su petición de los migrantes es: JAJAJAJAJAJAJA, los principios de la cuarta transformación no existen, los autodenominados “organizaciones sociales” que demandan a la Delegada del INM Chiapas no tienen siquiera una idea de lo que están diciendo, los migrantes no deben avanzar hacia la frontera norte, sino hacia sus países de origen, por el bien de las y los mexicanos y por ellos mismos, nada tienen ya que ir hacer a Estados Unidos, la llamada “economía mundial” se ha caído para no levantarse más, nada ya tienen que hacer en nuestro país tanto en el sur como en el norte para llegar a Estados Unidos, las tantas y tantas estupideces cometidas por el presidente estadounidense Donald Trump las consecuencias han llegado, han sido atacados directamente por el virus mortal chino, avispones asesinos y el montón de plagas que les espera peor que a Egipto, nadie va querer estar en Estados Unidos, los gringos se están extinguiendo, no se les desea mal pero bien merecido lo tienen por racistas y asesinos, por algo los demás países atacan a esa nación y México no puede meterse en intereses ajenos, de hecho, si el estúpido veracruzano vende patrias de Santa Ana no les hubiera vendido gran parte de México no fueran una nación prominente, no fueran absolutamente nadie, únicamente una nación más.

Todas las organizaciones dizque sociales, medios de comunicación amarillista y hasta “pastores” que han violado mujeres, niños y niñas y que ahora se creen unos santos, los agitadores y manipuladores de inmigrantes han demandado ante los medios de comunicación de que Lic. Yadira de los Santos pone en riesgo a las familias de las colonias populares y cercanas de las oficinas del INM en Tapachula por no tomar medidas precautorias de salud por culpa de los migrantes, LA CULPA NO ES DE ELLA, no sean unos ignorantes, mediocres y estúpidos, ¿Cómo mas quieren que los llame? Ustedes mismos han ocasionado ese caos y buscan culpables, ustedes, los agitadores de migrantes autollamados “defensores de los derechos de los migrantes”, nadie, absolutamente nadie es culpable mas que los agitadores, deberían llevarlos a prisión por permitir ingresar y ayudar a entrar caravanas de migrantes a nuestro país, es hora de pagar las consecuencias, los migrantes africanos y haitianos vienen enfermos y a contagiar a los y las mexicanas, porque aparte de ser unas personas violentas, viciosos porque se drogan, toman alcohol, son unos delincuentes salidos de sus países que solo vienen a agredir a nuestras autoridades y a faltarle el respeto a las mujeres mexicanas, se ha visto como les faltan el respeto, violan nuestras leyes con sus múltiples agresiones, falsean información a los medios de comunicación de que el Instituto Nacional de migración y otras personas les venden documentos, es totalmente falso, mejor que se regresen inmediatamente a sus países de origen, López Obrador jamás leerá ni tendrá nunca en sus manos ninguna carta de migrantes, este señor no lee ni leerá ningún documento de migrantes porque esa problemática no le importa ni le interesa, sin embargo, los y las mexicanas se encuentran en grave riesgo debido a la cantidad excesiva de migrantes de otros países y que podrían estar enfermos y a quienes va a repercutir es al hermoso Estado Chiapaneco, es hora de tomar iniciativas y medidas para regresar a los migrantes, Estados Unidos se ha acabado, ya no hay nada que hacer allá, esperemos que los autollamados “defensores de los derechos humanos de los migrantes” entiendan que no es ya hacia el norte el destino, sino, hacia sus países de origen, las diversas enfermedades que los migrantes africanos y haitianos traen pueden repercutir gravemente en nuestro país, los y las mexicanas no tenemos la culpa de las decisiones desatinadas de un presidente nefasto, Chiapas podría caer gravemente en enfermedades muy serias, y las precauciones sanitarias no las decide el Instituto Nacional de migración sino la Secretaría de Salud.