Asesoría Legal

Migrantes, fuera de México, apoyemos a la GN y a migración

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Los migrantes cubanos y haitianos se han apoderado de México poco a poco, el Instituto Nacional de Migración debe inmediatamente regresarlos a su país, no debe por ningún motivo dejarse amedrentar por las presiones que los migrantes hacen en nuestro país, los cubanos y haitianos así como de otros países se están apoderando y metiéndose en casas desocupadas sin autorización de nadie ni mucho menos legalmente, están allanado cuanto domicilio ven solo, los migrantes que vienen en caravana a nuestro país de otros países no pueden ni deben condicionar a nuestras autoridades de dejarlos pasar, no tienen ningún derecho, y quien se atreva a decir que lo tienen, entonces es un ignorante y desconocedor de las leyes, el sur del país se está volviendo cada vez mas peligroso debido a la alta presencia de migrantes en nuestro país, ellos no pueden llegar y dar de plazo tantas horas como si fueran autoridades o algún derecho que les corresponda, si los propios mexicanos no le ponen horas a las autoridades para cumplir peticiones, mucho menos los migrantes, las caravanas están siendo lideradas por agitadores tanto mexicanos como cubanos y haitianos, así como de lideres religiosos que vienen agitando a la gente, los agitadores de los migrantes quieren sorprender la buena voluntad de nuestras autoridades, a los mexicanos y mexicanas les digo, que no se dejen sorprender por los migrantes, Mercadotecnia de México siempre ha defendido los derechos de las personas, pero lo que los migrantes quieren venir a hacer a nuestro país es insólito, hay políticos que quieren sobresalir defendiendo las causas de los migrantes los cuales se encuentran sin sustento ni fundamento, los migrantes en todo momento han agredido a nuestras autoridades, han aventado piedras y palos y lo que se encuentren en su camino a los elementos de la Guardia Nacional , han ultrajado a nuestras propias autoridades, los migrantes no respetan nuestra soberanía, la están pisoteando, se hacen los asaltados por policías, cosa que es totalmente falso porque no se ha logrado acreditar ningún asalto, simplemente son chantajes que los agitadores hacen para que les cumplan sus caprichos, los agitadores de los migrantes les cobran a los propios migrantes por defender sus derechos, ni modos que ellos resultan ser unos buenos samaritanos en estos tiempos, así como los panteones están llenos de héroes y no creo que la quieran hacer de héroes sin recibir nada a cambio, nadie da un paso sin huarache, el Instituto Nacional de Migración no les puede permitir el paso a nuestro país a los migrantes centroamericanos, los migrantes vienen en un plan agresivo y eso no es negociar, eso es someterse a la voluntad de los migrantes los cuales absolutamente nada tienen que hacer en nuestro país, el Rio Suchiate fue escenario de una gran batalla entre migrantes violentos y abusivos entre nuestros elementos de la Guardia Nacional a la que se le debe tener mucho respeto pues a final de cuentas son nuestras autoridades, NO SE LE DEBE PERMITIR EL ACCESO A LOS MIGRANTES A MEXICO, llegan con violencia, si los migrantes atacan a los policías, entonces mi pregunta es, ¿Qué se esperan las mexicanas y mexicanos en manos de los migrantes?, son unos delincuentes que nada tienen que hacer aquí, la Guardia Nacional debe poner mano dura en contra de los migrantes, lamentablemente creció descomunalmente las masas de los migrantes y ahora es un poco más difícil detenerlos y regresarlos, las mexicanas y mexicanos no podemos ayudar a los migrantes porque muchos migrantes se drogan y toman alcohol y les faltan el respeto a las mujeres, las acosan, se adueñan de casas deshabitadas sin autorización alguna, ahora bien, imagínense que dejen a sus hijas en casa, ya no hay seguridad para las mujeres y niñas en los domicilios, esto tiene que acabar inmediatamente, Tapachula, San Cristóbal y Tuxtla Gutiérrez son lugares donde los migrantes se han extendido, tienen sometidas a nuestras autoridades, el Instituto Nacional de Migración Delegación Chiapas, la Guardia Nacional y otros elementos deben someter a los migrantes y regresarlos a su país de origen, entre piedras y con violencia cientos de migrantes lograron cruzar la frontera entre Guatemala y México, se les debe inmediatamente repatriar, incluso, muchos delincuentes que tienen cuentas con la justicia están mezclados en las caravanas, una cosa es hacer su petición a nuestras autoridades para solicitar el libre transito y esperar la respuesta y otra cosa muy distinta es que alguien los esté agitando para entrar violentamente a nuestro país, nadie, absolutamente nadie debe violar la soberanía de nuestro país, a sus líderes d ellos migrantes mas bien la palabra correcta son agitadores se les debe encarcelar porque pusieron en riesgo físico a los migrantes que vienen con niñas y niños, los agitadores que dicen llamarse pastores de algunas religiones deben pagar las consecuencias ocasionadas a México, esperemos que las autoridades judiciales no crean en las palabras de los migrantes y agitadores que se dicen ser asaltados por policías porque solo son chantajes de ellos mismos para sorprender la buena voluntad de nuestras autoridades, los agitadores de los migrantes llevan a su gente por zonas no seguras de México poniendo en riesgo a las personas, deteniendo a los agitadores es donde entra el dicho que decimos, muerto el perro se acabó la rabia, es detener a los agitadores de los migrantes, sean quienes sean y regresarlos a su país de origen, por parte de vecinos de varios fraccionamientos y colonias populares de Tapachula y otros municipios ha habido quejas de los acosos y allanamiento de morada que los migrantes cubanos y haitianos han ocasionado, la Lic. Carmen Yadira de los Santos, Titular del Instituto Nacional de Migración no debe dejarse sorprender por los migrantes ni los agitadores, ella es una mujer con una fuerza poderosa a quien se le admira y se le respeta no solo como titular del INM sino también como mujer con carácter, en el momento que ella así lo decida regresar a los migrantes, sabe que tiene el apoyo de los mexicanos y mexicanas para respaldarla como lo que es, autoridad de Migración, la Diputada Julieta Vences Kristal Presidenta de la Comisión de Migración ha dicho que los elementos que caigan en violación a los derechos de los migrantes que sean sancionados, mas no puede ser así, los elementos de Migración solo están haciendo su trabajo correctamente y no deben dejarse chantajear por ningún extranjero en nuestro país, los policías ni tampoco los elementos de la Guardia Nacional en ningún momento han asaltado a ningún migrante, efectivamente en nuestro país tienen mala imagen los policías, pero lo que está pasando con los migrantes de que han sido asaltados es totalmente falso porque solo buscan chantajear a nuestro gobierno y no debemos permitirlo, quieren de alguna manera quemar la imagen de la Titular del INM con falsedades, palabras sin sustento ni fundamento, sin pruebas, ella solo está haciendo su trabajo correctamente, los migrantes no pueden venir a México creyendo que aquí no hay autoridades migratorias ni ley, si las hay y se deben respetar, los mexicanos respetan las leyes, pues los migrantes con mucho mas razón, es un peligro mayor el que se permita la estadía de los migrantes en suelo mexicano porque pone en riesgo la falta de inversiones en el sur del país, los migrantes son un peligro para México, se dice no sin sustento, se dice por la forma en como se han portado de violentos en nuestro país, nuestro Presidente Andrés Manuel López Obrador debe poner mano dura en contra de los migrantes, trazar un plan inmediatamente para buscar el regresarlos a su país, se está agigantando el numero de migrantes en Chiapas y podría esto en convertirse Chiapas en otro Estado mas de Centroamérica por la llegada de tantos y tantos migrantes, hay periodistas que son amarillistas, no son periodistas y se hacen las victimas y quieren manchar la imagen de la Titular del INM Delegación Chiapas, hablan mal de ella, la han llegado a demandar, mas sin embargo, las demandas no tienen sustento, porque incluso, son los agitadores quienes les dan dinero a otras personas para que hablen mal de nuestras autoridades, muy valientemente la Lic. Yadira de los Santos haciendo su trabajo correcto en regresar a 81 haitianos a su país resulta que salió un reportero amarillista que no pertenece a ningún medio de comunicación y que busca lucrar con los migrantes de nombre Juan Manuel Pérez Blanco supuestamente hablando para que se queden los haitianos en México y demandando a la Titular del INM ante la Fiscalía General de la Republica (FGR), ahora resulta que las autoridades no pueden hacer su trabajo porque cualquier amarillista viene y habla mal de nuestras propias autoridades, es aplaudible y valiente el trabajo que la Titular del Instituto Nacional de Migración, el señor Gobernador Rutilio Escandón ha sido respetuoso por mantenerse al margen, pero eso no quiere decir que es un tonto, el también ha hecho un excelente trabajo a favor de los chiapanecos, pero los migrantes han polarizado el Estado de Chiapas, los elementos de la Guardia Nacional merecen nuestros aplausos porque no permitieron la entrada de los abusivos y violentos migrantes a nuestro país, incluso, los mismos migrantes cubanos y haitianos y centroamericanos han agredido físicamente a los elementos de la Guardia Nacional dejándolos incluso inconscientes, los centroamericanos, cubanos y haitianos han violentado nuestro país y no debemos permitirlo, los migrantes cubanos y haitianos se dicen ser víctimas pero hay que tener mucho cuidado con ellos porque se drogan y se alcoholizan y le han perdido todo el respeto no solo a las autoridades sino a las mexicanas y mexicanos, nuestras autoridades son tolerantes mas no tontas como los mismos delincuentes migrantes han dicho de nuestro país, es muy fácil, detener a los agitadores de los migrantes sean mexicanos o de otro país y hacerles ver que nuestro país se respeta y que las autoridades están haciendo todo lo posible por cuidar a las mexicanas y mexicanos, Chiapas ya no puede ser escenario de batallas, familias mexicanas pueden salir dañadas por la violencia ejercida por parte de los migrantes, nada, absolutamente nada tienen que hacer en nuestro país los migrantes.