Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Migras y activistas piden a Taboada investigue a la monja diabólica y a su feudo

A raíz de la salida o cambio de adscripción de la Monja Diabólica ex titular del Instituto Nacional de Migración INM en Chiapas, que fue trasladada a la representación nacional al estado de Quintana Roo, agentes de esa dependencia federal en esta entidad y representantes legales activistas defensores de los derechos humanos de los migrantes han señalado a esa ex funcionaria en Chiapas conocida como La Monja Diabólica a quien han sindicado y señalado ante la opinión pública como una funcionaria altamente corrupta, déspota, prepotente, y sobre todo que hizo abuso excesivo del nepotismo, una mujer que nació sin ética y descaradamente inmoral, toda vez que al menos 3 de sus familiares cercanos directos y 7 colaboradores que también forman parte de ese feudo que instalo la Monja Diabólica en esta representación, además del tráfico de influencias que implemento como política social, (artículo 221 del código penal federal) y tres de ellos ocupan cargos de definitiva resolución, donde hemos exhibido una orgia de corrupción de manera excesiva y sin temor a que la ex delegada pudiera ser investigada y separada del cargo por todos eso delitos que no solo se han señalado sino que obran en denuncias efectuadas ante las autoridades correspondientes y que las engavetado, así lo señalan valientes agentes de Migración en esta entidad y activistas defensores de los derechos humanos de emigrantes en esta zona o delegación federal, quienes agregan que, a continuación detallamos nuevamente a los cómplices del feudo que formo y deja de la Monja diabólica en el tráfico de influencias, avalado por Héctor Castuera y el comisionado del INM, Cristian Adín Briones Noriega (subdelegado zona centro), este sujeto que está bien amarrado y protegido por el manto sagrado protector, por las confianzas que le brinda el soldadito de plomo Héctor Castuera que ya se lamia los labios porque su hermano el general retirado decía iba a ser el sustituto del ex secretario de seguridad Durazo, que fue en busca de la gubernatura de Sonora. Así mismo enlistan a Paola López Rodas (subdelegada federal zona sur), Amable Mendoza de los Santos (prima hermana de la monja diabólica) (regulación migratoria zona centro), Rosa del Carmen Mazariegos Cortez (jurídico Tapachula), Ignacio Esteban Mondragón Pérez, conocido como el Comodín, (por aquello que era el oficial comodín en toda la tropa, hacía y deshacía a su antojo), así mismo esta, Jorge Alberto Ortega Antúnez (encargado recoger los sobornos y brazo derecho dela ex delegada), Dayton Ventura Montesinos (oficina central), Aldo Iván Robledo Páez (primo hermano de la Monja), Juan García Pérez (delegado local ), Gonzalo Mario Díaz de los santos (primo hermano de la ex delegada perversa), ese es el feudo que deja la Monja Diabólica dijeron los denunciantes al nuevo representante de la SEGOB en Chiapas, Demetrio Taboada Rivera, que haga una minuciosa investigación al respecto y que antes de que los cese los procese porque existe, según dicen los denunciantes un gran rosario de actos. Corrupción que cometieron y no lo vayan a llevar al baile, vaya entrar o lo metan en sus juegos sucios, corruptos y perversos. Agregaron los quejosos que en el diario oficial de la federación se publicó un decreto con fecha 19 de noviembre de 2019, signado por el ciudadano presidente de los estados unidos mexicanos Andrés Manuel López obrador, en el que se expide la ley federal de austeridad republicana en la que textualmente se lee, “artículo 63 bis.- cometerá nepotismo el servidor público que, valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo, comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervengan para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en el que ejerza sus funciones a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vinculo de matrimonio o concubinato.” Ese decreto, señalan los activistas, en su artículo antes mencionado o descrito -comentan- debe ser aplicado a ese feudo o grupo cerrado y hermético que se encarga de extorsionar, estafar y extorsionan a los migrantes y que mantenían controlado a su libre albedrio, todos los trámites migratorios, los ingresos, las citas, las diferentes etapas del trámite, la entrega de fotos, las huellas y finalmente la entrega de la credencial, visa humanitaria o residencia permanente, según fuese el caso, en donde todo se manejaba por una cantidad de dinero, por lo general el pago se hacía en dólares y para muestra no hace falta un botón exponemos tres casos latentes que involucran a funcionarios, Javier Díaz Hernández, nut. 4718577 Cuba fecha de inicio de tramite27 de febrero de 2020 (a quien le solicitan 300 dólares para la entrega de la credencia, el c. oficial federal Aldo Iván Robledo Páez), así mimos esta Yilenia Domínguez Rodríguez, nut. 4705095 Cuba fecha de inicio de tramite 18 de febrero de 2020 y de igual manera ya está impresa su credencia solo que no tiene los 300 dólares para entregárselos a Aldo Iván Robledo Páez, oficial del INM en la subdelegación zona sur. Y por último el caso de Kris Anderson Álvarez Núñez nut 4718433 Honduras fecha de inicio de tramite 27de febrero 2020 y aquí el oficial federal del INM Jorge González Citalán exige 20 mil pesos, para la entrega de esta credencia ya elaborada. estos tres casos solo son un ejemplo de la corrupción, tráfico de influencias, extorción que inundan dentro del INM, las credenciales de estos tres migrantes ya están elaboradas, tienen una fecha de elaboración, sus expedientes tienen que señalar, datos concretos en poder de la autoridad migratoria, los migrantes están aterrados ante cualquier indicio de denuncia pues además han sido amenazados con una deportación si denuncian. Remarcan los denunciantes que el órgano interno del mismo instituto nacional de migración INM puede, si quiere comprobar fehacientemente lo referido, el SETRAM sistema electrónico de trámites migratorios, quien detallaría correctamente lo descrito. esas pruebas, ahí estarán, depende de la autoridad migratoria, su órgano de control interno, depende del c. comisionado y sus altos funcionarios el seguir permitiendo la corrupción señalada, con estos ejemplos y que de igual forma se puede corroborar, los más de 20 mil trámites estancados, como un método de tácticas dilatorias para inhibir la migración. Además, dijeron los activistas, ese es el malestar de los migrantes de origen haitiano, que ven pasar cientos y cientos de cubanos con tarjeta en mano, que por cantidades que van desde los 1500 y hasta los 4 mil dólares, pasan por esa oficina, mientras ellos sin dinero, están por ahí, desde hace 8 meses, con lluvias, con hambre, bajo el sol, apilados en filas interminables y con malos tratos racismo. Al final señalaron que el nuevo representante de la SEGOB debe investigar al respecto y actuar ante toda la cochinada que deja la Monja Diabólica…sin comentaros

PIDE SOLIDARIDAD Y UNIDAD PARA CON EL GOBERNADOR VALERIA SANTIAGO…

Tras lanzar un exhorto a todos sus Comités Municipales para solidarse, unirse y sumarse al reto impulsado por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, dirigido a usar cubrebocas durante 14 días, con la finalidad de disminuir los riesgos de contagio del Covid-19 en la entidad. La presidenta estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, Valeria Santiago Barrientos, al mismo tiempo añadió que, hacemos extensiva este exhorto también a todos y a cada uno de los integrantes y simpatizantes de nuestro partido en toda la entidad, para que desde sus municipios exhorten a la población a usar el cubrebocas, mantener la sana distancia y atender responsablemente las medidas de higiene para evitar contagios del virus. En sentido Santiago Barrientos fue clara al enunciar que, “Hoy es momento de ser ciudadanos responsables, de ser conscientes y sumarnos al llamado del gobernador Rutilio Escandón Cadenas para salvaguardar el bienestar de nuestras familias y de nosotros mismos”. Más adelante la líder del partido verde en esta entidad y diputada local subrayo que al ir trabajando a la par y de la mano con “Nuestras autoridades de salud fortaleceremos los esquemas de prevención, si lograremos disminuir los contagios y como resultado positivo derivado de estos esquemas preventivos, Chiapas saldrá adelante ante esta pandemia; por lo que insistió en tomar las precauciones necesarias, dentro y fuera del hogar”. Al final acoto, que todos los integrantes y simpatizantes de nuestro partido se sumarán a las estrategias que busquen proteger a la ciudadanía, que velen por su bienestar y que garanticen una mejor condición de vida para todos los sectores de la población, como este reto de 14 días, dirigido a erradicar los riesgos de contagio…ver para comentar… Por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK