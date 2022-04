Letras Desnudas

Mario Caballero

Misógino chantajista

No hay duda que a los brutos se les puede encontrar en cualquier parte. Necios que ven en los actos de justicia una aberración, que entienden a la aplicación de la ley como una tiranía, que ven a las instituciones como trampas del diablo. Lo preocupante es que el chiflado invoque a su autoridad para encubrir su delito, que apele al chantaje para justificar su irresponsabilidad.

Eso es lo que ha pasado. El presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, quien ha sido renuente a respetar la ley, que se ha pasado toda su carrera política evadiendo las normas, que está siendo investigado ahora mismo por la Auditoría Superior del Estado por realizar compras por adjudicación directa, exige al Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana que el procedimiento sancionador en su contra sea desechado y que él sea tratado con toda la honorabilidad que merece, porque no sólo es inocente de los cargos que se le imputan sino también porque la ley vigente lo protege.

Imagínese que la rata que usted quiere matar porque ha hecho perjuicios en su cocina, corrompido su comida, regado sus trastos y ensuciado de porquería su piso, se ponga de pie y le exija que detenga el escobazo, que la trate con respeto porque es una blanca palomita.

Como sabemos, la Comisión Permanente de Quejas y Denuncias del IEPC sancionó a Carlos Morales con una multa de 217 mil 200 pesos, con ofrecer una disculpa pública a favor de la regidora Adriana Guillén Hernández y con la declaración de Pérdida de la Presunción del Modo Honesto de Vivir (requisito de elegibilidad para ocupar cargos públicos de elección popular), y con ello su registro en el sistema para el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género.

A lo que él respondió con un documento que dirigió al secretario técnico y al director jurídico y de lo contencioso del IEPC. Se trata de siete alegatos en los que, además de admitir que incurrió en actos de violencia contra la regidora, cree estar actuando conforme a Derecho.

Carlos Morales es el ejemplo viviente del político que se siente todopoderoso. Las malas prácticas del poder, los abusos, la altanería que ha arrastrado desde sus inicios políticos en el PRI las ejecuta con destreza ahora que es parte del régimen de la cuarta transformación. Con sus actos no sólo nos dice que es intocable, sino que no hay autoridad que sea capaz siquiera de amonestarlo. Nadie me detiene, es lo que nos dice con sus alegatos.

Rechazar las sanciones determinadas por el IEPC no es para él un derecho, sino un capricho. Sobre todo, porque perder durante tres años la Presunción del Modo Honesto de Vivir bloquea sus aspiraciones políticas para el 2021. Así que para este envalentonado gobernante desafiar a las autoridades electorales es señal de valentía, de arrojo y de dignidad. La hombría demostrada en el despotismo sin retén.

Que el instituto electoral haya acordado enviarlo a la lista negra de agresores luego del desahogo de pruebas es, para un cuatrotícola como él, un insulto imperdonable. Él es Carlos Morales y nadie tiene por qué venir a contrariarlo con preceptos legales. Menos todavía con sanciones. Nos lo ha dicho de muchas formas: él hará lo que le venga en gana y cuando le dé la gana. Está escrito en alguno de sus mandamientos: las leyes que estorben deben violarse.

En sus alegatos contra la decisión del IEPC es claro su oportunismo. Porque, decíamos, él que nunca ha estado dispuesto a cumplir los mandatos legales, se cuelga de la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que invalidó las reformas a la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales y otras leyes en la materia para evadir sus delitos. Las pruebas otorgadas por la agraviada, la regidora Adriana Guillén, evidencian su culpabilidad, pero esto impide que Carlos Morales sea tratado y castigado como el agresor político de las mujeres que es.

Otra cosa clara en sus argumentos es su misoginia, que se define como odio o repugnancia hacia las mujeres.

De los siete alegatos que hizo, en cinco se refirió a Adriana Guillén Hernández como “la quejosa”, nunca la mencionó por su nombre. Él que dice en el documento no haberla tratado jamás con mensajes de odio, al ignorarla y al resistirse a escribir el nombre demuestra que la regidora le provoca tirria.

No sería la primera vez que el alcalde Morales enseña públicamente su enfado hacia las mujeres. No les interesan sus demandas y reclamos, no procura construir un ambiente donde ellas puedan sentirse libres de acoso y de violencia, no ha hecho nada por impedir que las trabajadoras del Ayuntamiento sean cotidianamente abusadas en distintas formas.

Cuando dos empleadas de la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal acusaron al jefe de apoyo administrativo de manosearlas y proponerles el famoso “acostón”, las ignoró. Cuando otra trabajadora señaló ser perseguida y acosada sexualmente por un alto funcionario de la Secretaría General, hizo oídos sordos.

Cuando el director de Tránsito no dejó que la mujer policía que sufrió quemaduras graves en un atentado de homicidio de parte de sus compañeros recibiera atención médica en la clínica privada contratada por el Ayuntamiento, le valió un pepino. Cuando la regidora Guillén Hernández solicitó el despido del director de Mercados y Panteones, acusado de acoso sexual, dijo –palabras más, palabras menos- que él no iba a despedir a ningún funcionario sólo porque una mujer dijera que la acosaba, porque si lo hacía entonces se iba a quedar sin funcionarios.

A la sazón, sus alegatos de inocencia en cuanto al maltrato psicológico y moral que pudo haber ocasionado a la regidora son no sólo cuestionables, sino tretas.

El IEPC de Oswaldo Chacón Rojas es indudablemente un instituto que ha dado grandes aportaciones a nuestra democracia y con el solo hecho de ajustar su actuación, su responsabilidad y sus funciones conforme a las leyes. No cabe la menor duda de que el proceso sancionador contra Carlos Morales se realizó de acuerdo a la normatividad, pero tras la anulación de las reformas a las leyes electorales que hizo la SCJN tuvo que ser desechado.

Y es aquí precisamente cuando se requiere de toda la inteligencia y compromiso de las autoridades electorales chiapanecas para que este caso de injusticia no quede impune. Esperemos que, como dijo la consejera María Magdalena Vila Domínguez, el asunto sea devuelto para efectos de garantizar el debido proceso y dar certeza al Código de Elecciones vigente. La violencia política de género, como cualquier forma de violencia contra las mujeres, no debe permitirse en este estado en donde muchas historias terribles se han escrito con el sufrimiento e incluso con la sangre de muchas de ellas.

¿Por qué no fijar un precedente? ¿Por qué se tendría que acceder ante el chantaje? ¿Por qué no pensar en los muchos casos como el de Adriana Guillén que podrían evitarse si éste se resuelve castigando el delito? ¿Acaso no abonaría eso a tener una democracia más limpia y equitativa?

En el caso de Carlos Morales, la justicia no tiene por qué detenerse. Menos incluso cuando el que exige legalidad no entiende y nunca ha respetado las leyes. ¡Chao!

