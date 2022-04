Comentario zeta

Carlos Z. Cadena

Morales Vázquez en campaña contra sus críticos, mientras sigue violando la ley

La situación desfavorable y dañina en que tiene sumido a la capital de Chiapas, el Presidente Municipal Carlos Morales Vázquez, está adquiriendo otros matices que podrían llevar a la violencia, al enfrentarse a sus críticos, donde la única regidora municipal Adriana Guillen Hernández, que ha puesto el dedo en la llaga denunciando escenarios de corrupción al interior del ayuntamiento local, ha sido amenazada e intimidada por las propias autoridades municipales, donde se ha conformado una estratagema de objetivos para desdibujar la imagen de la servidora pública.

La valiente regidora Guillen Hernández, ha sido contundente al advertir que “Los ataques no conseguirán su silencio”, después de denunciar que todo se debe a las posturas críticas que ha hecho en contra del Ayuntamiento municipal, sobre todo en el último ejercicio del cuerpo edilicio de no prestarse a un presunto negocio ilegal con la adjudicación de contenedores de la empresa Veolia, que muestra el grave panorama que se viene dando con el fantasma de la corrupción en el gobierno de Carlos Morales Vázquez.

Han sido diversas postales de denuncias públicas por parte de la regidora municipal, que su único pecado, y esto llama la atención es que se ha convertido en una fémina por la defensa y lucha de los derechos de la mujer en Tuxtla Gutiérrez, sobre todo de las mujeres de los mercados públicos en la ciudad. La agresividad que se denuncia de la autoridad municipal es que las intimidaciones y amenazas han llegado hasta la familia de la funcionaria municipal, y esto ya es cobardía y ofuscación de personalidad desequilibrada.

Por otra parte también se ha dirigido y encaminado una campaña de descalificaciones en contra de periodistas, donde no solamente va acompañado con las amenazas y coacciones sino de enviar a pintar paredes con leyendas en contra de los comunicadores locales que han sido severos críticos a la administración de Carlos Morales Vázquez, que ha hundido a Tuxtla Gutiérrez, en la más espantosa ingobernabilidad de que se tenga memoria, donde el problema de la inseguridad pública alcanza indicadores preocupantes para la sociedad capitalina acuerpada por un fenómeno de salud pública del covid 19, por no actuar de manera pronta y rápida ante la epidemia del coronavirus.

Ayer el diputado local Juan Salvador Camacho, anunció que pedirá la actuación de la Auditoria Superior del Estado (ASF), para que inicie una investigación en contra de Morales Vázquez, por violar el artículo 18 de la Ley de Adquisiciones y Contrataciones al realizar compras directas con un valor 240 veces mayor al establecido, y lo más grave es que siguen las compras violatorias de contenedores pese a las denuncias públicas. Una anarquía y desgobierno administrativo contrario a lo que dicta la cuarta trasformación.

Una capital chiapaneca que camina más al precipicio, y a una movilidad social peligrosa de irritación que se escucha quedito por el fenómeno sanitario que prevalece. Problema en puerta.

Se requiere la participación de los templos católicos y evangelios ante los llamados de emergencia.

En Chiapas, no se ha visto muchos llamados y convocatorias de Obispos y sacerdotes en favor del comportamiento de nuestra gente ante el grave peligro letal del covid 19, y muy poco de pastores evangélicos, y lo señalamos porque creemos que su participación debe de ser importante en esta época de pandemia y emergencia nacional sanitaria, que realicen llamados a sus feligreses, parroquianos y fieles para que asuman sus responsabilidades ante esta nueva normalidad que en Chiapas, parece que se interpretó mal por parte de la población, quien salió a las calles como si nada estuviera ocurriendo.

En el caso del devoto evangélico también debe de buscarse la fórmula para que los pastores cristianos hagan llamados a través de las redes sociales para que los creyentes evangélicos no salgan, pero también que el mensaje vaya implícito a los inconversos, a la población en general.

No es posible que cuando no había pandemia o emergencia nacional por el virus del covid 19, en las redes sociales podíamos ver los mensajes cristianos y católicos de los liderazgos de las iglesias religiosas de Chiapas. Hoy cuando se requiere sus buenos oficios espirituales para los llamados de emergencia, observamos que están de brazos cruzados, obviamente no todos, pero es una inmensa mayoría de Ciervos de Dios, que están estáticos y estacionados, ante la peligrosidad social de esta nueva normalidad, que más bien es peligro de muerte.

Afortunadamente contamos con las redes sociales y urge que este tipo de sensibilizaciones lleguen a la población y que mejor que vengan de los líderes religiosos de Chiapas. No se ha visto para nada a la iglesia católica ni evangélica de esta puerta del sur del país lanzando estrategias de convencimientos y confianzas para que asimilemos el peligro que existe el seguir saliendo a las calles y no guardar la sana distancia.

Ojalá que todas esas conglomeraciones de templos católicos y templos cristianos digieran y penetren el valor que tiene el que ellos contribuyan a lanzar también llamados de emergencia sanitarias en favor de la gente. Ojalá se haga. En fin.

Pensando en voz alta

(A continuación, el siguiente texto de unos versos que fueron musicalizados en las redes sociales, y que alcanzo un éxito rotundo. La autoría es del periodista Pascual Cruz Galdámez).

“De nada va a servir esta pandemia, de nada van a servir las vidas ofrendadas, si vamos a seguir igual.

Si no vamos a ser capaces de comprender que cada uno y los demás tienen derecho a pensar como ellos quieran, aunque quizá no tengan la razón, pero están en su derecho y tienen esa libertad; si no vamos a ser capaces de pensar antes de actuar o decir las cosas, porque al decirlas o ejecutarlas, podría lastimar a otros. Entonces, para qué o de qué nos va a servir esta desgracia que nos tocó vivir.

Tengo que aprender a desprenderme de las amarguras que no sólo laceran mi alma, mi cuerpo y mi espíritu, sino que causan daños colaterales a los demás.

Por Dios, tengo que aprender a corregir mi vida, de lo contrario de nada me va a servir, todo esto que está ocurriendo.

Dios se apiade de mí y de la humanidad. Ya que pare esto”. Fin.

Diputada Olvita Palomeque dio positivo a covid 19.

La diputada local de MORENA, originaria de Huixtla, Olvita Palomeque Pineda, informó que resulto positiva al Covid 19, luego que se realizó la prueba para determinar su estado de salud. Entrevistada por Diario de Chiapas, la representante popular, señaló que empezó con fiebre y tos seca, después dejó de tener olfato y gusto por la comida. Ante esta situación decidió aislase en su domicilio en la capital de Tuxtla Gutiérrez, para evitar contagios a familiares cercanos y compañeros de trabajo.

“Ha sido muy duro este virus realmente pega muy fuerte, pero estamos en proceso de recuperación”.

Olvita Palomeque ha sido la diputada local que ha criticado fuertemente el trabajo del sector salud de Chiapas, acusándolo de actos de corrupción y dirigido al propio titular del mismo el médico José Manuel Cruz Castellanos, exhibiendo documentos de los presuntos actos alterados y desordenados. Así las cosas.