Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

MORENA en Chiapas: La radiografía electoral y de desarrollo

Morena va porque va, y ya para estos momentos “de Lunas de Octubre” se tiene despejado prácticamente con menos deslumbramiento, y un cielo completamente despejado, algunos nombres fuertes de MORENA para las cuatro principales ciudades de Chiapas, satélite natural que girara alrededor del Palacio Nacional-La tierra. Hasta han llegado afirmar que las Lunas de Octubre se observan más bonitas y esplendorosas debido a que las lluvias de septiembre ayudan a que el cielo se vea más despejado.

Hay gente que no es de MORENA, y ya palpó que, en el próximo proceso electoral del 2021, para el desarrollo de las principales ciudades de Chiapas, MORENA es la mejor solución, porque está dependiendo de la labor de gestoría de los Presidentes Municipales en bajar recursos públicos federales, y que mejor que sean del mismo equipo del vino tinto para poder accesar a SEDATU, y que les convaliden los proyectos municipales más importantes, y bajar recursos. Por eso advierten de que sea MORENA quien triunfe electoralmente en las cuatro ciudades más innovadoras de Chiapas: Tuxtla, Tapachula, San Cristóbal, y Comitán.

Lamentablemente MORENA no debería de actuar así, sin embargo, toda gira alrededor de los mandatos que provienen del Palacio Nacional, y podría justificarse, porque significa que muchos de los apoyos millonarios de la SEDATU, bajen para estas ciudades de Chiapas, y qué mejor de la misma playera de colores tintos. Con el médico Oscar Gurria de Tapachula, que conocía el “caminito” en Palacio Nacional fue el único alcalde de Chiapas que, bajo recursos por más de 3, 500 millones de pesos, y eso significó, otra estrategia modernizadora de construcción para COAPATAP, modernización de la Estación de Tapachula que hasta Museo y otros servicios públicos tendrá, y decenas de calles pavimentadas, construcciones de puentes, y nuevas entradas de agua potable en colonias populares.

Ni Tuxtla Gutiérrez, Ni San Cristóbal de las Casas, menos Comitán, tuvieron esta oportunidad, pese a que son irónicamente del mismo establo, Carlos Morales Vázquez, es producto de una alianza con MORENA, PT y el PES; el oriundo de Coita, fue carta del PES, y por eso llegó con la ayudita del fenómeno electoral AMLO, sin embargo su actuación ha sido considerado de los peores gobernantes municipales del país, Morales Vázquez no tenía la más mínima honestidad pública, para poder gestionar, además que nunca lo hizo, de buscar recursos públicos federales con el que se supone es el Presidente de México, en su historia que más ayudaría a Chiapas, como es el propio López Obrador que vive en Chiapas –Palenque- y sabe perfectamente sus problemas y necesidades. Morales Vázquez, echo la mona y se dedicó solamente a maniobrar escenarios locales que han dejado fama que reditúan grandes ganancias como el asunto de la basura municipal (VEOLIA); y el agua potable (SMAPA). Las pocas pavimentaciones de la capital de Chiapas actualmente son del gobierno del Estado.

En San Cristóbal de las Casas, una Presidenta municipal, Jerónima Toledo, que no sabe ni la más mínima expresión de lo que es una administración municipal, tampoco oriunda del lugar, sino es del Istmo de Tehuantepec, que no es un distintivo para cambiar las cosas, pero si un referente para ser más responsable, porque concluyen sus encomiendas públicas, y como el jibarito regresan a sus lugares donde dejaron el ombligo. También Jerónima Toledo, fue beneficiada por el fenómeno electoral AMLO, y logró ganar, pero quien gobierna es el síndico municipal, Miguel Ángel de los Santos, quien ha sido el auténtico “manipulador” de toda la plantilla de la administración municipal y buen “asesor” en función de los presupuestos municipales y lo que ingresa por cobros de servicios al ayuntamiento local, y que tampoco es de San Cristóbal, sino de la Costa. Nunca se había observado tan “estúpidamente” que un funcionario municipal menor “manoseara” a un Presidente Municipal de una importante ciudad de Chiapas. Por eso San Cristóbal de las Casas, esta de cabeza.

En Tapachula, la labor de gestoría de Oscar Gurria, fue excepcional, sin embargo, la politiquería barata y la grilla perversa, lo alejaron del edificio público más importante de la capital de Chiapas. Su forma de gobernar del fallecido alcalde municipal, no les gustó a muchos, y lo alejaron de ese principal edificio público. Gurria, buscó el apoyo federal y se lo dieron y hasta ahora ha sido el alcalde que más recursos públicos federales ha bajado en la historia de esta ciudad de la Costa. La condición de Morenista y amigos también del vino tinto en la ciudad de México, se aprovechó en toda su magnitud, y Tapachula fue beneficiada como nunca. Lamentablemente el destino fue cruel y el exalcalde Gurria Penagos, -quien más que político simulador, era muy natural, se fajo los pantalones y logro grandes obras- falleció intempestivamente de un infarto. Parecía arrogante, no lo era, fue su chip natural que a veces cometía yerros que después le decían y al saber de su error, decía que se disculparía, porque se apenaba mucho. Esa forma de ser, le acarreo muchas grillas en contra, y que era alimentada desde Tapachula por compadres y amigos de servidores públicos de Chiapas de primer nivel.

En Comitán, Emanuel Cordero, con la playera de MORENA, “Ni fu ni fa”, un alcalde municipal intranscendente en la historia de Balùm Canán. Con la frase «El poder es momentáneo, la humildad es para siempre», se convirtió en un responsable simulador y falsario, de la política Comiteca. Igualmente triunfo con la imagen de López Obrador y nunca supo aprovechar la oportunidad de apoyo del gobierno federal. Se habla de una corrupción apabullante, y que con su familia crearon un “feudo particular” durante esta administración. Aquí el papi y el hermano son los que mandan. Hace apenas dos meses fue evidenciado por dos regidoras municipales por gastar el erario de forma irresponsable, por ello firmaron en su momento la cuenta pública bajo protesta y se señaló el espectro de la corrupción. O sea regidores municipales fueron los denunciantes.

Si llegara suceder un eclipse en MORENA, podría cambiarse la ruta electoral, pero los Morenistas que apuntan a estas cuatro principales ciudades, y que deben de aprovechar el “caminito del apoyo del desarrollo federal”, es Marcelo Toledo Cruz, para Tuxtla Gutiérrez, Laura Arjona para Tapachula, Juan Salvador Camacho Velasco, para San Cristóbal de las casas, y Rosa Elisabeth Bonilla Hidalgo, para Comitán, aunque es del PT, no se descarta su aceptación por ser de un partido “aliado” de MORENA que fueron y van en alianza por segunda ocasión con la política de la Cuarta trasformación. El actual alcalde de Tuxtla no es de MORENA, es del PES, y como no había referentes en favor de MORENA, en ese momento logró la candidatura del Palacio “enrejado”.

Toledo, Arjona, Camacho y Bonilla, los tres primeros referentes auténticos de MORENA, y conocidos en Palacio Nacional –ya saben de quien- y de Palacio Estatal, al menos en MORENA llevan mucha delantera, y además ya saben por dónde bajar los recursos federales. Así que “Las lunas de Octubre”, brillan con intensidad mayúscula en Chiapas, pero como la perversidad y la maldad siempre afloran, buscaran descarrilar las buenas pretensiones de algunos de ellos, habrá choques de trenes.