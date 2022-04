#HASHTAG DE LA SEMANA

#MR LACTOSA LA HIERBA MALA NO MUERE. Oportuna le llega la enfermedad a Mr. Lactosa, Amador Rodríguez Lozano. Precisamente cuando ya se decía, que Jaime Bonilla, su gobernador en Baja California, ya no sabía qué hacer con tantas de las “ocurrencias” de su secretario de Gobierno. Por momentos el “ex ministro de justicia”, se, comportaba como si fuera el gobernador, esto ya había trascendido en los corrillos políticos bajacalifornianos. Coyuntural también cuando en Chiapas se acaba de hacer su relevo en el Instituto Estatal de Administración Pública de Chiapas. Cargo que se diera el lujo de ocupar por varios meses siendo ya secretario de gobierno de Baja California. No cabe duda que hasta para enfermarse buscó la mejor fecha Mr. Lactosa.

#JAVIER MORENO BAJO SOSPECHA. Si que tiene suerte el Lic. Ismael Brito Mazariegos para hacer amigos. Este es el caso de Javier Moreno, el de la franquicia cantinera de la capital del estado, y que viaja con” una escolta armada” que al mejor capo le daría envidia. Dicen los paisanos de Villacorzo, que cae Farit Manzur, ex dirigente del Partido Verde Ecologista de México, que fuera acribillado por dos sujetos que luego huyeron a bordo de una motocicleta. Precisamente en el escenario de la contienda por la presidencia municipal de este municipio, Porque no quiso someterse a la voluntad de Javier Moreno, quien está en plena campaña para imponer a su “muchacho” Toni Orozco, por lo que la sospecha recae precisamente en Javier Moreno, salvo que demuestre lo contrario. Es este Javier, el mismo que ante la huida del “primer amigo” de Brito Mazariegos en “Avanza A.C.”, Roberto Aquiles Aguilar, se transforma en el líder de los pocos que se quedaron en esta organización. Se atrevió a cerrar su cantina para asegurarse de consumar el asalto al poder. Pero lo que se pudo observar es que solamente se llenaron tres o cuatro mesas, con alguno que otro orejón, como Carlos Gam que terminara siendo regañado públicamente. Con un operador como Javier Moreno lo que se podría iniciar es algo más que un proyecto político, es la apertura de una carpeta de investigación, comenzando por el propio Moreno. ¿Qué hay detrás de su fortuna?, ¿Cuál es su temor, al hacerse acompañar de tanta gente armada?, ¿Quién le permite esta ostentación de armas?

#NEMESIO PONCE OPOERADOR DEI NFILTRADOS. Al no poder actuar personalmente el ex operador médico financiero del ratón de Orlando, Nemesio Ponce el que compite en fortuna con Mauricio Perkins, ahora es el que se ocupa vía Mr. Tractor de promover “infiltrados” en el llamado grupo de operadores que “así se ostentan del secretario de gobierno”, en los municipios de la sierra madre. Señalan que Néstor Daniel Ordoñez Mérida, es al que identifican como el que “pasa la charola”, seguramente sorprendiendo la buena fe del Lic. Ismael Brito, dicen que no dan crédito de que pueda necesitarlo, mucho menos en estos momentos.

#INVESTIGADOR Y ACADEMICO FERNANDO ALVAREZ LLEGA AL IAP. Finalmente, la formación en la escuela de gestión de gobierno, tendrá un peso específico con la llegada de un investigador y académico, de la talla del Dr. Fernando Álvarez Simán. Un personaje del mundo universitario que sabe de educación superior, y que ha estado vinculado con la realidad chiapaneca en los órdenes económicos y de la transformación de la administración pública. Un acierto, la propuesta del Dr. Rutilio Escandón Cadenas.

#HIJOS PUTATIVOS Y ALGUNOS OTROS EN EL HOMENAJE DE DONJUAN. Hay que felicitar la presencia de los, algunos cuántos viejos sabinistas, y de los ex jóvenes “hijos putativos” de la banda del pañal, en el merecido homenaje al ciclón del sureste, Don Juan Sabines Gutiérrez. Los demás por alguna razón fallaron, como Sami David, Oscar Alvarado Cook, etcétera. Eso si pasaron lista Malena Torres Abarca, José Luís Echeverría, el Notario Jabin Guzmán Vilchis. Se hizo del aparecido el connotado empresario del transporte Marianito “el nano” del ratón.

#ERNESTINO MAZARIEGOS EXCELENTE DIRIGENTE GANADERO. Quién podría asistir a la Asamblea estatal Ganadera de Chiapas, para recibir el apoyo de sus compañeros, para reelegirse por un período más como dirigente. Por su gran desempeño como actual líder, es Ernestino Mazariegos. Buenos resultados en las tareas de unidad y de reconciliación de los ganaderos de la entidad. Esto podría explicar y razonar cualquier posibilidad de reelección.

#AUTENTICA VOCACION SOCIAL DE FERNANDO COELLO. En un encuentro con líderes latinas se celebró el homenaje al legado de Don Fernando Coello, “un hombre incansable” que ha mantenido una gran vocación social en favor de las comunidades indígenas y de las comunidades migrantes que sobreviven en los Estados Unidos. En este evento celebrado en la ciudad de México, la alcaldía de Washington le otorgó importante reconocimiento. Fue llamado el amigo de Chiapas, y un ejemplo de vida para muchas generaciones.

#PLACIDO ACAPARO SALUDOS Y CARLOS INDIFERENCIA. Todo parece indicar que el salúdometro en el evento social de Francisco Aguilera, se lo robó el hermano mayor de los Morales Vázquez, Plácido Humberto. Carisma y simpatía. En tanto que nadie quería saludar al “cara agria” del actual presidente municipal, de Tuxtla, Carlos Morales, el de la inteligencia emocional que no sabe ni quiera controlar, y que libera sus emociones en cuánta oportunidad tiene. Los que pudieron hacerlo pusieron distancia del saludo. Incómodos José Antonio Aguilar Bodegas y Arely Madrid Tovilla, que estaban en la misma mesa. Por eso Carlos, hizo lo que Fidel Castro en los tiempos de Vicente Fox “comió y se fue”, y lo triste nadie se dio cuenta de la desaparición del coiteco.

#COMUNIDAD CECYTECH RECONOCE AL GOBERNADOR DE CHIAPAS. Estudiantes y docentes de la comunidad del Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Chiapas, tanto de Huixtán como de San Cristóbal de Las Casas, encabezados por su director general, Lic. Sandro Hernández Piñón, han manifestado su reconocido agradecimiento al gobernador Dr. Rutilio Escandón Cadenas, por los grandes apoyos otorgados y entregados para la formación de los jóvenes en la especialidad de Producción de Alimentos y de enfermería. Totalmente agradecidos los padres de familia por este esfuerzo para lograr la excelencia en la educación.

#MARIO RUIZ NUEVAMENT EMAGISTRADO. – El abogado Mario Antonio Ruiz Coutiño en sesión de la comisión permanente del Congreso del Estado tomó protesta en el cargo como magistrado de sala, él ya tiene experiencia, pues viene de haber sido magistrado del tribunal constitucional, de hecho, coincidió en ese espacio con el hoy gobernador Rutilio Escandón, así como con el actual presidente del tribunal Juan Óscar Trinidad, se reconoce su capacidad, experiencia y probidad, enhorabuena.