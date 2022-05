Cafetómano

Bernardo Figueroa

“Muere Calderón y vive Elba Esther”

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) resolvió que Fuerza Social por México y Redes Sociales Progresistas (RSP), organizaciones cercanas al presidente Andrés Manuel López Obrador, sí podrán conformarse como partidos políticos nacionales; pero a México Libre le dio un revés.

Luego de una sesión virtual de más de seis horas, en la que se analizaron diversas impugnaciones, los magistrados de la Sala Superior determinaron validar el fallo del Instituto Nacional Electoral (INE) con respecto a México Libre, organización dirigida por la excandidata presidencial Margarita Zavala y su esposo, el expresidente Felipe Calderón, a la cual se le negó el registro como partido político.

Por el contrario, la Sala Superior decidió revocar las resoluciones INE sobre Fuerza Social por México, organización del líder sindical morenista y senador suplente Pedro Haces, y RSP, vinculada a la ex lideresa magisterial Elba Esther Gordillo.

Con estos fallos, el TEPJF da su aval para la conformación de Fuerza Social y de RSP como partidos políticos nacionales, mientras que a México Libre se le niega el registro una vez más.

MÉXICO LIBRE NO VA

En su ponencia, el magistrado José Luis Vargas expuso que se debía negar el registro a México Libre por irregularidades en aportaciones de dinero en efectivo (hasta un millón 61,000 pesos), lo cual tuvo un impacto “determinante e insuperable” que obstruyó «frontalmente» el proceso de fiscalización.

«No existe la certeza que permitirá verificar la autenticidad de los recursos que recibió (México Libre)», enfatizó el magistrado.

Después de casi dos horas de discusión, el proyecto de José Luis Vargas que declara improcedente el registro de México Libre fue avalado con cuatro votos a favor y tres en contra.

Tras darse a conocer el fallo, Margarita Zavala lamentó consideró que es «injusto, inconstitucional e incongruente» que se le niegue el registro a su organización, y agradeció a los magistrados que votaron en contra del proyecto: Indalfer Infante, Reyes Rodríguez y Janine Otalora.

El expresidente Felipe Calderón señaló en su cuenta de Twitter que a Fuerza Social se le concedió el registro pese a reportar 6.8 millones de pesos de aportaciones de personas no identificadas, seis veces más que el monto que se le imputa a México Libre.

Antes de la discusión y votación sobre México Libre, la Sala Superior aprobó por mayoría de votos (cinco a favor y uno en contra), declarar improcedente la petición para que el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón se abstuviera de este asunto por su posible cercanía con Margarita Zavala y Felipe Calderón.

NO HAY DOLO EN EL TEPJF

Particulares habían solicitado al TEPJF que Rodríguez Mondragón no tomara parte en las impugnaciones presentadas por México Libre, alegando posible conflicto de interés. Pero los magistrados negaron la petición al considerar que los demandantes no tienen interés jurídico en este tema, y permitieron a su compañero discutir y votar el proyecto.

Ya en la discusión, el magistrado Rodríguez Mondragón defendió que «no hay dolo» en las faltas que presuntamente que presuntamente cometió México Libre en su proceso de afiliación y recaudación de recursos. «Considero que es necesario revocar la negativa de registro y realizar las investigaciones correspondientes por parte del INE», dijo.

En septiembre pasado, el Consejo General del INE negó la conformación de Fuerza Social como partido político al detectar irregularidades en sus asambleas, afiliados y recursos captados.

Pero ahora, al considerar que el INE no justificó de manera exacta las irregularidades, el TEPJF le instruye al Instituto Electoral restituir las asambleas que le quitó a Fuerza Social razón por la que no alcanzó el requisito de totalidad de asambleas, para que pueda constituirse como partido político.

EL PES SIEMPRE SI

En lo que respecta a Encuentro Solidario, conocido como «el nuevo PES», el Tribunal ratificó su registro como partido político, aun cuando, según reconoció el propio INE, fue la única organización en la que se encontró la participación directa de ministros de culto.

La magistrada Janine Otálora había presentado un proyecto para que se revocara el registro a Encuentro Solidario, al considerar que el INE omitió un análisis sobre la constitucionalidad del principio de laicidad.

Sin embargo, sus colegas de la Sala Superior consideraron que esto no representa una transgresión a la vida política y electoral. De esta manera, por mayoría de votos, el Tribunal Electoral desechó los recursos de apelación contra el «nuevo PES» y negó revocar el fallo del INE sobre su registro.

NUEVA VERSIÓN DEL PANAL

Antes, el Tribunal Electoral desechó el recurso interpuesto por Grupo Social Promotor de México, fundado sobre las bases del extinto Partido Nueva Alianza (Panal), al considerar que esa organización sí infringió en lo relativo a la participación de sindicatos, tal como resolvió el INE.

Por ello, con cinco votos a favor y dos en contra, el TEPJF confirmó lo resuelto por el INE en septiembre pasado al negarle el registro a Grupo Social como partido político.

Con esta resolución se confirma que la organización usó de forma sistemática la plataforma del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación (SNTE) para la representación, afiliación y recursos aportados para cumplir con los requisitos.

En su intervención, el magistrado Reyes Rodríguez Mondragón señaló que es urgente establecer una metodología para establecer en qué casos se debe negar un registro por participación gremial.

LE DICEN «NO» A MANUEL ESPINO

El recurso de apelación de Súmate a Nosotros, organización ligada al exdirigente panista Manuel Espino, también fue rechazado, con lo que se confirma el fallo del INE de negarle el registro.

El Tribunal Electoral ratificó que Fundación Alternativa no tendrá registro porque no no alcanzaron las afiliaciones mínimas necesarias.

A 235 días del inicio de la pandemia por COVID-19, la Secretaría de Salud del estado llevó a cabo la reunión número 186 del Comité Estatal para la Seguridad en Salud, con el propósito de establecer medidas que garanticen el regreso a la «Nueva Normalidad» al 100 por ciento, con todos los protocolos sanitarios. En ese sentido, en presencia del titular de la Dirección de Promoción de la Salud a nivel federal, Ricardo Cortés Alcalá, el secretario de Salud estatal, José Manuel Cruz Castellanos, señaló que en coordinación con la Secretaría de Educación se llevarán a cabo pruebas piloto con diversas escuelas de la capital chiapaneca para avanzar hacia el regreso a clases con todas las medidas y protocolos de seguridad sanitaria que exige el manejo de la pandemia.

"Dichoso el que no ha conocido nunca el sabor de la fama; tenerla es un purgatorio; perderla, un infierno lo dijo el escritor inglés Edward George Bulwer Lytton.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

