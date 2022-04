Poder y Dinero

Mueren niños por falta de medicinas

• Víctimas de cáncer y la pobreza

• ¿Homicidios por omisión?

• Zazaza, con $1,196 millones

El arte de vencer es aprender de las derrotas.

Simón Bolívar, 1783-1830; militar y político venezolano.

Víctor Sánchez Baños

En diversas entidades del país el malestar de los padres con hijos con cáncer se incrementa. Van varios niños que mueren por falta de medicamentos, especialmente de quimioterapias. No solo en las redes sociales, sino en casos documentados por los medios de comunicación tradicionales, se estima que van más de una docena de niños que han fallecido por la falta de pericia en el manejo de medicamentos anticancerígenos.

En Culiacán, Sinaloa, padres denuncian la muerte de cuatro niños por falta de quimioterapias. Los padres de los pacientes del Hospital Pediátrico reportan que continúa la falta de fármacos e insumos, y la salud de muchos empeora cada vez más.

Los padres exigieron que se resuelva lo más pronto posible este desabasto, particularmente en la cuestión de fármacos oncológicos. Alrededor de 160 niños son atendidos dentro del hospital.

Los cuatro niños murieron por cáncer desde en los dos primeros meses, a consecuencia de la suspensión de quimioterapias. El resto de los niños han recaído.

Jorge Peralta, fundador de Ángeles Nocturnos Culiacán, durante la visita a Culiacán de Juan Antonio Ferrer, titular de Insabi, los enfrentó sobre este problema. Él es padre de uno de los niños víctimas de cáncer y que no recibe atención suficiente.

Ferrer les informó que el problema será resuelto para el mes de abril, por lo que durante el tiempo restante se estarán entregando recursos a los estados y municipios para que ellos mismos compren las medicinas.

De acuerdo con medios locales, María Guadalupe, madre de Aylín Madahí, quien es paciente con leucemia en el Hospital Pediátrico, expresó su constante miedo por vivir sin los medicamentos que requiere para el tratamiento, pues cada vez son más los niños que empeoran.

Todo se complica. Es un gran drama familiar sobre todo para los más pobres ya que no tienen dinero para comprar los medicamentos oncológicos que son muy caros. Además de las medicinas, los hospitales requieren de otros materiales médicos, como guantes, cubrebocas y batas para las visitas, de lo que también carecen.

El problema de los medicamentos oncológicos no se ha resuelto, pese al discurso político.

PODEROSOS CABALLEROS: La Unidad de Inteligencia Financiera mantiene bloqueadas 42 cuentas bancarias por más de mil 196 millones de pesos, del ex gobernador de Nayarit, Roberto Sandoval Castañeda, acusado de recibir presuntos sobornos de los cárteles Jalisco Nueva Generación y Beltrán Leyva. El gobierno de Estados Unidos comprobó que el exgobernador recibió sobornos de cárteles del narcotráfico. Entonces, ¿Por qué no lo detienen si se sabe que está en México? El político priista conocido como el “Zazaza” interpuso un juicio de amparo indirecto ante el juez Tercero de Distrito en Materia Administrativa en la CDMX, quien en un inicio había concedido la suspensión definitiva contra el congelamiento de sus cuentas. Pero detrás de todo ello hay un delito. Quienes conocieron a Sandoval antes de su gobierno, dicen que era claro que no tenía nada más allá de una casa en Tepic y otras cosas que no superaban los 20 millones de pesos. Siempre ha vivido de la política y ahora se le sabe de una cuenta con 1,196 millones de pesos. Una locura. *** Unos 30 alcaldes de Morelos le exigieron al gobernador, Cuauhtémoc Blanco, más recursos ya que el flamante futbolista les recortó 25% a sus presupuestos. El americanista se niega a dialogar con ellos. Ese será el motivo por el cual no hace giras por los municipios el Ejecutivo Estatal. Siguen, en Morelos, las cosas de la patada. *** Tardaditos los médicos del Estado de México, donde gobierna el priista Alfredo del Mazo. Ya tenían las primeras revisiones de los análisis de un sospechoso de portar el coronavirus. Fue hasta ayer que lo aceptaron. En China, en solo 1 hora tienen el dictamen de los análisis. En México, 3 días.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: AXA México obtuvo la certificación completa BOMA Best Sustainable Buildings Platinum (para exterior) y Sustainable Workplace (para interior), en su edificio corporativo -conocido como AXApolis-, lo que convierte en el primero en obtener ambas certificaciones a nivel mundial. Los lugares de trabajo en AXA están alineados a su compromiso con el medio ambiente, la reducción del consumo de algunos recursos y a fomentar el bienestar de los colaboradores, a través de espacios abiertos que impulsen equipos integrados y que favorezcan la comunicación.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”, 102.5FM

vsb@poderydinero.mx