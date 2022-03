Asesoría Legal

Mujeres y hombres todos somos iguales

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

No debe haber racismo entre las personas en el mundo entero, todos somos iguales tanto mujeres como hombres, tan solo en nuestro país en el artículo 4 Constitucional indica que el varón y la mujer son iguales ante la ley, ésta protegerá la organización y el desarrollo de la familia, toda persona tiene derecho a decidir de manera libre, responsable e informada sobre el número y el esparcimiento de sus hijos, de hecho, toda persona tiene derecho a protección de la salud, la ley definirá las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y establecerá la concurrencia de la Federación y las entidades federativas en materia de salubridad general, conforme a lo que dispone la fracción XVI del artículo 73 de la Constitución Política de los estados Unidos Mexicanos, muchos hombres aun en la actualidad se siguen expresando mal de las mujeres, se expresan mal de todo mundo, lamentablemente muchas personas no tienen valores, por ejemplo, una mujer a la que en redes sociales le apodaron #leidy guácala la cual se expresó muy mal de los hombres de Oaxaca, obviamente cuando una persona se expresa mal de los demás es más que visto que demuestra que no tiene valores, cultura ni educación, todas las personas merecen respeto, las personas con problemas obesos también han sido blancos de críticas y las han hecho llorar tanto a mujeres como hombres, a las personas excesivamente delgadas de la misma manera, la gente no entiende que ser obeso o ser muy delgados o delgadas son enfermedades y que la gente con esos problemas luchan por salir de ellos, en el mundo no importa si las personas son obesas, delgadas, morenos, negros, blancos, etcétera, todos merecen respeto, de la misma manera se ha denigrado el trabajo de las personas por ejemplo los que trabajan de meseros a los cuales en ocasiones la gente les ha gritado y humillado, lamentablemente el mundo está llena de gente soberbia creyendo que tienen a los demás a su disposición, incluso, hay personas que se dedican a hacer limpieza en las casas o trabajan como intendentes (limpieza) en empresas y los humillan creyendo que esas personas no valen nada, hay personas que por su nivel jerárquico siempre se han sentido los que ordenan con gritos y acoso a las personas en sus centros de trabajo, no es así, las personas en general merecen respeto, en varias partes del mundo entero hay mucha necesidad, mucha gente solo piensa en sí misma, les gana y destilan demasiada envidia hacia los demás, los hombres y mujeres como campesinos cuando llegan a las ciudades a vender su producto que sembraron los tratan y los sobajan de indios, mas aparte aun y con ello les piden que sus productos casi casi que se los regalen pagando un precio muy bajo, ¿Por qué no hacen eso con las tiendas de autoservicio o en el mercado establecido? Porque los van a mandar a volar, les gusta regatear precios con gente humilde, esa gente tiene mucha necesidad, incluso hay madrecitas de la tercera edad que sufren mucho en el campo bajo el sol y cuando salen a vender lo que sembraron las tratan muy mal, hay ciudades que los departamentos de comercio de cada Ayuntamiento les salen a robar su poca mercancía y los amenazan con meterlos a la cárcel si se ponen en la vía pública, hay muchísimas autoridades municipales que son demasiada abusivas, los vendedores ambulantes no tienen quien los defienda y les haga ver sus derechos, de hecho, la mayoría de las presidencias municipales del país se han dedicado a atacar a los vendedores ambulantes, a las madrecitas de la tercera edad les roban sus cosas aprovechándose de su ignorancia y de su misma edad sin pensar que han dejado sin comer a una mujer de la tercera edad que muy probablemente esté manteniendo a un nieto o nieta bebé, en mi calidad de Director de Mercadotecnia de México he demandado a muchísimas autoridades municipales porque son unos abusivos hacia la gente que no tiene ni para comer, que tienen que vender sus productos para que puedan comer, de por si las autoridades no ayudan económicamente a la gente ni tampoco dándole las facilidades para que vendan sus productos, la gente en general merece respeto, debe haber equidad, ya está decretada la equidad de género, entonces, hay que echarla a andar promoviendo dicho decreto, las autoridades abusivas también han abusado de los derechos de las personas indígenas precisamente por su ignorancia a los estudios y no porque ellos ignoren las leyes o no tengan estudios se les va a pisotear sus derechos, claro y por supuesto que no, de hecho, reconozco la labor que un Diputado Federal ha hecho en defensa de quienes menos tienen, el diputado federal por Chiapas Alfredo Vázquez Vázquez quien desde años atrás ha defendido los derechos de las personas indígenas, mis más altos respetos para esta persona quien sería mucho mejor que este personaje hubiera sido el Presidente de la Comisión de Asuntos Indígenas en el Congreso de la Unión, una persona que ayuda a otras a nivel nacional es aquella que tiene ambiciones grandes positivas en la vida, no solo es ayudar a la gente de tu Distrito porque nunca sabes de donde te va a llegar la ayuda, hay que saber hacer las cosas como diputado, presidente municipal, gobernador, senador o presidente de la república, hay diputados que están siendo evaluados por MERCADOTECNIA DE MEXICO sin ellos saberlo y sus calificaciones serán dadas a conocer nuevamente en los medios de comunicación, que pena para la mayoría, solo eso puedo decir, lo cierto es que se debe respetar la igualdad de género, aunque, hablar de la igualdad no es nada fácil porque todos y todas tienen valores totalmente distintos, mujeres y hombres somos iguales, diferentes y complementarios, a la mujer nunca se le debe ver como el sexo débil ni tampoco como un símbolo sexual porque no lo son, sin embargo, hombres se expresan mal de las mujeres y de los demás y viceversa, esto, debe cambiar, debe crearse inmediatamente proyectos sobre la igualdad de género con una campaña totalmente agresiva si queremos cambiar las cosas y no pensar dos veces lo que queremos para nuestro país, y porque no, para nuestro mundo mediante la ONU, simplemente que muchas personas que son funcionarios no saben cómo hacerle ni tampoco por dónde empezar este ambicioso proyecto.