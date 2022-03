Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Nadie impide el fenómeno migratorio en la frontera sur. “Operación hormiga” en todo su apogeo

*Siguen denunciando corrupción al interior del Instituto Nacional de Migración

Mientras el gobierno federal y la secretaria de gobernación sigan patrocinando la corrupción en la puerta mexicana de la frontera sur a costa del fenómeno migratorio que ha contrariado y decepcionado al país ante el ingreso de decenas de miles de extranjeros que se desconoce quiénes son, y a que se dedican, y donde preocupa que una gran mayoría de los migrantes que se “cuelan” diariamente a territorio nacional, sean pandilleros marasalvatruchas y delincuentes que arrastran una historia negra en sus países de origen, sobre todo los que provienen de Centroamérica.

Hasta ahora siguen las denuncias públicas de que al interior del Instituto Nacional de Migración (INM) con sede en Chiapas y Tabasco, sigue imperando el fantasma de la corrupción con muchos de sus elementos que van desde altos funcionarios federales diseminadas en estas entidades federativas del país, específicamente en sus delegaciones, hasta los agentes que llevan a cabo la supervisoría y vigilancia migratoria.

Muchos de los yerros que se cometen en la frontera sur con el fenómeno migratorio culpan que es producto de malos servidores públicos del INM, que en coordinación con polleros están metiendo con la estrategia de “operación hormiga” a miles de extranjeros. Nadie puede negar que los agentes de migración y los altos funcionarios de las delegaciones de Chiapas y Tabasco, nadie los supervisa desde la capital del país, y todo indica que es una simulación de que en efecto se han detenido las caravanas migratorias, que pudiera ser cierto, pero lo que no se detiene es el ingreso ilegal con la “operación hormiga2 de los hermanos centroamericanos,

Sin embargo el problema aumento cuando desde hace meses siguen entrando a México, migrantes provenientes del continente Africano, donde se habla de al menos 26 países de gente de color, y donde en la mayoría de esos países, se han dado insurrecciones y revueltas sociales y hasta pequeñas guerrillas, y es por eso también, que con justificada razón, los ciudadanos mexicanos advierten un peligro social para nuestros connacionales que gente maleada y “empeorada” que también no sabemos quiénes son, estén entrando al país, proveniente del continente africano.

O sea, la mayoría de extranjeros proviene de países como Honduras, El Salvador y Guatemala, donde nació el fenómeno de los marasalvatruchas, y ahora hay que sumar a los que nos están llegando del Continente africano, y ya no digamos de Cuba y Haití. Quien nos garantiza que la gente extranjera que ingreso desde hace dos años, no anda delinquiendo en varias regiones del país, porque sencillamente no se tienen registrados sus nombres ni fueron inscritos en una plataforma internacional que se supone debe de manejar el gobierno mexicano.

No se trata de ser xenofóbico sino lo que se critica y censura es que no se están haciendo bien las cosas por parte de las autoridades federales, porque aparte de que los éxodos de extranjeros siguen llegando y entrando al país, no sabemos sus nombres ni a que se dedicaban, entonces si debe de ser preocupante este tipo de ingresos de extranjeros por la frontera sur de México.

Por lo pronto es necesario atender los señalamientos de corrupción que hace la ciudadanía y los organismos independientes para sanear en todo su contexto al Instituto Nacional de Migración, y evitar que el cáncer del fenómeno migratorio provenga del mismo servicio público federal.

En las redes sociales las denuncias -hasta dan nombres- están a la orden del día, y se denuncia y no se investiga. He aquí un texto que circula en las sedes sociales sobre la corrupción del sur del país.

Destapan la cloaca en el INM Chiapas

El Gobierno Federal tiene los ojos puestos en Chiapas para tratar de poner orden al interior del Instituto Nacional de Migración (INM), esto debido a las múltiples denuncias que existen no sólo en las redes sociales, sino en manos de las autoridades judiciales.

Por fin se ha destapado la cloaca de la corrupción del INM en Chiapas, prueba de ello es que en diferentes ocasiones el activista Luis Villagrán ha denunciado toda la corrupción y nepotismo que se viene dando, desde que la priìsta Yadira de Los Santos, tomó el cargo de la representación en Chiapas del INM.

Las autoridades tienen las denuncias en sus manos, en contra de diversos servidores y aliados, que conjuntamente con Yadira de los Santos, han cometido cohechos; se trata de Jorge Antúnez- Dayton Ventura- lord Banquetas (abogado Amílcar Gordillo)- y aparece en escena Juan García, director del INM, quien fuera removido de su cargo en la administración pasada por tener un sueldo de 40 mil pesos mensuales y viáticos diarios de 3 mil pesos.

En esa ocasión, Juan García cobraba la nada despreciable cantidad de 200 dólares a cada indocumentado para dejarlo transitar libremente por el territorio nacional, al descubrirlo la anterior administración fue castigado y enviado a otra área “como se dice fue guardado o encajonado”; sin embargo, este personaje también conocido con el “Shrek”, quien conoce el teje y maneje fue revivido por Yadira de Los Santos, para que realice el trabajo sucio, entre ellos, el despido de funcionarios y elementos, para incrustar en la nómina a familiares de Yadira de los Santos.

Hoy Juan García el “Shrek” y Yadira de los Santos se han apoderado de la zona y en el organigrama de la delegación del INM en Chiapas, se puede observar a 22 familiares de la priísta Yadira de Los Santos. Por esta situación y por miedo a que sean despedidos, elementos del INM hacen un llamado al comisionado Francisco Garduño, para que se enfoque a despedir realmente a la “gente corrupta”

AMLO propone quitar puentes vacacionales y asueto sea en día festivo

A muchos les gusto la propuesta de quitar los puentes vacacionales en nuestro país, que nos pone más en la cobertura de la holgazanería y en la perdida de la propia historia nacional. Por lo pronto el presidente Andrés Manuel López Obrador anunció que propondrá cambios a las reformas para regresar las fechas históricas sea festivo el día en que se conmemora. Con ello terminará con los puentes.

“Por eso anuncio que terminando el ciclo escolar actual voy a proponer reformas, cambios para regresar a las fechas históricas, para que sea festivo el día en que se conmemora, desde luego las más importantes, las trascendentes”, indicó AMLO, y advirtió: “Es muy lamentable que en los últimos tiempos se haya dejado en el olvido estas fechas cívicas, históricas. Los niños en las escuelas hasta de secundaria hablan de los puentes, pero no del por qué no asisten a la escuela, un viernes, un lunes como acaba de suceder y resulta que hoy día 5 de febrero nadie recuerda que se promulgó la Constitución…”, expuso.

En el pasado, los días de puente se establecieron de esta forma por convivencia familiar, ante ello, dijo: «vamos primero a ver lo de las fechas cívicas para no empalmar». Hasta el momento, definió que serán días de suma importancia para la historia de México: – Constitución de 1917, – Independencia de México y – Revolución Mexicana. Dixe.