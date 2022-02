Nadie tiene derecho a determinar quien vive y quien muere…

Lic. Roberto a. Albores Guillén

El Estado debe garantizar la vida y la seguridad de la gente. Nadie puede o debe atribuirse el derecho de determinar quién vive o quién muere; aún en condiciones extremas como la guerra, las pandemias y los terremotos.

El Estado es el responsable de prever y tomar las medidas necesarias para salvaguardar a los seres humanos. Salvar vidas debe ser su prioridad en este momento.

Esta precisión es muy importante, ya que algunos integrantes del Consejo de Salubridad General de México han deslizado a los medios de comunicación, una propuesta de crear un código criminal que establece la facultad y las normas para que los doctores y las enfermeras determinen quién vive y quién muere de los enfermos de Covid-19. Les están dando derecho a matar: decidir la vida o la muerte en un volado; al águila o sol.

¡Ni siquiera en el viejo Oeste! aunque sí en la Alemania Nazi.

Es un atentado contra la vida. ¿Quién vive y quién muere? el viejo o el joven; el delgado o el que tiene sobrepeso; la mujer o el hombre.

El Consejo de Salubridad General ha estado ausente en todo el proceso. No ejerció en su momento la responsabilidad de anticiparse y proponer acciones concretas para afrontar la crisis y ayudar al gobierno. Su propuesta de código debe ser rechazada. No ayuda en nada en este momento difícil y complejo del país. Con este código, el Consejo de Salubridad General está adelantando vísperas y dando por hecho el colapso del sistema de salud. Esto es inaceptable, aún está a prueba la capacidad del gobierno para afrontar la crisis. El gobierno debe deslindarse de esta propuesta, es una salida falsa y peligrosa, porque de antemano está anunciando su fracaso. No son tiempos de rendición, son tiempos de luchar por la vida, juntos haremos el milagro.