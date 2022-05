Opinión

¡Naranja, alto riesgo!

1.- La pandemia no ha cedido, estas es una realidad.

2.- Hay que apoyar a las brigadas médicas para prevenir los contagios.

3.- El pronto regreso a la normalidad dependen de que se respeten las medidas preventivas.

Jorge Enrique Hernández Aguilar

Se informa que en la actualización del Semáforo de Covid-19, la mayoría de los estados del país se ubicó en color naranja, equivalente a riesgo alto. Ricardo Cortés Alcalá, director general de Promoción de la Salud de la Secretaría de Salud, detalló que, con la actualización, 7 entidades pasaron de amarillo a naranja, 5 bajaron de naranja a amarillo y 20 mantuvieron su color.

Los 7 estados que pasaron de amarillo a naranja son Aguascalientes, Chihuahua, Coahuila, Durango, Oaxaca, Querétaro y Sinaloa.

En contraparte, los 5 estados que mejoraron de naranja a amarillo son Baja California Sur, Michoacán, Quintana Roo, San Luis Potosí y Veracruz.

Chiapas está muy cerca de llegar al semáforo color verde, pero la pandemia no permite que se avance con más rapidez, por lo que los chiapanecos deben tomar sus precauciones.

De esta forma, dijo Cortés Alcalá, ninguna entidad se ubicó en color rojo, 17 quedaron en naranja, 14 en amarillo y una en verde ?Campeche.

Razón por la que se recomienda a la población en general, no bajar la guardia y seguir aplicando las medidas preventivas que establecen las autoridades de salud.

En Chiapas se reconoce el esfuerzo que viene realizando la autoridad de salud, principalmente en el aeropuerto Ángel Albino Corzo, en donde se han ubicado brigadas de atención a estas medidas preventivas en contra del COVID 19.

Uno de los mayores riesgos que se siguen corriendo a estas alturas, es lo que pueda resultar de la necesaria movilidad de la gente, principalmente entre Tuxtla Gutiérrez y la Ciudad de México, y viceversa.

Se ha observado un trabajo intenso de las brigadas de salud, que van encuestando a los que regresan de la Ciudad de México, tratando de detectar alguna persona con síntomas de coronavirus, para asumir las medidas necesarias.

La expresión de no hay que bajar la guardia, en Chiapas, no son solamente palabras, sino acciones preventivas.

Seguimos en estado de alerta, ahora menos que nunca debemos relajarnos al extremo, de no portar un cubrebocas o lavarse las manos, o respetar la sana distancia.

Con estas medidas tan sencillas, se están previniendo en muchos sentidos los contagios y que pasen desgracias con la pandemia.

Otra de las acciones que se reconocen a las autoridades de salud, y principalmente al gobernador Rutilio Escandón Cadenas, son las brigadas que están recorriendo casa por casa, para cumplir dos propósitos:

Detectar posibles casos de contagio de virus.

Promover las medidas preventivas como el uso de cubrebocas, lavado de manos y la sana distancia.

En el primero de los casos, si se llegara a encontrar en alguna vivienda a persona o personas que presentan los síntomas del contagio, de inmediato les gestionan atención médica y medicamentos.

El médico y los medicamentos son gratuitos, y son proporcionados por el gobierno del Dr. Rutilio Escandón Cadenas.

Este mensaje es muy claro, existe una preocupación por la salud de los chiapanecos, pero interesa saber lo que pasa casa por casa en las principales poblaciones, que son las más propensas a los contagios.

Los picos o rebrotes que se presentan en la curva de contagios de Covid-19 son completamente normales, ya que una epidemia responde a las complejidades de la sociedad en donde ésta se dé, recordó el subsecretario de Prevención y Promoción a la Salud, Hugo López-Gatell Ramírez.

Explica el subsecretario de salud “La realidad de una epidemia es compleja. No hay fórmulas únicas. Las medidas de control entre países son muy diferentes: primero se reconocen los casos, se hacen pruebas, se evitan contagios, hay que poner limitaciones y se suspenden temporalmente las actividades, pero sobre todo se debe tomar en cuenta la realidad socioeconómica de los países”.

Durante una de sus conferencias, el doctor López-Gatell presentó nuevamente las curvas de contagios que se han dado en Europa e indicó que los rebrotes de contagios se han suscitado en todos los países del mundo.

Agregó que en las naciones europeas se han confirmado 5 millones 11 mil 212 de casos con Covid-19, de los cuales 551 mil 850 se han presentado en los últimos 14 días, es decir, el 11 por ciento. Además, en dicho continente la tasa de letalidad es de 4.5 por ciento.

No se trata de que las personas tengan o no miedo, sino de que cobren conciencia de la pandemia. Que no se trata de una broma.

Hay miles de personas que han fallecido. Familias completas han desaparecido en un abrir y cerrar de ojos, por no tomar en serio el covid y pocos se han salvado.

Por estas razones, es que deben preservarse las medidas preventivas: quedarse en casa es muy importante. Sobre todos los jóvenes, que al abrirse los antros salen disparados para estar en las fiestas, estas conductas pueden poner en riesgo la vida de las personas.

Todos quieren el regreso a la normalidad, pero no debe ser solamente un deseo, sino un ejercicio diario en el que debe trabajar la gran población en coordinación con el gobierno.

Así que de usted y de todos depende que se cuiden, para reducir cualquier rebrote o contagio a estas alturas.