Linotipe@ndo

Marco Antonio Alfaro Cabrera

Necesario y urgente

Basta de palabrerías y discursos demagógicos de legisladores “turistas” urge cesar a la “Monja diabólica”: Luis Villagrán

La delegada del Instituto Nacional de Migración de Chiapas, Yadira de los Demonios (por aquello de que, de Santos, no tiene ni madres), es una vil inútil e incapaz, que quiere decir lo mismo que es una papa enterrada para estar ocupando el cargo de delegada del INAMI en la entidad, así lo indicaron varios legisladores que visitaron hace unos días esta frontera sur, entre los que destacaron el coordinador de la fracción parlamentaria del partido Encuentro Social. Señaló el activista Luis Villagrán al mismo tiempo señaló que en la gira que hicieran los levanta dedos, o” padrecitos” (legisladores federales), que dicho sea de paso solo vinieron a pasear, turistear, mientras que los directivos del INAMI, entre los que señala al Yepeto Garduño, al inepto Catzuara y a la corrupta, inútil y nefasta Monja Yadira de los Demonios, casi se tiran al suelo como alfombras parecieran que el vejete legislador Porfirio Muñoz Ledo, no quisieran que tocara el suelo, con tal de que avalara sus tropelías, atrocidades y corrupciones que vienen realizando en esa dependencia federal. En las declaraciones vertidas por el líder parlamentario señaló que “Los seres humanos o los entes sociales necesitan un trato amable y ella, -dijo- al referirse a la monja diabólica, tiene todo menos eso, al mismo tiempo molesto encolerizado y lleno de coraje adujo que la Monja, y Yepeto Garduño el inepto Catzuara, a los diputados y diputadas que visitamos la delegación trataron de engañarnos, a la estación migratoria le dieron una manita de gato y creen que con eso ya nos tapaban la boca o engañarnos y esconder la realidad que se vive en esa mal lograda dependencia de la SEGOB”, adujo, así mismo el coordinador parlamentario de encuentro social asevero que la Monja con la protección de Garduño y Catzuara pretende tapar el sol con un dedo porque todo lo que está haciendo la inepta delegada en esa estación migratoria es esconder una realidad que todos conocen y que únicamente dejó ver un poquito de lo que pasa al interior de ese inmueble federal. Así mismo Luis Villagrán en tono molesto, con el rostro desencajado señalo que si en verdad quieren justificar su visita a la fornitura sur los levanta dedos, deben exigir el cese y la investigación contra la nefasta delegada Yadira de los demonios, toda vez que el legislador federal comento, “voy a pedirle al presidente Andrés Manuel López Obrador, que ha puesto en marcha un gobierno con sensibilidad humana y que tratamos de hacer un nuevo régimen, que nos deshagamos de esas mal logradas personas, que provienen del priato y que solo han llegado a manchar el honor y la política transparente del presidente AMLO, les demos las gracias y que se vayan a su casa a lavar y planchar que seguro estamos ni eso saben hacer”. De igual forma Villagrán activista y defensor de los derechos humanos, que el legislador también comento que: No se justifica para nada, que las autoridades de migración en Chiapas hayan ordenado pintar murales a niños con el hecho de hacer ver o hacerles creer a los legisladores y a la sociedad que la situación al interior de esa cloaca es otra, lo cual para los legisladores críticos, todo eso es una vil farsa y es una falta de respeto que se le hace de parte de esa trilogía de ineptos (Yepeto Garduño, Inepto Catzuara y la Monja), en ese sentido textualmente dicen que el legislador federal de encuentro social remarco, “Esto es una falta al poder legislativo, es una falta al poder ejecutivo local y es algo que definitivamente en nombre del grupo parlamentario de Encuentro Social el cual coordino no lo voy permitir”. el activista Luis Villagrán, lleno de molestia, agregó que si con esas acciones y visores de los legisladores federales la Tía Olga Sánchez, y el presidente Andrés Manuel López Obrador, no ordenan el cese y una investigación minuciosa del Yepeto Garduño, al soldadito inepto Héctor Martínez Catzuara y también la destitución de la inútil, inepta, corrupta mediocre y nefasta Monja Diabólica delegada, Yadira de los demonios, y que se abra una investigación a fondo de lo que esconde la mal lograda funcionaria federal, ya que es un tema urgente y de seguridad nacional podríamos decir, aduce Luis Villagrán, al mismo tiempo de enunciar que “urge que los legisladores turistas pongan sobre la mesa en la cámara de diputados el tema de las acciones repugnantes y corruptibles de la Monja Diabólica y su manada de agentes que se han enriquecido de la noche a la mañana, así como ella que anda con guaruras y se construye una residencia valuada en varios millones de pesos, por lo que la Cámara de la Unión tiene que actuar de forma inmediata para resolver los diferentes señalamientos, tanto de las autoridades, la sociedad civil y las ONG’S que trabajan en la frontera sur en beneficio de la comunidad migrante. Los discursos y palabrerías de los diputados contra la nefasta e inútil Yadira de los demonios y su camarilla de protectores se enmarcan en una evaluación reprobatoria y gris, de los legisladores federales deben actuar a la voz de ya contra la Monja diabólica y sus defensores el Yepeto Garduño y el inepto Catzuara, porque como dicen los legisladores les basto solo unos cuantos minutos para darse cuenta, para saber que la monja diabólica Yadira de los Demonios es una pésima y nefasta representante de la administración del Presidente Andrés Manuel López Obrador, eso debe ser motivo de exigir sus cese y que sea juzgada por diversos delitos que ha sido denunciada. Luis Villagrán, comenta más adelante que a la Monja Diabólica se le boto la Cuica, y anda como la familia Robinson, perdida en el ciberespacio, y con la evolución de los legisladores podría ser sujeta a una investigación donde los resultados podrían ser desastrosos digna de ir a parar al Amate o al reclusorio Norte de la ciudad de México, porque con su nula capacidad obvio va de la mano su nulo desempeño como delegada del INAMI en esta entidad. Pro, aduce Luis Villagrán, tal parece que las palabras que la Monja diabólica ha estado gritando a los 4 vientos, en tono burlón y sarcástico, aduciendo que: “A mi ningún pendejo me puede correr, primero me los chingo, antes de irme de delegada”, cierto o falso los legisladores tienen la última palabra, acoto el activista Villagrán…Bueno pues la verdad es que la Monja Diabólica se mofa y se burla de las autoridades, dice que hasta de la Tía Gloria Sánchez se burla y que tampoco ella puede cesarla, sea cierto o falso, a mí que les importa, solo recuerden que cuando el rio suena, algo trae arrastrando, y como dijo la Muca huehueteca, Yo también quiero a mi Yepeto que me de comer en la trompa…sin comentarios

EN CHIAPAS, HAY UN GOBIERNO Y UNA FISCALIA QUE ATIENDE Y ESCUCHA…

El fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, dio a conocer a este columnista en su reciente visita a la fornitura sur, específicamente a la otrora Perla del Soconusco que en el marco de la Estrategia Estatal para el Combate al Abigeato, se reunió con la titular de la secretaria de Agricultura, Ganadería y Pesca, Zaynia Andrea Gil Vázquez y líderes ganaderos del estado, al mismo tiempo señaló que ahí en esa reunión de trabajo, refrendó su compromiso para erradicar la comisión de este delito en Chiapas y exhortó a las y los productores pecuarios a cumplir con las obligaciones que establece la Ley de Fomento y Sanidad Pecuaria y a apegarse a las nuevas modificaciones del Código Penal. Ahí en la reunión el funcionario estatal Llaven Abarca escuchó cada una de las inquietudes y propuestas de las y los ganaderos de las regiones Centro, Altos, Fronteriza, Frailesca, Norte, Selva, Sierra, Soconusco e Istmo Costa. Al final el fiscal acoto, que hoy hay un gobierno y una Fiscalía del Estado comprometidos en atender y dar seguimiento a las necesidades del sector ganadero para generar progreso y estabilidad en la entidad: “La mejor forma de sacar adelante a Chiapas es guardando el orden, que el Estado de derecho prevalezca y que todos actuemos dentro del marco legal. El gobernador le preocupa la seguridad y la justicia y está tomando la bandera de manera personal para poner orden en todos los sectores productivos”.

NO VAMOS CON CHIAPAS HUNDIDO, SOMOS VERDES DE CORAZON…

No vamos a traicionar a nuestros líderes, somos verdes de corazón, ni con amenazas, chantajes, borracheras, prostitutas, y acciones por demás infantiles, vamos a irnos a Chiapas Hundido, perdón Unido, como lo viene haciendo el remedo de político ex carga maletas del ex presidente Ignacio Avendaño, señalaron ex alcaldes y ex diputados, así como ex funcionarios y ex regidores. Que tal échense esa uña al trompo… pero, amigo lector nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK