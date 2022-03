Comentario Zeta

Negocios deben de contar con certificación de “sanitizaciòn” en Chiapas

Hay muchas expresiones populares en el sentido de que, en Chiapas, se debe legislar en favor de la salud pública para que los negocios, actividades comerciales, servicios, desde ahora en adelante cuenten con una normatividad legal para que sean sanitizados, higienizados, esterilizados, limpiados, tal como ya está ocurriendo en otras entidades federativas. La pandemia del virus covid 19, le viene inyectando otro chip, otro conocimiento, otra cultura de salud a todo tipo de negocios para que la gente asuma con más confianza y seguridad que no podrá infectarse, no solamente con el actual virus, sino de otros, y de los que en el futuro podrían venir, sobre todo de la familia del coronavirus.

Hay que entender que la pandemia mundial y nacional del covid 19, vino a transformar estereotipos y formas de vida, y así como se previene con utilizar un cubrebocas, o lavarse las manos, o también guardar la sana distancia, así también que la nomenclatura comercial en todos sus rubros cuenten con estrategias de salud pública, donde haya certificados de higiene o sanitizaciòn por las empresas dedicadas a este fin que también deben de contar con credibilidad de que su papel de trabajo es garante de limpieza e higiene. El sector federal o estatal de salud debe de proveer estas garantías y precauciones.

Porque hay muchas empresas que siendo fumigadoras pasaron a convertirse en empresas sanitizantes, que son dos vertientes distintas y que podrían ser aún más peligrosas, porque los activos e ingredientes son totalmente diferentes cuyas cualidades es lo toxico, lo que usan las fumigadoras donde en su encomienda laboral es matar bichos o roedores, cuando la empresa sanitizantes usan activos exclusivamente para higienizar los espacios geográficos que le han sido encomendados. A una máquina de fumigar le pueden meter cualquier liquido toxico, pero no al rato uno sanitizador. Sanitizaciòn no es lo mismo que fumigation.

Aunque la palabra sanitizar no existe en el diccionario de la Real Academia Española (RAE), sin embargo, debido a la pandemia del coronavirus la gente y algunos medios de comunicación la han manejado y ahora todos quieren sanitizar no solamente negocios sino hasta sus autos, casas, artículos personales, etc. La gente ya le dio la calificación de sanitizaciòn o higienizar. Sanitize es un verbo inglés que, de acuerdo con el diccionario de Oxford, significa tanto ‘limpiar’ o ‘higienizar’ como ‘desinfectar’, pero, según la Real Academia Nacional de Medicina, los términos apropiados en español son desinfectar, pero la gente ya es adicta a la palabra “sanitizar”.

Nadie podrá negar que dentro del rubro de la salud pública con la aparición de esta emergencia mundial y nacional, el mundo cambio, el mundo ya es otro, los tiempos del covid 19, nos pusieron en otra plataforma de la vida humana, y hacia ello debemos ir, por eso muchos adelantos se tendrán que realizar y lo extraordinario legislar, para que la salud pública de los mexicanos y chiapanecos, contemos con mayor protección y sobre todo dejar conciencia y cultura que a cada lugar que vayamos haya garantía de salud, por eso debemos de pensar en legislar en Chiapas sobre estos preceptos de sanitizar e higienizar al menos cada mes negocios y cualquier actividad comercial.

Afortunadamente en Chiapas hay algunos rubros de atención a la gente, donde ya se adelantaron con esta protección de salud pública como son las sanitizaciones y ya no será una sorpresa que tengamos que pasar por un arco de higiene sanitizador, para poder accesar a un determinado lugar. La cultura de la sanitizaciòn debe prenderse en la conciencia del pueblo chiapaneco.

Confirmado: Ni es de MORENA, ni es de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales.

Se confirmó que el alcalde de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, es una propuesta del Partido Encuentro Social (PES) y no del Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA), como él lo hacía creer, y fue la alianza “Juntos haremos historia” que lo llevo al poder y evidentemente fue el factor tsunami electoral del Presidente López Obrador que lo llevó al poder, sin haber hecho campaña electoral, por eso su necio empeño de no ir a las colonia populares de Tuxtla Gutiérrez, porque reconoce que ahora no fue gracias a las colonia populares que se ganó una elección municipal.

Sin embargo ya hay expresiones populares en el sentido de que MORENA debe de asumir responsabilidades porque el alcalde Morales Vázquez, juega con las siglas del partido en el poder, además de desdibujarlo, pero que no proviene de ahí, sino que fue candidato de la familia De León Villard, que es la que manipula el PES en Chiapas, para que se sumara a la propuesta de la coalición del PES, MORENA y el PT, y sacara premio sin comprar cachito de lotería, dando como resultado el peor presidente municipal de toda la historia de la capital de Chiapas, probado por grandes empresas encuestadoras nacionales y dela propia MORENA.

Ni es originario de Tuxtla Gutiérrez, ni es militante de MORENA, un caso excepcional que hoy lamentablemente lo están pagando los Tuxtlecos, porque no ha habido moral pública en Morales Vázquez, para gestionar obras federales como se hacen en todas las capitales de las entidades del país. Hay un alejamiento total de la capital de Chiapas hacia el centralismo federal, justamente por las acciones emprendidas del gobernante local como fue desde su principio de mandato de “enrejar” todo un palacio municipal para que la gente no tenga acceso al edificio del pueblo, mostrando una insensibilidad deshumanizada para atender al pueblo.

Rapiditas. – Gabriela Zepeda Soto mantiene un compromiso serio con la seguridad de las mujeres chiapanecas y desde la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, ha puesto en marcha células de reacción inmediata para atender a quienes han sido víctima de violencia en sus hogares, en sus centros de trabajo o en los espacios públicos. No es una tarea fácil, ya que requiere de la voluntad y del apoyo de la ciudadanía para que además de denunciar, se sancione este tipo de actos que atentan contra la dignidad de las mujeres, ya que el propio gobernador ha dicho que no se tolerará la violencia hacia ellas y sobre todo, que cuentan con su apoyo para que se castigue con todo el peso de la Ley a quienes cometen este delito. Por eso da gusto que sea la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Gabriela Zepeda Soto, quien haya suscrito un convenio con los presidentes de los siete municipios con Declaratoria de Alerta de Género contra las Mujeres, para activar en forma inmediata estas células de reacción inmediata, que junto con los sistemas de atención de emergencia 9-1-1 y 089, tendrán mayor capacidad para atender denuncias y detener a los agresores. Dixe.