Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Nepotismo, soberbia y prepotencia al interior de fiscalía de migrantes en Tapachula

Todo el trabajo, labor y acciones positivas que el fiscal general del estado vienen desarrollando a favor de la sociedad chiapaneca se le podría ir por la coladera si no actúa ante las denuncias que se vienen dando en contra de su fiscal Especializado en Delitos cometidos contra Migrantes, José Manuel “F”, quien ha sido señalado de cometer actos de nepotismo cuando impone a un familiar de nombre Omar “R”, como fiscal del ministerio público (MP) de su dependencia, esto –dijeron- ha rayado en lo máximo al culto del nepotismo. De igual forma, han señalado que ese fiscal casi nunca se mantiene en su despacho y todo se lo deja a otros profesionistas para que hagan su chamba, mientras el parrandea acompañado de féminas de rara reputación. Denuncian los mismos trabajadores de ese fiscal que el trato del fiscal es por demás soez y vulgar, cargado de soberbia y prepotencia. Y por si esto fuera poco aduce que de igual forma ha impuesto a su “amigo”, de nombre Miguel Ángel “C”, como agente del MP, al igual que su Sparring en los alcoholes, un tal Esteban “N”, que dicho sea de paso denuncian ha reprobado en mas de dos ocasiones el examen de control y confianza y profesionalización, cierto o falso el maestro Llaven Abarca ya debió investigar este tipo de denuncias. Al decir de los trabajadores que sufren maltrato, sin conceder nada al respecto, el fiscal migrante José Manuel “F”, le concedió la plaza de secretario de su sub director a otro personaje de nombre Mario “V”, una, lo cual causo repudio y rechazo, toda vez que el fiscal solo da de alta e impone a sus compañeros de farras, sus sparrings en el alcoholismo, quienes no tienen profesionalismo, capacidad, e ineptitud, y deja en claro que no le importa la calidad de la impartición de la justicia. Cabe destacar señalaron, que el amigo del subdirector reprobó el examen para obtener la plaza de MP, pero resulta que en menos de dos meses ya fue hacer otro examen pasando por encima de la norma, que indica medio año para volverlo a intentar, sin embargo, como es su amiguito lo mando nuevamente y san se acabó, ya está en funciones el mediocre funcionario. Lo mas absurdo y ridículo, señalaron que, ese nuevo miembro del clan Figueroa, como un títere o marioneta es manejado por una tal Tania “B”, por culpa de Cupido que los ha flechado, mientras los auténticos profesionistas los de excelente perfil les piden la renuncia como el caso de la psicóloga Berenice Vargas, quien no se negó ser flechada por el flamante Subdirector, por lo que eso basto para que le pidiera su renuncia. Es así como el maestro Llaven Abarca se esta viendo perjudicado por un inepto y bueno para nada, el regordete fiscal que ha formado un Sodoma y Gomorra lo cual enloda la imagen de esa institución impartidora de justicia, así es que amigo fiscal general, en política hay sumas que restan señor fiscal general, no permita que enloden su imagen que tanto le ha costado mantenerla limpia e intachable, así es que la voz de todos, la palabra de usted maestro Llaven Abarca …sin comentarios

RECONOCE LIDER DEL PVEM ACCIONES DE LA FISCALIA ESTATAL.

La legisladora del partido verde ecologista Valeria Santiago Barrientos, tras reconocer las buenas accione que la Fiscal general de justicia del estado viene realizando bajo el atinado mando del maestro Jorge Luis Llaven Abarca. la también dirigente estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, aplaudió la prontitud de la Fiscalía General del Estado (FGE), por la detención de seis sujetos implicados, en diferentes casos, como presuntos responsables del delito de violencia familiar y feminicidio en la entidad. En el marco del Día Naranja, la legisladora Santiago Barrientos, indicó que la labor, las acciones y el trabajo interinstitucional en Chiapas ha logrado dar certeza y sobre todo garantizar, una vida libre de violencia, acceso a la justicia y a cero impunidad, “el trabajo de las dependencias encargadas de la justicia en Chiapas, está siendo firme en la cero tolerancia a la violencia de género”, al mismo tiempo la lideresa del verde en esta entidad fue clara al remarcar que, ese trabajo de fortalecimiento en las políticas publicas, enmarcadas en una cultura de prevención de la violencia contra las mujeres que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas ha puesto en marcha todos los días en nuestra entidad, han dado resultados significativos, es por ello que los diputados del partido verde nos solidarizamos, nos sumamos a ese trabajo, a esas acciones y estrategias que redundan en el beneficio de todos los chiapanecos. Al final Valeria Santiago acoto, que, con la reforma al Código Penal, ahora el delito de violencia familiar se persigue de oficio, “en Chiapas no se va a permitir más mujeres violentadas, porque ahora habrá cero tolerancia y cero impunidad” …ver para comentar

OTRO FUERTE GOLPE DE LA FGR EN CHIAPAS CONTRA “HUACHICOLEROS” …

En otros temas amigo lector el delegado de la Fiscalía General de la República (FGR) en en esta entidad dio a conocer a este columnista que los elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), lograron el aseguramiento de por lo menos cinco mil 600 litros de hidrocarburo, un vehículo y objetos del delito, además de detener a una persona. Alejandro Vila Chávez, delegado de la FGR en nuestra entidad agregó que los agentes espaciales de la Policía Ministerial federal luego de dar cumplimiento a un oficio de investigación lograron asestar ese duro golpe contra el robo de hidrocarburo. Luego de atender una llamada donde se hacia una denuncia anónima los federales se apersonaron en el tramo carretero comprendido desde la frontera al municipio de Comitán de Domínguez, donde se logro visualizar a un vehículo que transportaba combustible de manera ilegal, debido a eso dijo el funcionario de la federación los policías de la federación se trasladaron a otro tramo carretero comprendido entre las coordenadas de Chamic-La Trinitaria y al encontrarse en el punto de revisión, tuvieron a la vista a la unidad que fue descrita en la denuncia, pidiendo al conductor detener la marcha. Vila Chaves subrayó que una vez que los policías federales llevaron la revisión de rutina, encontraron 28 tambos de plástico, con capacidad de 200 litros cada uno, los cuales contenían un líquido al parecer hidrocarburo, que arrojó un total de cinco mil 600 litros en esas acciones fue asegurado Juan “D” y posteriormente lo pusieron a disposición ante el representante social federal, quien continuará con la indagatoria y determinará la situación jurídica del imputado. Es así –dijo- como le esta cumpliendo ala sociedad enfatizo Vila Chávez, al mismo tiempo de reconocer el trabajo, las acciones y las estrategias de las políticas publicas del gobernador Rutilio Escandón Cadenas…sin comentaros

SOLIDARIDAD CON EMPATIA ANTE COVID-19: VELASCO COELLO…

Al iniciar su jornada legislativa el coordinador del parlamento del partido verde ecologista, senador Manuel Velasco Coello, fue claro al lanzar un exhorto a todos los mexicanos en el sentido de que con la amenaza real de la pandemia que azota al mundo con el famoso COVID-19, debemos cuidarnos todos siguiendo las recomendaciones de prevención que hace las autoridades de salud. Es por ello que, dijo Velasco Coello, hay cuidarnos entre todos, mucha solidaridad y empatía. No caer en las ventas de pánico, advirtió al mismo tiempo de pedir a la población que si no tienen nada que hacer en la calle permanezcan en sus casas, antes y después de salir de sus casas hay que lavarnos bien las manos, mantener alrededor de un metro la distancia entre sus conocidos…ver para comentar

DE COLEON…

Circula en redes sociales una denuncia que hacen valientes mujeres que fueron al parecer, sin conceder, sorprendidas y manipuladas por una banda que comandan los del Villar, por lo menos unas mil gentes, la mayoría mujeres se dice, fueron engañadas y defraudadas por una tal María López representante legal de la asociación civil y esposa del delegado de tránsito del estado en Cacahoatán, así como la Diputada Silvia ”T”, la senadora Tzotzil, perdón, Sasil de León, el diputado Maya de León, la diputada Cinthia Reyes, el regidor Yumaltic de León, todos del partido PES, quienes como vil defraudadores operaron a través de una asociación civil denominada ANJELTIK AC, en Tapachula, Chiapas, y que contrataron para recibir e impartir cursos diversos de manualidades y oficios varios, desde noviembre del año pasado con la promesa de pagarles 3,600 mensuales y hasta el día de hoy no han recibido un solo pago de los casi 4 meses que han transcurrido, pero de esto hablaremos le lunes cuando estemos de nueva cuenta contigo amigo lector, pero mejor por hoy hasta aquí la dejamos …CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK