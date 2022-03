Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Ni con embestidas, y ni a balazos, nos podrán callar los cobardes

Acres comentarios se han dejado vertIr por la embestida que el alcalde capitalino Carlos Morales mejor conocido como el Ecoloco por sucio, inútil y torpe, ha organizado en contra de este diario, una embestida que deja en claro las frustraciones de un edil enfermo de poder. Creyendo dejar bien parados los preceptos de la 4T al edil se le hizo muy fácil escuchar a sus imberbes asesores y empezar una embestida atentando contra la libre expresión, sin embrago el tiro le está saliendo por la culata toda vez que sus emisarios o funcionarios no saben ni de acusar para afectar a los directivos de este gran diario. El único alcalde que desoye las políticas de AMLO es el Ecoloco Morales, toda vez que en una de sus conferencias mañaneras el presidente AMLO señaló que, una vez que comiencen los procesos electorales, si logro enterarme de que hay “gobiernos municipales, estatales, funcionarios o Secretarías del gobierno federal interviniendo en las elecciones, los voy a denunciar; estoy obligado a hacerlo”. Bueno pues ya debe apuntar a su alcalde Carlos Morales que hace por lo menos cinco meses que el Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana abrió el expediente IEPC/PO/CG/CQD/Q/EAMR/001/2020, en contra del presidente municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, por violar la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en sus artículos 134 y 193 del Código de Elecciones y Participación Ciudadana, por la promoción personalizada de su nombre e imagen, es por eso que el presidente de la república debe hacer valer su dicho, cuando ha sido muy enfático en exigir elecciones “limpias y libres, que el pueblo decida, sin ninguna presión, sin ningún condicionamiento, con absoluta libertad”. El edil capitalino tendrá que poner “sus barbas a remojar” ante la clara advertencia del Presidente de la República y ni siquiera “meter mano” en los próximos comicios electorales, mucho menos ‘candidatearse’ como es su intención. Los facinerosos y perversos enviados del edil para acallar y amedrentar a los directivos del diario de Chiapas, lo único que lograron es demostrar su incapacidad, pues los directivos les salieron al frente con sendos documentos probatorios donde dan cuentan que no se ha violado ninguna ley de construcción. Al respecto el director general Gerardo Toledo categórico responde al cobarde alcalde: Carlos morales es un fajador callejero, sucio, visceral, al pretender acallarnos mediante una embestida sin sustento, nosotros nunca nos hemos conducido fuera de la ley todo lo hemos hecho al margen de la ley, estamos bien regularizados como cualquier ciudadano que construye, como cualquier otra empresa, es por eso -dijo- nosotros mediante nuestro corporativo jurídico presentamos. Cabe destacar que el diario de Chiapas, ha sido pre de visitas intimidatorios pretendiendo amedrentarlos con que el inmueble no cumplió con las reglas de construcción, factibilidad, uso de suelo, así como el pago de impuestos, lo cual ha quedado demostrado que es falso. Carlos Morales como ya lo he dicho y lo sostengo aquí y donde quiera continua Gerardo Toledo, es un tipo Visceral, nefasto, es un fajador callejero arrabal, Carlos Morales no me merece otro calificativo más que ese, un mediocre remedo de político que no respeta la crítica, no respeta la libre expresión, no le gusta que se le exija rendición de cuentas y se publiquen las denuncias que regidores y ciudanía realiza en contra de su pésima administración, es un ente incapaz de poder controlar sus ambiciones perversas. Es lamentable observar tanta ignorancia -aduce Gerardo Toledo- de parte de los funcionarios del ayuntamiento principalmente de la cabeza que es Carlos Morales Vázquez, porque resulta que el requerimiento que se nos hace deja de manifiesto su actitud, su beligerancia, su temor, su cobardía y su ignorancia. Resulta que todo lo basan a una denuncia anónima lo cual como anteriormente dijimos ni Walt Disney se las compra, porque el director de este gran diario añade, “Es un acto de agandalle, de intimidación, de querernos amagar si eso era que lamentable, que triste, se llevaron una gran decepción, chocaron sobre una puerta de Cristal”. Bueno pues que poca madre del ayuntamiento capitalino al pretender con una embestida acallar a un diario que solo cumple su labor de informar a la sociedad, pero es muy perentorio decirle al edil y sus gorilas funcionarios mediocres, Ni con embestidas, ni a balazos podrán callarnos los cobardes…sin comentarios

SOLIDARIDAD CON CHIAPAS EN LA CONSERVACION DEL MEDIO AMBIENTE: RR

Me sumo al gran trabajo que se realiza en Chiapas para conservar nuestros bosques tropicales y reducir las emisiones por la deforestación y degradación forestal, cómo Presidente de la Comisión de Medio Ambiente, Sustentabilidad, Cambio Climático y Recursos Naturales de la Cámara de Diputados, así lo manifestó el diputado federal por el partido verde Ecologista, Roberto Rubio, al mismo tiempo de señalar que, felicito a María del Rosario Bonifaz Alfonso, Secretaria de Medio Ambiente e Historia Natural del Estado de Chiapas por el gran trabajo al frente del Plan Estatal de Inversión Transitando hacia la Sostenibilidad: Chiapas Resiliente y de Bajas Emisiones. No hay duda que el Cambio Climático ya es una realidad -dijo- y en nuestros bosques tenemos aliados para combatirlo.

Por ello seguiremos trabajando y sumando fuerzas con el gobierno del estado, para proteger la riqueza natural de todos los chiapanecos. Cabe destacar que, en el evento virtual de cierre del proyecto, se presentaron las nuevas rutas para el desarrollo rural sostenible en nuestro estado, ya que la biodiversidad de Chiapas presta servicios ambientales que son valiosos para todo México, y que por el bien de todos debemos conservar…ver para comentar

LETRAS MAYÚSCULAS NEGRITAS…

Luego de presidir la clausura del taller de capacitación “La función de los servidores públicos bajo el modelo de la nueva ley de responsabilidades administrativas y su importancia ante el Sistema Nacional de Anticorrupción”, en el cual destacó que hoy en Chiapas hay una Fiscalía General del Estado comprometida en el combate frontal a la corrupción, señalando que quien cometa un delito enfrentará la justicia sin distinción alguna, El fiscal general Jorge Llaven Abarca, acompañado por Jordán de Jesús Alegría Orantes, fiscal de coordinación, agrego que el presidente Andrés Manuel López Obrador y el gobernador Rutilio Escandón Cadenas tienen como eje prioritario la erradicación de viejas prácticas que le han hecho mucho daño al pueblo de Chiapas y México…sin comentarios…desde que sacamos que era necesario y urgente hacer cambios en el gabinete estatal, se dio el primero en Obras Publicas, pero los cambios deben ser para mejorar, no para empeorar, porque que hace un litigante al frente de una secretaria de obras, y más aún, fuereño, como que aquí en Chiapas no hubieran chiapanecos con basta capacidad y sobrada solvencia moral, dicen que ahora se van a unir solo en el estado Chiapas y Tabasco, ¿por qué será?, a mí que les importa…ver para comentar…Pese a que la Secretaría de Salud del estado comunica que con 6 mil 111 casos acumulados de Covid-19 al corte de este miércoles, Chiapas se mantiene con la tasa de incidencia más baja a nivel nacional, es decir, la cantidad de casos positivos por cada 100 mil habitantes. Sin embargo, los contagios se siguen dando y como mazamorra van al alza. La SSCH dice que desde el pasado 17 de julio, el Comunicado Técnico Diario sobre coronavirus ubica a la entidad en la posición número 32 por tasa de incidencia de casos. Este 19 de agosto reporta una tasa de 109.4. Asimismo, la dependencia estatal informa que en las últimas horas se confirmaron 15 casos nuevos en ocho hombres y siete mujeres, así como dos defunciones. Los casos recientes se registraron en los siguientes municipios: Reforma, seis; Comitán y Tapachula, dos cada uno; y Catazajá, Montecristo de Guerrero, Ostuacán, Tonalá y Tuxtla Gutiérrez, un caso cada uno. Empero, existe aún el grave riesgo de que los contagios se sigan dando y el haber puesto a Chiapas en semáforo Naranja fue un grave error, porque la gente se ha confiado y es cuando más brotes de COVID se han dado, sino ahí velo tu…sin comentarios…ayer dábamos cuenta de un nuevo grupo guerrillero que se autodenomino ERI, ejército revolucionario indigenista que nace en Ocosingo, y hoy nos informan que salta a la palestra un grupo paramilitar que opera en el sector de Santa Martha, municipio de San Pedro Chenalhò, los cuales enviaron un mensaje al gobierno respecto a la muerte de una persona y un lesionado la tarde del martes en los límites de los municipios de Adama y Chenalhò. Los paramilitares aducen que, “Queremos notificar cómo se encuentra nuestro sector Santa Martha por el conflicto de nuestro plano con el municipio de Aldama, el gobierno quiere pasar nuestro derecho legítimo territorial de Santa Martha a Aldama, y en eso no estamos de acuerdo”, denunciaron. Indicaron que a través de vías políticas pretenden resolver este grave problema agrario, que desde hace varios años han tenido este conflicto donde ha dejado varias personas muertas y decenas de lesionados, pues a cómo van las cosas el estado no tarda en colapsarse, y sino al tiempo…por nosotros amigo lector aquí la dejamos y nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK