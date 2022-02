Asesoría legal

Lic. Julio Cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

No al cierre de empresas automotrices y en general

Esta columna no solo es para los medios de comunicación en todo México sino para los medios de Cuba, Argentina, Colombia, Puerto Rico, Santa Lucía España y Centroamérica, bien, el alcalde de San José Chiapa, Puebla, México, del partido político MORENA clausura planta de AUDI, debido a que tiene adeudos de impuesto predial, agua y otras supuestas contribuciones, usaron a la fuerza pública clausuran la planta automotriz que da empleo a más de 7 mil trabajadores, lamentablemente muchos presidentes municipales de MORENA solo son improvisados sacados de la nada y llegaron a gobernar un municipio, un Estado o están sentados en el Congreso de la Unión o del Senado gracias a la sombra de Andrés Manuel López Obrador, pero, que ellos tengan sensibilidad política lo dudo mucho porque para empezar no saben ni siquiera negociar, se van por lo más fácil, clausurar, o bien, tienen línea directa del gobierno federal para darle en la torre a los empresarios del país, los empresarios por décadas han dado trabajo a cientos de miles de personas y gracias a ello hay muchas familias que atraviesan la crisis casi sin problema alguno, pero, aun y con la pandemia, en la empresa automotriz disminuyen hasta un 27 % en este año, en dicha planta automotriz se dieron cita autoridades del municipio referido y también de NOPALUCAN DE LA GRANJA y RAFAEL LARA GRAJALES, PUEBLA, MEXICO, (por estar en los límites de esas zonas) que pena que no tengamos autoridades con mente negociadora, si estas autoridades mencionadas nos representan en otras partes del mundo solo quedaríamos en ridículo por culpa de su falta de capacidad, liderazgo y falta de negociación e incluyendo la falta de sensibilidad política, no le ha ido bien en este año a AUDI por el paro obligado de las autoridades debido a la pandemia y su falta de capacidad de los gobiernos municipales por no saber ni siquiera con que se come la MERCADOTECNIA, los presidentes municipales carecen de conocimientos financieros, diálogos y negociaciones, no saben ni siquiera pronunciar correctamente las palabras y tampoco se saben dirigir con propiedad a los empresarios, ellos solo son políticos mal hablados del momento, pero los empresarios permanecen por siempre, como que a los políticos del momento les hace falta una capacitación, le van a dar en la torre no solo a los empresarios sino a la plantilla de trabajadores, esas son las autoridades por las que votaron, para crear menos empleos, para que la gente viva en pobreza extrema, para que roben al pueblo por medio de la Comisión Federal de Electricidad cobrándoles hasta más del triple los recibos de luz a la población mexicana, que vergüenza señores, de verdad, que vergüenza, quiero decirle a las personas de otras naciones que mi país es una vergüenza, que pena que los empresarios confíen en México para hacer sus inversiones, que vengan autoridades y las clausuren, las autoridades no son México, México es el pueblo entero y quien decide, pero que pena que nuestros presidentes municipales mexicanos sean unos verdaderos mediocres, si siguen con esa postura en realidad de ayudar a la economía de la gente los van a perjudicar porque se van a quedar sin empleo, y que por cierto, MERCADOTECNIA DE MEXICO hace un esfuerzo por enviar los escritos a las empresas automotrices asentadas en México para que reinviertan en otras zonas menos peligrosas, PUEBLA es un Estado peligroso donde el gobierno de MORENA no hace absolutamente nada por sacar adelante a su gente, en realidad son los empresarios los que por medio de sus inversiones es que ayudan a nuestro país dándole trabajo a cientos de miles de personas, que vergüenza de autoridades tenemos, lo mismo pasa con FEMSA de Monterrey, ha sido atacada por el mismo gobierno de una u otra manera como que les ponen trabas para varios asuntos, no se vale deberas, en lugar de ayudar a los empresarios para que abran y se extiendan mas es mucho mejor porque la gente necesita empleos, y si el gobierno se pone a cerrar empresas lo que va a pasar entonces es convertirnos en un Venezuela cualquiera o en el país más pobre de Latinoamérica, el gobierno federal y los gobiernos de cada Estado deben ser sensibles a los diálogos, usar más la diplomacia política y abrirse más a las negociaciones, porque AMLO decidió darle una orden a las empresas de cerrar por la contingencia en lugar de usar la mercadotecnia, creo necesita el gobierno federal mejores asesores mercadológicos, mejores asesores políticos, no le estoy faltando el respeto al presidente López Obrador pero, ya basta señor, ya basta de poner tantas y tantas trabas a los empresarios que confían en nuestro país para invertir y sacar adelante a las familias mexicanas, hace poco usted señor presidente se alegró de que las remesas de Estados Unidos no bajaron de porcentaje y que las familias se vieron beneficiadas, eso está muy bien, pero entonces, ¿porque darle la razón a Donald Trump de regresar a mexicanos a nuestro país y no negociar su estancia en Estados Unidos para seguir con las mismas remesas señor presidente? ¿Qué gana usted señor presidente con mandar a clausurar empresas por supuesta falta de negociación de los presidentes municipales? México necesita de los empresarios y empresarias, este servidor suyo ha enviado en las columnas internacionales a inversionistas extranjeros para que confíen en nuestro país e incluso tengo un proyecto mercadológico y de turismo para este país que cada vez se está cayendo más, sea sensible señor presidente, no solo sea usted sensible con los NINIS sea usted sensible con todos, no con unos cuantos, México necesita recuperarse, desde Tijuana, Sonora hasta Nuevo León y hasta Quintana roo, todo el país entero señor presidente, México necesita hoy más que nunca avanzar, no retroceder, y si desea usted que yo les de clases de mercadotecnia a sus empleados, con gusto lo hago para que sean más sensibles y sepan dialogar y negociar.