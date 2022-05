Asesoría Legal

No al cierre de negocios

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Es importante en nuestro país no permitir el cierre de los negocios, franquicias y empresas en general, mucha gente depende de sus trabajos, sus familias, la pandemia sigue, muy probablemente la pandemia quedará controlada totalmente entre mayo y julio, pero, en lo que esto pasa, el gobierno federal tiene que ceder un poco, en realidad nuestro presidente López Obrador debe entender que la corrupción no se combate reduciendo el salario a los funcionarios en general, haciendo estas acciones se incrementa la corrupción porque ya no están ganando lo que deberían percibir, no se trata de perjudicar a quienes están trabajando correctamente, no importa si el presidente López Obrador gana 300 mil pesos al mes, eso que importa si realmente hace su trabajo correctamente, no hay que vivir en una esfera y ver solo lo malo, sino también lo malo, que nos importa si los funcionarios o empleados ganan muy bien si están devengando bien su trabajo, no se trata de explotarlos, se trata de salir adelante, México hace su moneda y su billete, pues entonces que se fabriquen miles y miles de millones para sacar adelante a este país que se está hundiendo cada vez más, la franquicia Sanborns de Tamaulipas cerró sus puertas este 1 de enero, no nos debe alegrar que una franquicia cierre sus puertas, hay gente trabajando honradamente y dependen de ese trabajo, ¿Qué va a pasar entonces con los jóvenes que egresan de las universidades? Serán entonces desempleados seguros, ¿Por qué? Porque la mayoría de las universidades no crean mentes de empresarios emprendedores, sino, crean mentes de futuros trabajadores que terminan laborando para empresas chicas, medianas y trasnacionales, se trata de que los jóvenes y las personas con iniciativa tengan mente de empresarios y empresarias, no de empleados o empleadas, n ose trata de terminar trabajando en el gobierno tras un escritorio de oficina y convertirse en el clásico Godínez, se trata de tener mentes brillantes, jóvenes que sean la promesa de México, este México que cada día está agonizando porque las empresas extranjeras se van de nuestro país por falta de una política diplomática, los empresarios nacionales cierran sus puertas también porque no hay apoyo en los trámites ante las diferentes dependencias, no se trata de ser político para tener el poder, sino ser una persona emprendedora con iniciativa para tener el poder y con ese mismo poder ayudar a los demás dándoles trabajo que tanta falta hace, México diariamente crea desempleados y desempleadas, los comercios chicos y medianos en un 4 % cierran sus puertas diariamente porque no hay una política bien estructurada, no es porque yo lo diga, pero, Nuevo León con su Gobernador Jaime Rodríguez Calderón, Michoacán, con su Gobernador el Ing. Silvano Aureoles Conejo, Jalisco con su Gobernador Enrique Alfaro Ramírez y Chiapas con su Gobernador Rutilio Escandón Cadenas, han desempeñado un buen trabajo al frente de su administración Estatal, y son pocos los comercios que han cerrado, sin embargo, hay que implementar y aferrarse a la herramienta más importante en tiempos de pandemia y el éxito, la mercadotecnia, sin ella, los negocios y empresas se van al fracaso total y cierran sus puertas, hay que implementar y poner en la entrada de todos los negocios el letrero que es obligatorio el uso de cubre bocas, poner gel en la entrada para que los que entren lo usen, no permitir mucha aglomeración al interior de cada negocio, indicarles a las personas que es por su bien, porque no todos los clientes lo toman a bien, todos los comerciantes en general se deben unir en uno solo para que las autoridades no les cierren sus negocios y podría ser de la siguiente manera, orientar a la gente para evitar aglomeraciones, tener a la venta cubre bocas en sus negocios por si hay gente que no lleva cubre bocas o se les olvida, indicar a los clientes el uso correcto de los cubre bocas, de ser necesario, portar doble cubre bocas porque existe una alta probabilidad que al usar uno se filtre la contaminación del Covid, es importante que todos los empleados y dueños de comercios en general porten cubre bocas para poner un claro ejemplo a los clientes, sea el giro que sea hay que portar cubre bocas, los comerciantes, empresarios chicos, medianos y grandes probablemente no van a soportar otro cierre, hay comercios que tienen varios empleados, hay nomina que pagar y si cierran de donde van a sacar para pagarles, lo malo es que la gente se encierra por órdenes del gobierno, se sabe que el aire está contaminado, la cuestión es protegerse bien, usar gorra para evitar contaminar el cabello, usar gel frecuentemente y el cubre bocas usarlo hasta adentro de la casa, no confiarse, la Ciudad de México y el Estado de México a nivel nacional encabezan los muertos y contagiados porque las autoridades locales minimizaron el impacto de la pandemia, las personas al ver que sus autoridades lo minimizan, ellos hacen lo mismo, el resultado, miles de muertos en CDMX y Estado de México diariamente y miles y miles de contagiados diariamente, muchísima gente aún no entiende que deben protegerse, el Gobierno Federal no tuvo la iniciativa de prevenir todo esto con anticipación, de nada sirve su presencia del promotor de la salud en las conferencias matutinas, en lugar de estar trabajando duro contra el coronavirus se ponen como idiotas a hablar como guacamayas en las conferencias matutinas que no tiene importancia, perder una hora en las conferencias matutinas es un tiempo muy valioso que bien se puede usar para reunirse con todos los secretarios de salud de todos los Estados para llevar a cabo una campaña de concientización a la gente, porque no todos los secretarios de salud lo hacen en su Estado, en realidad el gobierno no toma en serio la pandemia, le echan la culpa a la gente de haberse contagiado y de paso a los comerciantes y empresarios, en lugar de batallar contra el coronavirus, el gobierno por medio del SAT este año va contra los pequeños y medianos contribuyentes, ¿de dónde? Cerrados los negocios ¿cómo van a contribuir al SAT? En general, no es quedar bien con el presidente López Obrador sino quedar bien ante la gente que es quien lleva al poder a los políticos para que sean funcionarios, es hora de actuar, no hay que cerrar los negocios, hay que orientar a la gente mejor a que use el cubre bocas y evitar aglomeraciones, someter a todos los transportistas del país para que no llenen las unidades porque ellos también están contribuyendo para que la gente se contagie, hay que tener valor, no que les valga.