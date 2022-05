Cafetómano

Bernardo Figueroa

“No es lo mismo ser borracho que cantinero”

La muy escuchada frase popular “No es lo mismo ser borracho que cantinero” la podemos aplicar en la situación que atraviesa el partido político número uno y con mayoría es las cámaras tanto de senadores como de diputados, podemos decir que no es lo mismo trabajar en la construcción de la organización, alentados por una campaña política a todas luces favorable, a tener que sentarse y ponerse de acuerdo para organizar el partido y dirimir, en ámbitos democráticos, la estructura y dirección del mismo, el Movimiento de Regeneración Nacional (MORENA) siempre se había movido al son que manda el comandante supremo de la nación aun cuando no alcanzaba lasilla número uno del país,

En su creación y en la campaña todo se hacía como lo imponía y decidía Andrés Manuel, todos sabían que había muchas opiniones, pero que quien acababa determinando y definiendo las grandes decisiones era el hoy Presidente.

Los tiempos cambian, están obligados a ponerse de acuerdo sin que intervenga la mano que mece la cuna, no tienen a quién acudir para decidir sus grandes asuntos, porque además el Presidente, todo indica, que le ha tomado distancia al partido.

Seguramente el presidente se muere de ganas por dirigir el partido de su creación, comentan que en gira ha llegado a lanzar declaraciones que de cierto tienen mucho, “si quieres que las cosas salgan bien, hazlas tú mismo… “Estamos igual que nuestros adversarios… lástima que la Presidencia me impide dirigir también Morena, sería lo más benéfico para el movimiento; yo lo haría mejor que cualquier otro”.

MORENA PODRÍA PERDER EN EL 24

El partido se está jugando su presente, pero, sobre todo, está peleándose por el futuro sin consolidar el presente. Si les termina por ir bien no se va a deber a sus virtudes o a las formas en que se están organizando, es evidente que no tienen a nadie enfrente.

Da la impresión de que, por ahora la razón de una derrota, la cual se ve lejana, podría estar en el lío que se traen, porque si no logran resolver de fondo el problema podrían darse divisiones o más confrontaciones que podrían repercutir en el ánimo de los votantes. No se ve la derrota de no ser que los propios morenistas la construyan, como de hecho lo han venido haciendo sin quizá darse cuenta.

Un escenario que deben atender es que Morena no es inmune a una eventual derrota. Es probable que les gane la soberbia y que no alcancen a apreciar las consecuencias de lo que están viviendo. Se sienten intocables, y si bien la vida del país les es profundamente favorable, no quiere decir que no se les puedan revertir escenarios que ellos mismos provocan. Lo que vive Morena tiene su significado, porque por lo menos en el papel pareciera que se está definiendo el 2024, y porque también está en la mesa la relación que debe guardar el partido con el Presidente; quizá está en medio el rompimiento del cordón umbilical con todas las consecuencias que esto traerá.

“SI LÓPEZ OBRADOR QUIERE PARTIDO, QUE ME APOYE”

Las declaraciones de Muñoz Ledo tienen un tono retador hacia el Presidente: “Si López Obrador quiere partido, que me apoye”. El viejo dirigente quiso tomar posesión ayer, pero una singular manifestación en las puertas de la sede del partido se lo impidió. No se alcanza a apreciar ningún elemento que pudiera hacer cambiar la decisión de Muñoz Ledo, va a insistir en tomar posesión a como dé lugar.

La gran incógnita es hasta dónde dejará López Obrador que lleguen los líos. Si mete mano creará un mal antecedente para el partido, pero si no lo hace no se ve cómo se pueden resolver las cosas.

El uso del lenguaje es cada vez más rudo y bien se sabe que muchas veces deja heridas difíciles de restablecer. Lo que le pase a Morena va a trascender a la vida del país y debe considerar que más que los pronósticos le sean hoy favorables no van a ganar sólo con estar en la boleta.

LA UP A LA ALTURA TECNOLÓGICA

El rector de la Universidad Politécnica de Chiapas, Navor Francisco Ballinas, con gran gusto compartió su reconocimiento tanto a los alumnos como docentes de esta casa de estudios por haberse adaptado a la nueva normalidad en tiempos de Covid-19 teniendo incremento del uso de la plataforma en un 210 por ciento con respecto al cuatrimestre anterior.

Con el objetivo de conocer las metas alcanzadas en tiempos de pandemia del COVID-19MX, con relación al proceso de formación académica de los estudiantes de la Universidad Politécnica de Chiapas; se realizó la evaluación de la Plataforma Tecnológica Educativa, en la cual se tomó la muestra de 3124 alumnos, de 11 programas educativos de ingeniería, licenciatura y dos de posgrado, distribuidos en 599 grupos.

El informe detalló que durante el periodo de pandemia de marzo a la fecha se han generado 5,326 recursos didácticos; 8,394 enlaces a información de consulta, 14,296 videoconferencias y 9,451 horas de material audiovisual desarrollado por los docentes de la Universidad; además de que se han atendido 34,540 solicitudes en línea, 31 modificaciones al Sistema Platinum e implementado 14 nuevos módulos en la plataforma tecnológica educativa.

Por otra parte, se destaca un total de 8.8 millones de visitas, con conexiones de más 100 ciudades y tres países, siendo el 50 por ciento de los usuarios de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. Así también, se han realizado 7,749 tareas; 2,306 exámenes en línea; 46,816 interacciones por chat y 51,154 dudas resueltas en foros.

En lo que se refiere a las actividades de los alumnos, estos han realizado 9,890 sesiones de video usando aproximadamente 11,800 horas para la resolución de tareas por equipo y para organizarse han creado más de 1,428,000 documentos para sus tareas.

Es importante destacar que la Plataforma Tecnológica Educativa fue desarrollada por esta casa de estudios e integra las herramientas tecnológicas del Uso de la nube Microsoft Azure así como la nube de Google, para brindar mejores servicios educativos a la comunidad estudiantil.

Para reforzar las habilidades de enseñanza de los docentes, apegándonos a los principales estándares internacionales del modelo educativo virtual e implementar mejores ambientes virtuales de aprendizaje, se brindó la capacitación “Acompañamiento y Capacitación Docente en un entorno de la nueva normalidad”.

Con estas acciones demostradas en los resultados de la evaluación de la Plataforma Tecnológica Educativa de la Politécnica de Chiapas, se refrenda el compromiso con la calidad educativa y se constata que nos adaptamos a las exigencias del entorno para garantizar la seguridad de las y los jóvenes, en un ambiente sano y tecnológico.

Desde el café: El gobernador Rutilio Escandón Cadenas destacó que la suma de esfuerzos y coordinación han permitido recuperar, desde marzo de 2019 a la fecha, una superficie de 39 mil 828 hectáreas, entre predios particulares y áreas naturales protegidas, que estaban invadidas, lo que ha devuelto la tranquilidad a sus legítimos dueños, y abona a la protección y preservación de las reservas naturales… La Universidad de Ciencias y Artes de Chiapas (UNICACH), a través de la Radio Universitaria 102.5 F.M., transmitirá 21 conciertos del 48º. Festival Internacional Cervantino (FIC), organizado por la Secretaría de Cultura del Gobierno de México y que por vez primera se realiza en formato digital. Radio Unicach 102.5 F. M., la única estación de radio universitaria en Chiapas, es parte de la Red de Radios Universitarias de México (RRUM), que a la fecha agrupa a 22 proyectos radiofónicos del país, precisó el rector de la UNICACH, José Rodolfo Calvo Fonseca… Tal como lo establece la convocatoria, el 12 de octubre fue la fecha límite para los registros de las candidatas y los candidatos al Premio Estatal del Deporte 2020, recibiéndose en la oficina de Talentos Deportivos del Instituto del Deporte del Estado de Chiapas (Indeporte) las currículas de 27 personas… La Secretaría de Salud de Chiapas informa que en las últimas horas el Laboratorio Estatal de Salud Pública confirmó nueve casos positivos de COVID-19, por lo que el acumulado para la entidad asciende a 6 mil 684 contagios.

Para terminar: “Si no tienes fuerza para imponer tus propias condiciones a la vida, debes aceptar las que ella te ofrece. Lo dijo el Poeta, dramaturgo y crítico literario T. S. Eliot.

Son cuestiones del oficio, sigue Sin ser Nada personal.

cafetomano@hotmail.com