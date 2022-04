Poder y Dinero

No hay dinero contra plagas en el Campo

· Se pierden cosechas ante lacras

· Sequía acaba producción agrícola

· Asesinatos de activistas, impunes

La ciencia genuina, hasta donde alcanza su verdadera doctrina, carece de profundidad. La profundidad es cosa de la sabiduría.

Edmund Husserl (1859-1938) Filósofo alemán.

Víctor Sánchez Baños

La presencia de especies invasoras, contra la flora y la fauna), tiende a incrementarse en México. y es tal el impacto que esta especie es el tercer factor de presión a especies endémicas en el mundo, según datos de la Coordinación de Especies Invasoras de la Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (CONABIO).

En las condiciones actuales, el problema es muy difícil de erradicar. Son 7 mil especies marinas y costeras que viajan cada hora alrededor del mundo y si bien, sólo un 1% de estas especies provoca graves daños, el impacto en la economía, derivado de la agricultura, es severo y se estima en más de 7 mil millones de pesos.

CONABIO estima que no existe un análisis de impacto de las especies invasoras en el país, siendo la Secretaría de Agricultura (SAGARPA) la única dependencia que actúa al respecto, por el comercio de carne y vegetales comestibles; pero la Secretaría de Medio Ambiente (SEMARNAT), no cuenta con un protocolo oficial para remediar esta realidad y su personal trabaja con recursos limitados.

Y lo que es peor, no hay dinero ya que las medidas presupuestales de ambas dependencias, aniquiló el presupuesto para atacar esas lacras e incluso otras que afectan directamente la salud de los mexicanos como el caso de los mosquitos del dengue y el chikungunya.

México tiene 351 especies invasoras establecidas en sus ecosistemas, en un 47% son plantas y en un 18% son peces. Ejemplo de ello son el Bambú, pez diablo y tortuga japonesa. El nopal podría verse afectado, en un caso hipotético, por presencia de la palomilla que lo depreda y esto causaría una pérdida de 83 especies que se cultivan en 3 millones de hectáreas, además emplea a 50 mil familias y genera ganancias por mil 850 millones de pesos.

Es importante mencionar que la palomilla fue detectada en años pasados en Isla Mujeres y se invirtieron 5 millones de dólares para su combate, pero ahora no hay ese recurso. En este sentido, las especies invasoras causan gran daño económico en diferentes países.

En Estados Unidos las afectaciones ascienden a 120 mil millones de dólares al año y, recientemente un estudio sobre 125 especies exóticas invasoras, estima que en Europa los gastos superan los 12 mil millones de euros; se calcula que en todo el mundo los impactos por las especies invasoras podrían ascender a 1.4 billones de dólares por año. Lo que representa 5% del PIB mundial, se informó en el marco del Seminario:

Especies exóticas invasoras e impactos en ecosistemas y biodiversidad, organizado por el Fondo para la Comunicación y la Educación Ambiental, CONABIO, GEF y PNUD.

Si no cambia la estrategia gubernamental en ese sentido, difícilmente podríamos defender muchas especies en el país, con el impacto a las estructuras ecológicas del planeta.

PODEROSOS CABALLEROS: Javier May, subsecretario de Bienestar, había renunciado ante un decreto enviado por la secretaria del ramo, María Luisa Albores, que le restaba facultades y presupuesto al programa “Sembrando Vidas”. Ante ello, intervino el presidente López Obrador, y frenó todo, porque no fue consultado. Rechazó la renuncia de May. Un manotazo al escritorio del gabinete Montessori. *** En Querétaro, los dos pacientes que han ganado un amparo para que la secretaría de Salud les brinde los medicamentos ya fueron atendidos, afirmó el titular de esa dependencia, Julio Cesar Ramírez Argüello. Detalló que fueron dos pacientes en el mes de enero, quienes recibieron la compensación económica porque la secretaría de Salud no les entregó el medicamento que habían solicitado. Los tribunales una salida. *** Se mantiene el impacto del coronavirus en la economía. Las Bolsas están inestables, el dólar en México se encarece y Estados Unidos, ante el refugio de capitales, disminuye las tasas de interés, hasta un medio punto, lo que es espectacular. Estiman que los efectos del virus en la economía son a largo plazo.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Novecientas veintiún personas con discapacidad y 2,428 adultos mayores fueron contratados para laborar en tiendas y centros de distribución OXXO, así como en estaciones de servicio OXXO GAS, durante 2019. Estas acciones se llevaron a cabo como parte del programa de inclusión laboral que promueve FEMSA, que preside José Antonio Fernández.

