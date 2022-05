Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

No permitiremos que los vendedores de pánico ganen la batalla: Rutilio

Buen día amigos lectores, hoy déjame comentarte que nos gustó y nos llamó la atención un pronunciamiento que hizo hace unos días el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, cuando señaló lo siguiente, “Esos que se dan el tiempo de engañar a la gente, de desinformar a la sociedad, de clonar páginas y crear pánico: son enemigos más fuertes que cualquier virus, son delincuentes y no les vamos a dejar que ganen la batalla”, un pronunciamiento con mucha energía, huevos, carácter y responsabilidad. Esto es lo que un gobernante debe hacer a favor de sus gobernados, exhortarlos a la paz, la tranquilidad y sobre todo certeza de que no se dejen llevar por las compras de pánicos. Posteriormente el gobernador presidio la mesa de seguridad donde señalo que solo en unidad podremos fortalecer la cultura de la prevención para con ello garantizar la salud y la seguridad de todos los chiapanecos, es por ello que ahí el mandatario estatal urgió a continuar fortaleciendo las acciones y protocolos entre los 3 órdenes de gobierno ante la presencia y contingencia que se da por el CORONAVIRUS (COVID-19). No se vale –adujo- el mandatario estatal que se esté tratando de confundir a la sociedad con falsas noticias y rumores que solo crean pánico entre la sociedad, esos son nuestros enemigos más fuertes a los que vamos a darle una dura batalla hasta derrocarlos porque los chiapanecos somos gente de bien y unidad saldremos adelante, al mismo tiempo el número uno señalo que: Mi gobierno, el gobierno de todos los chiapanecos mantenemos unidos una comunicación con las autoridades de la federación atendiendo las recomendaciones sanitarias y de seguridad establecidas con el objetivo de continuar atendiendo a nuestra sociedad, a nuestra entidad como una sociedad y estado con bajos niveles de riesgos. De igual forma el gobernador indicó que, hoy más que nunca nuestra prioridad es la salud y la seguridad de nuestra administración y por ello les digo que no vamos a bajar la guardia y seguiremos sumando esfuerzos entre sociedad y gobierno con el fin de salvaguardar la integridad, y la vida de la población de todos los municipios de nuestro estado. Escandón Cadenas fue muy claro al remarcar que; “Continuemos desempeñando nuestra labor con plena responsabilidad, compromiso y voluntad porque eso nos ha permitido entregar buenos resultados a favor de la gente. Hay que mantener la unidad y fortalecer nuestras tareas para cuidar a la población que más lo necesite”. al finalizar el gobernador lanzo un exhorto a toda la población a mantenerse bien informada, conservar la calma y evitar, no dejarse llevar por las compras de pánicos y atender las medidas de seguridad, e higiene con el fin de evitar contagios y permanecer en sus casas salir solamente lo necesario, urgente y prioritario, así mismo urgió a la sociedad a no asistir a eventos masivos o lugares públicos que representen aglomeraciones, de igual forma brindó pleno reconocimiento por el compromiso de los medios de comunicación veraces y eficaces, al ser ellos, dijo, la vía para hacer llegar a la población la información oficial y real sobre el estatus de la contingencia en la entidad. pues, muy bien por el gobernador que ahora si saco la casta, aplausos…sin comentarios

¿OTRO EDIL GOLPEADOR TRAS LAS REJAS?

Nos estaban enviando el QRX 13, 21, 12, 65, 16 que hace unos días el alcalde de Tapilula David “N”, había sido detenido por mal trato y golpeador de mujeres, según fuentes extraoficiales informan que la víctima que se encontraba reunida por espacio de 3 días en contra de su voluntad, (es decir la mantenía secuestrada) era agredida por el edil en mención y que no era su esposa. El Picho, como según se dice, sin conceder, es conocido el edil golpeador fue detenido el pasado domingo cuando se encontraba en puerto Arista ubicado en el municipio de Tonalá, luego de que los jenízaros de esa localidad recibieran una llamada de auxilio del 911. Al acudir, según versiones de curiosos y algunos policías, los agentes policiacos a un hotel el edil fue localizado con la mujer a la que supuestamente golpeaba de manera salvaje por lo que los guardianes de la ley lo detuvieron y fue trasladado a los separos de la SSP, para que seguidamente lo pusieran a disposición del fiscal del ministerio público. Lamentable caso y se espera que las autoridades cumplan con su deber y no permitan que tipos de esa calaña estén libres, hoy fue esa mujer que ni siquiera su esposa es, mañana quien seguirá, a mí que les importa…ver para comentar

EN CHIAPAS LOS DERECHOS HUMANOS ESTAN GARANTIZADOS: LLAVEN

Luego de sostener una reunión de trabajo con los integrantes de la Comisión Interamericana para la Prevención del Delito de los Derechos Humanos, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, ratificó el compromiso de la Fiscalía General del Estado (FGE) para garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos de las y los chiapanecos. En ese mismo orden de ideas el funcionario estatal adujo que hoy en día en su nueva etapa que vive esa fiscalía se trabaja en unidad con la sociedad, de la mano de todos los sectores sociales, de la mano con áreas sustantivas para que prevalezca siempre la justicia, la razón y la legalidad. En ese contexto Llaven Abarca fue claro al reiterar el compromiso y la responsabilidad de respetar y proteger los derechos humanos de la ciudadanía, es por ello, -dijo- que la actuación de las autoridades se realiza en observancia y acompañamiento de organismos defensores de los derechos humanos para generar y fortalecer la cultura de respeto”. El fiscal general al final acoto que es muy fundamental que la sociedad participe en las políticas públicas que impulsa el gobernador Rutilio Escandón Cadenas en materia de prevención del delito, por eso indico, “Es muy importante que los organismos sociales se sumen a las estrategias estatales que encabeza el mandatario estatal, porque –comento- solo así, construiremos un Chiapas libre de violencia”, al mismo tiempo remarco, “Hoy en Chiapas, se garantizan los derechos humanos de niños, niñas, jóvenes, hombres y mujeres, sin distingos de ninguna naturaleza, Chiapas viven en estricto apego al Estado de derecho y estamos en la mejor disposición de continuar coadyuvando en beneficio de las familias chiapanecas”…sin comentarios

Pasando a otro tema amigo lector déjame decirte que como aquí le damos entrada a todos los comentarios, denuncias, reportes veraces y oficiales, críticos analíticos, nos enviaron una información donde nos dicen que el senador Ramírez Aguilar, exhortó a los Presidentes municipales y a los Cabildos de Chiapas y de toda la República, a establecer estímulos económicos para la población, ante la contingencia por el COVID 19, como podría ser la condonación del pago del servicio de agua potable. De igual forma le senador agrego que, el vital líquido como lo es el agua potable es de significativa importancia para cada familia, por lo que exhorto a los regidores de los ayuntamientos a que, “hagan suya esta propuesta y puedan plantearla en las sesiones de Cabildo, de esta manera estarían abogando por sus representados”. Porque solo así, de esa manera –dijo- vamos a contribuir a la economía familiar que verán afectados sus ingresos durante la contingencia que está causando el COVID-19, por que los comercios se verán también afectados con la disminución de sus ventas al cerrar temporalmente o recortar sus horarios y personal para la atención al público. Ramírez Aguilar señalo más adelante que ese incentivo, sería de gran ayuda para aquellas familias cuyos ingresos económicos dependen de la actividad escolar, ya que las escuelas cerrarán sus puertas aproximadamente por un mes, según lo señalado por la Secretaría de Educación Pública. Por ultimo acoto el comiteco senador que con la llegada del COVID 19 se ha interrumpido el comercio global, porque se han reducido las exportaciones de México, pero también las economías de las micro, pequeñas y medianas empresas en los estados y municipios comienzan a verse afectadas, por ello la naturaleza de esta petición a todos los Ayuntamientos del país…ver para comentar…Por hoy amigo lector, hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK