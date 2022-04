Asesoría Legal

No regalen mascotas en navidad

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Hacer creer que los niños serán felices con una mascota en navidad es falso, muchas personas venden a los perros en las calles, claro, para ellos son únicamente animales, creen que los animales no sienten la ida de sus cachorros, obvio que sí, no compren mascotas en navidad ni año nuevo, mejor si en realidad desean una mascota pueden solicitarla en adopción, pero, hay que recordar que una mascota es un miembro más de la familia, estudios de MERCADOTECNIA DE MEXICO apuntan que las personas de los niveles socio económicos más bajos y medio son los que compran animales, no se trata de comprar un animal y maltratarlo o que sus hijos malcriados los golpeen y los tengan sin comer y sin tomar agua, eso es una crueldad no de los hijos sino de los padres que les compran perritos cachorros para que sus hijos los usen como peluches, en nuestro país la mayoría de los medios de comunicación no aportan absolutamente nada a dar mensajes en las estaciones de radio, periódicos y televisión, más que nada para que la gente no maltrate a los perros ni gatos, y mucho menos adopten mascotas como víboras, leones, tigres, etcétera, son especies que necesitan su propio hábitat, sin embargo y lamentablemente México no es el lugar adecuado para que los animales vivan porque en los zoológicos son maltratados y les dan de comer muy poco al grado de que hay animales que han muerto de hambre, anteriormente se decía que los administradores de los zoológicos se robaban el dinero, hoy también pasa lo mismo, pero hay algo más peor, el actual gobierno federal ha reducido también el presupuesto para los zoológicos de nuestro país porque los animales también pagaran caras las consecuencias de malas decisiones actuales y gobiernos corruptos anteriores, por ahora, hasta los animales sienten la Ley de Austeridad, con la Ley de Austeridad subirá de tono la corrupción en todas las dependencias del país, eso es un hecho y claro está, la Ley de Austeridad no vino a combatir la corrupción, vino a subirla de tono, en el 2024 nos daremos cuenta, por ahora, los zoológicos tienen que ver las estrategias para que los animales puedan comer a su hora y bien alimentados, ya que es responsabilidad de los administradores que los animales se encuentren en buenas condiciones, no se trata solo de alimentarlos y tenerlos en exhibición, sino que diariamente haya veterinarios revisando a los animales, y eso, tendría que ser un ejército de veterinarios bien entrenados, no chamaquitos recién salidos de la facultad de medicina que los mandan a los IMSS a entrenar con los adultos y enfermos para que si fallan pues se mueren los pacientes, no, tienen que ser veterinarios con mucha experiencia, son animales pero también merecen mucho respeto, el mismo respeto que los seres humanos, hay gente tan mediocre, pobre en su forma de pensar, sin valores inculcados que son por los que regularmente maltratan a los animales, si usted es consciente y comparte las mismas ideas, entonces no compre una mascota, un perro que cuesta 2 mil pesos o más para ellos es más fino que el perro de la calle, mas no es así, son exactamente iguales, valen lo mismo, el amar o querer a un animal no se le pone precio, es con el corazón, no con el dinero, hay personas que recogen perritos de la calle maltratados y eso está muy bien, el gobierno federal debería destinar recursos para todos los sectores, eso sucede en un país democrático, pero México no es un país democrático porque aquí no se practica la democracia, se practican otras cosas, menos eso, ¿los animales que culpa tienen? Los gobiernos de cada Estado no quieren invertir en campañas para esterilizar a las mascotas, no llevan a cabo reuniones con personas para capacitarlos de como amar y querer a su mascota, debe crearse un departamento por cada Ayuntamiento exclusivamente para combatir el maltrato animal, deben desaparecer las perreras, porque cuando las perreras recolectan perros es para matarlo a los 8 días después de haberlo recogido, o simplemente es vendido a los taqueros en unos 200 pesos por perro, y por la madrugada, pásele, pásele por sus ricos tacos, obviamente no todos los taqueros se van echar un problema encima por comprar perros para tacos, no todos los taqueros realizan esta operación, es muy importante adoptar una mascota para cuidarla y protegerla, un perrito que cuesta 3 mil pesos vale lo mismo que un perrito de la calle, que los seres humanos practiquemos la discriminación a los perros es otra cosa, un perrito o una perrita bien alimentada, vacunada y bañada es igual de hermoso y hermosa que el de 3 mil pesos, nos va amar también, los animales entienden y a la perfección, los que no entendemos somos los seres humanos porque somos seres irracionales que solo practicamos la violencia, de hecho, para mí, un perro vale más que un ser humano sin valores, las personas que practican la violencia a los animales debe ser castigado severamente, ya que la violencia es un acto intencional que puede ser único o recurrente y cíclico, dirigido a dominar, controlar, agredir o lastimar a otros, la mayoría de las personas tienen problemas emocionales y se desquitan con sus mascotas pegándoles o matándolos, son personas que tienen problemas clínicos mentales, desordenes antisociales y de conducta, muy probablemente en la mayoría de las casas de nivel bajo y medio tienen problemas de violencia intrafamiliar, eso sirve como un detector y señales que en esos lugares se practica la violencia a los animales, cuando son pequeños los animales los tratan como peluches y cuando crecen los mantienen fuera de su casa, hay chicas que aman a sus animales pero cuando tienen un novio y ese novio es un delincuente o no le gustan los animales, las novias hacen a un lado a quienes más aman que son sus mascotas por hacerle caso a estúpidos como su novio, amen a sus mascotas, duerman con ellos, que vivan dentro de casa como su misma familia, en caso que no, mejor ni compren ni adopten ninguna mascota porque no tienen el amor para ellos y ellos necesitan mucho amor, combatamos entre todos el maltrato animal.