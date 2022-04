Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

No se debe “cantar victoria” …los rebrotes del covid-19 se siguen dando

Buen día amigo lector nuevamente una disculpa por no haber estado el día de ayer con ustedes por situaciones ajenas a mi persona no pudimos teclear pero hoy estamos de regreso, y te comento la lamentable noticia que recibimos sobre el deceso de nuestro gran amigo el medico Miguel Ángel Ruiz Palma, un joven dicharachero, alegre, jovial, leal, y en términos generales un gran ser humano que se nos adelantó al camino que todos algún día habremos de tomar, consterno la noticia en algunos círculos sociales y personalmente nos lacero por que fue un gran amigo con quien convivimos en diversas situaciones y ocasiones, descanse en paz el amigo Mike Ruiz Palma… Pero, pues, así es el destino y nosotros hay que seguirle dándole duro al fecundo trabajo, la vida continua, afortunadamente unos podemos librarla y aguatar los embates de esa mortal pandemia, pero otros no logran librarla y se nos adelantan, así como el amigo Miguel Ruiz Palma y otros amigos más que se nos fueron de este mundo… pero bueno ahora entremos en materia con los comentarios y déjame decirte amigo lector que mientras las autoridades dan a conocer con bombos y platillos que los contagios del COVID-19, han ido a la baja, los decesos y contagios están a la orden del día, hace unos días dábamos cuenta en esta su gustada columna que no era perentorio poner o declarar a nuestra entidad como semáforo Naranja, porque la gente cayó en la irresponsabilidad y salieron a la calle, los botaneros, centros comerciales, mercados, entre otros comercios más se abarrotaron y de ahí se vino una oleada de contagios, los cuales no se enlistan, porque no llegan hasta los hospitales o clínicas, pero los contagios se han aumentado por la irresponsabilidad, tanto de autoridades, como de la gente. pese a que las autoridades alardean y dan a conocer con bombos y platillos de que todo va a la baja, echan al vuelo las campanas, pero la realidad es otra que no se quiere ver. Con la declaración de semáforo Naranja en nuestra entidad lo único que se ha provocado es que la gente caiga en los excesos de confianza y de ahí que los contagios se sigan dando en todos los rincones de la geografía chiapaneca, a ver, ¿Cuándo se dio el pico de la Pandemia en Chiapas?, quien sabe, pero sin embargo ya declararon semáforo Naranja a nuestra entidad, lo cual es muy lamentable porque la gente ya está haciendo convivios familiares, piñatas, cumpleaños, bautizos y toda una serie de reuniones que con llevan a crear contagios porque se hacen sin el menor cuidado de protección, al fin y al cabo ya estamos en semáforo Naranja, aducen algunos comensales, cuando la realidad es que en las periferias existen rebrotes de la pandemia que las autoridades no se dan cuenta y ni enlistan en sus cifras o numeraria. Porque estar haciendo alarde de que ya se logró la disminución de los contagios, de que ya hay un control, cuando la realidad es otra, no hay que cantar victoria, decía un prestigiado doctor, lo peor está por venir, el clima es tan cambiante que no se puede echar al vuelo las campanas, es un grave error que las autoridades hayan declarado a Chiapas como semáforo Naranja, se ha caído en la irresponsabilidad por los excesos de la gente que ya salió a la calle a celebrar sin el menor cuidado de higiene y salud. Hoy en día por esa declaración de semáforo naranja la población ya está volviéndose a reunir en familia para celebrar algún acontecimiento social, o irse al botanero con los compadres y amigos, eso realmente es caer en la irresponsabilidad, los contagios siguen dándose así es que no hay que cantar victoria…sin comentarios

POSIBLES REFORMAS AL CALENADRIO DEL PROCESO ELECTORAL DEL 2021…

Pasando a otras cuestiones déjame comentarte amigo lector que el calendario del proceso electoral del 2021 dicen ha sufrido modificaciones, y según se supo se planteó que la emisión de la convocatoria al proceso electoral local ordinario 2021 a cargo del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana del Estado de Chiapas (IEPC), sea presentado entre el 7 y 12 de diciembre del 2020, para iniciar el proceso electoral el 11 de enero del año venidero (2021). Se dijo de igual forma que en el caso de renuncia o licencia para servidores públicos en los tres niveles de gobierno, tendrán como plazo hasta el 6 de febrero de 2021, los servidores públicos que pretendan contender para un cargo de miembros de los ayuntamientos lo tendrán que hacer 120 días antes de la jornada electoral. Para el periodo de precampañas y obtención de apoyo ciudadano, para el caso de candidatos o candidatas independientes, no podrán durar más de 10 días y no podrán exceder más allá del último día del mes de febrero del año 2021; por lo tanto, la fecha estimada, debe ser del 19 al 28 de febrero. “En el caso de candidatos o candidatas independientes, la fecha estimada para la obtención del apoyo ciudadano, es el periodo que comprende del 1 al 15 de febrero del año 2021”. Según se supo se ha contemplado que el registro de candidatos por parte de los partidos políticos, así como de candidaturas independientes, será en línea a través de una plataforma o sistema bajo los formatos que apruebe el IEPC, la fecha probable es entre 29 de marzo al 2 de abril de 2021. Por último, el inicio del periodo de la veda electoral podría ser del 3 al 5 de junio, para que el día de la jornada electoral, supuestamente, sea el domingo 6 de junio de 2021, tal como lo refiere el artículo 153, numeral 1 de la Ley de Instituciones y Procedimientos Electorales del Estado de Chiapa. Estos son por citar algunas de las posibles reformas que se pudieran haber dado para el proceso electoral del 2021…ver para comentar

CONTINUA VALERIA SANTIAGO REESTRUCTURANDO COMITES DE SU PARTIDO…

Luego de anunciar que continuando con la política la reestructuración de los Comités Ejecutivos Municipales, reafirmando una vez más el respaldo a cada integrante para sumar esfuerzos en favor del desarrollo de la entidad, la diputada local, Valeria Santiago Barrientos, presidenta del Comité Ejecutivo Estatal del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) en Chiapas, aseguro que seguirán uniendo esfuerzos para continuar trabajando de manera coordinada y el firme compromiso de fortalecer las ideologías que están a la par de los objetivos de desarrollo impulsados por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, y que sin duda abonarán al progreso de nuestra entidad. Santiago Barrientos agrego que, tomaron protesta a los nuevos comités del verde ecologista, donde señaló la lideresa que es necesario continuar con el trabajo en los municipios, realizando acciones en beneficio de las familias, para lograr que Chiapas se fortalezca. Cabe destacar que, durante la toma de protesta, a los nuevos integrantes de cada Comité Ejecutivo Municipal de: Tecpatán, Solosuchiapa, Reforma, Mezcalapa, Juárez, Copainalá, se realizaron respetando los protocolos de sana distancia e higiene. Por último, la dirigente estatal del Partido Verde, indicó que se están generando estrategias en favor de la sociedad, “se está trabajando con cada comité en diversas estrategias que generen la unión en cada lugar de Chiapas, y fijando metas para el bienestar de la población” …sin comentarios

ENVIA PROPUESTA RAG AL PRESIDENTE AMLO PARA REACTIVAR LA ECONOMIA

El ex gobernador de Chiapas Roberto Albores Guillen, el líder moral de los chiapanecos envió una misiva al presidente de la republica Andrés Manuel López Obrador donde le propone una estrategia para reactivar la economía de los estados del sur- sureste. Con la venia de nuestro director general Jerry Toledo he aquí la misiva del ex mandatario estatal al presidente de México: Presidente López Obrador, le envío artículo publicado en el Periódico El Universal que contiene una propuesta para que su Gobierno y el de Estado Unidos pongan en marcha una especie de Plan Marshall para reactivar la economía y convertir al Sur-Sureste en un Corredor Comercial Regional, interconectado a las empresas exportadoras del Tratado de Libre Comercio. Agrega que, El Objetivo de esta iniciativa política, aprovechando las ventajas de nuestra vecindad al mayor mercado comercial del mundo; es hacer de esta región un ámbito territorial de facilitación y estímulos para la inversión privada, mixta y de gobierno, nacional e internacional; construir redes de valor comercial e incorporarlas a esta importante cadena exportadora para mejorar las condiciones de vida de sus habitantes. Tierra rica, gente pobre. Aduce mas adelante que, A nuestros vecinos del Norte, les urge reactivar la economía; sin inversión no hay negocio. La Secretaria de Relaciones Exteriores, la de Economía y el Senado pueden negociar con sus pares norteamericanos este programa, previo análisis y evaluación de su gobierno. Así mismo subraya, Ante representantes de los sectores productivos de Tapachula fueron presentados los avances del proyecto para la reconstrucción del puente del río Coatán ubicado en el Libramiento Sur, afectado desde hace más de dos meses derivado de las fuertes lluvias que azotan a la región. Indica el manuscrito que, Para ello se realizará un paso provisional, para lo cual se encuentran en pláticas con el propietario del terreno y de esa manera poder dar paso a los automovilistas, transporte de pasaje y carga, en tanto se desarrolla la construcción del puente. Firma la misiva, Licenciado Roberto Armando Albores Guillén. Ex Gobernador del Estado de Chiapas…bueno, por hoy hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK