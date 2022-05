Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

No se vale que al pueblo no se le hable con la verdad

Autoridades no hablan con la verdad a la gente, esconden cifras y números sobre infectados del coronavirus

Amigo lector te comentare que ayer di cuenta de lo que el gobernador Rutilio Escandón Cadenas comento, “Esos que se dan el tiempo de engañar a la gente, de desinformar a la sociedad, de clonar páginas y crear pánico: son enemigos más fuertes que cualquier virus, son delincuentes y no les vamos a dejar que ganen la batalla”, aplaudimos esas declaraciones y las seguiremos aplaudiendo, pero, también habría que comentar que no se vale que las autoridades de salud escondan cifras y números ante la pandemia que se está viviendo en todo el mundo, porque en nada benefician al control o combate de ese virus. Rumores y rumores van y vienen, algunos confunden a la sociedad, otro alertan a la sociedad, otros engañan a la sociedad y otros más dañan a la sociedad, sin embargo, la autoridad debería estar emitiendo boletines diarios y recomendaciones a cada instante, pero sobre todo hablándole a la gente con la cruda realidad para que se tomen las debidas precauciones, se habla ya de varios contagiados, algunos que han dado positivos, que se encuentran internados bajo observación, pero nadie, absolutamente nadie salta a la palestra a confirmar desmentir esos supuestos casos. En las redes sociales desde hace dos días circula lo siguiente, Primer Caso Sospechoso de Covid-19 Ingresa al HGZ 1 de Tapachula, Aíslan Cirugía Ambulatoria para Atenderlo. Al parecer, se trata de un hombre que viajó a España y Dubái, presenta signos del coronavirus, Autoridades sanitarias no han confirmado el caso, se espera que emitan informe en breve. Empero, ni la secretaria de salud en el estado, ni el IMSS, y ninguna otra institución de salud ha dado cuenta o confirma o desmiente noticias de esa índole, mientras la población entra en pánico, zozobra e incertidumbre.

Se sabe que casi toda la información disponible se ha obtenido de pacientes hospitalizados con neumonía de gravedad variable y confirmación del Covid-2019 como agente causante de la infección. El período de incubación (tiempo transcurrido desde el contagio hasta la manifestación de los primeros síntomas) varía de manera usual entre 4 y 7 días, pero se han observado situaciones que ensanchan el rango desde 2 hasta 14 días. Cual es a sintomatología según los científicos, El primer signo clínico es fiebre (observado en el 83 a 98% de los pacientes), tos (46%-82%), mialgia (dolor muscular) y fatiga (11%-44%), y dificultad respiratoria (disnea) (observado inicialmente en el 31% de los pacientes, porcentaje que aumenta conforme se agrava el pródromo infeccioso. En algunos escenarios clínicos se han notificado úlceras de garganta como uno de los primeros signos de infección. Otros síntomas mucho menos frecuentes incluyen: cefalea, hemoptisis (sangre en el esputo) y diarrea. El curso de la fiebre no se entiende bien, dado que puede ser intermitente en algunas situaciones (períodos febriles se alternan con otros sin fiebre), mientras otros pacientes sufren fiebre continua. Se sabe también que hay pacientes (sobre todo niños) que no tienen síntomas, si bien son contagiosos. En estos pacientes la confirmación de infección por coronavirus Covid-2019 procede de la detección de anormalidades del tejido pulmonar mediante tomografías. sin embargo, déjame comentarte amigo lector que, allá en mi pueblo, Tapachula se han sabido de varios decesos, casi de esa naturaleza y sabe que como lo diagnostican los médicos, es como Neumonía Atípica o Típica de la comunidad, lo que nos preguntamos qué diferencia hay entre el COVID-19 y este último diagnostico que se ha dado en más de tres pacientes que han fallecido en Tapachula, a saber manito a mí que te importa, lo cierto es que mientras la gente se le siga escondiendo o desgranzando cifras y números de contagios, menos hará conciencia, por lo que señor gobernador exija a sus funcionarios y delegados federales a que actúen con responsabilidad ante esta pandemia que se está dando en todo el mundo, país y nuestra entidad…ver para comentar

POLICIAS ESTATALES COMETEN ACTO DE BRUTALIDAD Y ROBO A UN DOCTOR…

Pero bueno amigo lector pasando a otros temas te comentare que nos informan que varios Policías estatales rociaron con gas pimienta a un doctor para poder detenerlo, pese a que el asegurado no pusiera resistencia para su detención, según se supo, sin conceder. Esos hechos se suscitaron según se supo a la altura del Fraccionamiento Buenos Aires de esta capital del estado. Al decir del afectado ya interpuso su denuncia ante las instancias jurídicas y ante la Comisión nacional de los derechos humanos, porque no solo lo rociaron de gas pimienta junto a su acompañante, sino que también dice que le propinaron una madrina tipo ACME y no bastándole eso también le dieron el clásico bajin, es decir le despelucaron su cartera, le robaron su lana al doctor. A ver qué dirán de esto las autoridades judiciales porque los polis tendrán que presentar ante la ley para aclarar paradas, carajos, pero bueno cada quien con su cada cual…sin comentarios

DENUNCIAN A SOBERBIO DIRECTOR DEL IMSS DE 5 DE MAYO EN LA CAPITAL…

Mientras el director del seguro social, Zoé Robledo, daba a conocer un video mensaje dirigido a los trabajadores de todas las clínicas del país del seguro Social ante la pandemia, personal que labora en el IMSS 5 de mayo se quejaban con el director de ese nosocomio por la falta de insumos ante la contingencia por el Covid-19 y se supo por parte de los trabajadores de esa clínica que el director de forma o manera, soberbia, prepotente grotesca les respondió que pondrá unos ceros a la izquierda o la derecha y cuestiona a la enfermera donde está su gafete es claro que hay desabasto de material como cubre bocas, gel anti-bacterial entre otras cosas, ese galeno la verdad es un vil torpe y Zoè debería correrlo por soberbio…pero mejor por hoy amigo lector, hasta aquí la dejamos…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK