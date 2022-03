Letras Desnudas

Mario Caballero

No sin ustedes

El gobernador Rutilio Escandón Cadenas rindió un reconocimiento a favor de quienes están en la primera línea de la batalla estatal contra la pandemia.

Esa declaración de gratitud hacia los médicos es lo más honroso y lo más oportuno que un gobernante pueda decir en estos momentos de inquietud. Porque si por un lado está la estrategia oficial, la implementación de recursos y la coordinación entre instancias y niveles de gobierno; por el otro, el sacrificio y el trabajo de las doctoras, doctores, enfermeras y enfermeros, camilleros, intendentes, laboratoristas, trabajadoras sociales y demás personal que labora en las clínicas y hospitales, sin quienes sería imposible superar esta crisis que es la más grave del mundo moderno.

Chiapas ha sido tomado como ejemplo por la federación por la forma con que organizó el combate a la emergencia de salud. Hasta el momento es uno de los estados con mayor población menos afectados por la enfermedad, aunque todavía persisten los contagios y los lamentables fallecimientos. Los números hoy van a la baja. Sin embargo, si el gobierno es el responsable de implementar lo necesario para garantizar la salud y el bienestar de la gente, son las personas las que al final de cuentas hacen posible el éxito de la estrategia. El gobierno propone la idea, es el pueblo el que le da forma.

Hoy atestiguamos un fenómeno muy parecido a lo ocurrido el 19 de septiembre de 1985, situación que también se presentó el mismo mes de 2017. Ese día la Ciudad de México experimentó un terremoto de gran consideración que causó un gran número de muertos. El gobierno de Miguel de la Madrid fungió como mero espectador de la calamidad. Pero ante la calamidad de entonces se levantó el ánimo solidario.

El miedo por lo acontecido, por la pérdida de los seres queridos, la pérdida de amigos, las pérdidas materiales, los sentimientos de impotencia, la desinformación, los rumores, dio paso a una idea que hasta ese momento se creía imposible: la sociedad civil, que se organizó para hacer las labores de rescate, para atender a los heridos, para dar cobijo a los que se quedaron sin hogar, para repartir comida y juntar víveres. Así, hace casi 35 años fueron las personas las que lograron levantar a la gran metrópolis desde los escombros.

En estos tiempos vuelven a ser los ciudadanos quienes están haciendo el milagro al cuidarse, al seguir las recomendaciones de salud. Empero, sobre todo son los médicos quienes, a pesar de las carencias obvias, el cansancio, la pena de no estar junto a sus familias para no contagiarlas, las largas jornadas de trabajo, el tener de frente a la enfermedad mortal y el dolor, están cumpliendo con su vocación que siempre se ha considerado una de las más valiosas de todas: salvar vidas. Y eso es lo que se está reconociendo ahora.

ES MUY LAMENTABLE

El médico, el médico de vocación, no es cualquier persona. Cuando Paul Valéry se dirigió a los cirujanos que lo invitaron a abrir uno de sus congresos, los llamó “ministros de la voluntad de vivir”. El poeta les dijo, son ustedes “un artista en estado necesario”. Obvio, las doctoras y doctores no se enfrentan al lienzo ni al mármol, sino a la carne viva. El médico no se afana en la belleza, más bien en encontrar el camino al bienestar, al alivio. Su labor diaria, no hay quien lo dude, genera conocimiento y ese conocimiento termina en la preservación de la vida.

Por tal motivo, es muy lamentable que los trabajadores de la salud que combaten al covid-19 sean agredidos por las personas e incluso por algunos gobernantes.

Ligia Kantún, una enfermera que dice tener 40 años de trabajo para la sanidad mexicana, nunca vio reaccionar a la gente ante el personal médico como lo está haciendo ahora. “Yo viví la época de la influenza y vi la del cólera. Jamás había sentido lo que estoy sintiendo ahora, porque la gente está quedando muy psicótica por este virus. Es terrible”, cuenta.

Ella es una de esas personas a las que muchos llaman “héroes” por el enorme trabajo que realizan en los hospitales en el combate al coronavirus, pero que también se enfrentan a la discriminación o incluso a agresiones de una minoría que los ve como una fuente de contagio por su trabajo.

Kantún, de 59 años, lo vio en su propia piel cuando el 8 de abril, al salir del hospital con su uniforme de enfermera, alguien pasó en coche a su lado y le arrojó café caliente en la espalda. “¡Infectada!”, le gritaron desde la ventanilla del auto sin mediar palabras y antes de acelerar la velocidad, por lo cual no pudo identificar a su agresor.

Casos como el de Ligia hay muchos en varios estados del país. Pero es más lamentable cuando la agresión viene de un político o gobernante. A principios de julio, el gobernador de Puebla dijo que “los médicos de hoy tienen vocación de ganar (económicamente) la consulta, pero no de curar. Son profesionales, claro que sí, pero vocación no tienen de comprometerse con los principios hipocráticos de su carrera”.

La declaración del mandatario poblano fue cuestionada por los médicos, quienes aseguran que se equivocó de palabras.

Todo lo contrario, en Chiapas. A mediados de abril, al inaugurar la Clínica de Atención Respiratoria Covid-19 en Comitán de Domínguez, el gobernador Rutilio Escandón destacó el trabajo del personal de salud: “Mi reconocimiento y aprecio para todas y todos los trabajadores de la salud en la entidad que han estado al frente de este enemigo que tenemos”.

El 13 de julio, pidió trato digno y amable para el personal de brigadas médicas que detecta y atiende casos de covid. “Son heroínas y héroes de batas blancas que todos los días están muy pendientes de la salud de los chiapanecos”.

El Gobierno de Chiapas ha actuado responsablemente ante la pandemia. Antes de que se suscitara en el estado el primer caso de contagio de coronavirus, se venía haciendo una importante inversión en materia de salud. Con el que se fortalecieron las acciones preventivas frente la pandemia, se abasteció de insumos, equipos de bioseguridad y medicamentos, y se instalaron clínicas alternas que atienden enfermedades respiratorias, que son espacios que permiten un mejor control de los casos de covid y mayor seguridad tanto de la población como del personal médico.

Asimismo, reforzó la Unidad de Rescate Aéreo Halcones de Chiapas, que son aviones y helicópteros que trasladan al personal médico y particulares durante la pandemia. Y se han entregado equipos de protección para que médicos, enfermeras y quienes conforman el sistema de salud puedan trabajar con confianza.

SIGNIFICADO POLÍTICO

El reconocimiento y la gratitud del gobernador Rutilio Escandón importa tanto porque lo demuestra justo en el momento de mayor sacrificio y riesgo de la profesión médica que podamos recordar. Precisamente cuando cientos de médicos y paramédicos se juegan la vida cada día conteniendo la prioridad pública del estado. Sin ellos, probablemente, la vida de muchos que contrajeron el virus habría terminado desde hace meses.

Aunque creo que la empatía del mandatario con los profesionales de la salud va mucho más allá del simple respaldo por el monumental esfuerzo que todos ellos están haciendo por curar a los enfermos. Si pudiéramos darle algún significado político a su actuación sería simplemente: responsabilidad. Una declaración desde el poder de “no sin ustedes”. ¡Chao!

@_MarioCaballero