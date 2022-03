Linotipe@ndo…

No son tiempos de rendición, son tiempos de luchar por la vida, juntos haremos el milagro: RAG

El estado el responsable de prever y tomar las medidas y precauciones para salvaguardar los intereses y sobre todo defender los derechos de los entes sociales.

Nadie puede o deberá atribuirse el derecho de determinar quien es el que vive y quién es el fallece.

“Salvar vidas, debe ser la prioridad del estado en estos momentos”: RAG

Buen día, buenas tardes, Amigos lectores déjenme comentarles que en una misiva que exhibe en las redes sociales el ex gobernador de Chiapas, Roberto Armando Albores Guillén, uno de los mejores que ha tenido nuestro estado, en toda su historia comenta así mas o menos en nuestra particular interpretación del texto que el estado esta obligado a garantizar la vida y la seguridad de la gente, y que nadie puede o deberá atribuirse el derecho de determinar quien es el que vive y quién es el fallece, con todo y las condiciones extremas como la guerra, las pandemias y los terremotos. El sabedor del ABC de la política, asienta que es el estado el responsable de prever y tomar las medidas y precauciones necesarias para salvaguardar los intereses y sobre todo defender los derechos de los entes sociales y remarca Albores Guillen, “Salvar vidas debe ser su prioridad en estos momentos”. Esta precisión es muy importante, -comenta el gran Jefe Albores-, ya que algunos integrantes del Consejo de Salubridad General de México han deslizado a los medios de comunicación, una propuesta de crear un código criminal que establece la facultad y las normas para que los doctores y las enfermeras determinen quién vive y quién muere de los enfermos de Covid-19. Les están dando derecho a matar: decidir la vida o la muerte en un volado; al águila o sol. ¡Ni siquiera en el viejo Oeste! aunque sí, en la Alemania Nazi. Seguidamente indica en su texto el ex mandatario Chiapaneco que, Es un atentado contra la vida. ¿Quién vive y quién muere? el viejo o el joven; el delgado o el que tiene sobrepeso; la mujer o el hombre, el diabético. Por eso, subraya que, El Consejo de Salubridad General ha estado ausente en todo el proceso. No ejerció en su momento la responsabilidad de anticiparse y proponer acciones concretas para afrontar la crisis y ayudar al gobierno. Y también aduce que, “Su propuesta de código, remarcar debe ser rechazada”. El ex gobernante mas delante en su texto remarca, “No ayuda en nada en este momento difícil y complejo del país”. Con ese código, -dice- el Consejo de Salubridad General está adelantando vísperas y dando por hecho el colapso del sistema de salud. Esto es inaceptable, aún está a prueba la capacidad del gobierno para afrontar la crisis. El gobierno debe deslindarse de esta propuesta, es una salida falsa y peligrosa, porque de antemano está anunciando su fracaso. No son tiempos de rendición, son tiempos de luchar por la vida, juntos haremos el milagro…sin comentarios

EL GOBERNADOR CON LIDERAZGO HA DISEÑADO ESTRATEGIAS FOCALIZADAS

Tras dar a conocer el resultado del último informe de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU) que realiza el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en el cual las ciudades de Tuxtla Gutiérrez y Tapachula aumentaron de manera significativa su percepción de seguridad, el fiscal general Jorge Luis Llaven Abarca, destaco que esos resultados son parte de las estrategias focalizadas que el gobernador estatal Rutilio Escandón, ha puesto en marcha desde el primer día de su mandato. Seguidamente comento el funcionario estatal que esas estrategias garantizan la paz y seguridad en la entidad, remarcando al mismo tiempo que los resultados del ENSU correspondiente al primer trimestre de 2020 (enero, febrero y marzo), y los resultados positivos que arrojaron son parte de una estrategia teórica-practica y metodológica enmarcadas en las políticas publicas que ha puesto en macha en gobernador Escandón Cadenas, en suma –dijo- es derivado del trabajo coordinado con los tres niveles de gobierno. Además, señalo Llaven Abarca que: “El gobernador Rutilio Escandón Cadenas con su liderazgo ha diseñado estrategias focalizadas en las necesidades de cada región y con la suma de esfuerzos se mantiene a Chiapas como uno de los estados más seguros a nivel nacional”. De igual manera el inquilino del edificio ubicado en el libramiento norte aseguro que la impuesta en marcha de los operativos Frontera Segura y Antipandillas, han generado confianza en la ciudadanía, es por eso que les digo –subrayo- “Tenemos que redoblar esfuerzos para continuar en la misma ruta, pero ya hemos visto y comprobado que en la región Soconusco se han obtenido resultados contundentes en materia de prevención del delito”. Seguidamente asentó el fiscal general que la percepción de inseguridad en Tapachula tuvo una mejoría de 5.5 puntos al pasar de 92.1 por ciento (cuarto trimestre de 2019 correspondiente a octubre, noviembre y diciembre) a 86.6 por ciento (primer trimestre de 2020). Indico que la capital del estado, de igual forma mejoró también su percepción de inseguridad con 6.8 puntos al pasar de 81.3 por ciento a 74.5 por ciento, detallando que en la lista nacional Tapachula se encuentra en el lugar 15 y la ciudad capital en el 47 de 70 principales ciudades evaluadas. Por ultimo acoto que, esa Encuesta de Seguridad Pública analiza información de sensación de inseguridad, expectativa social sobre la tendencia del delito y percepción social de las autoridades de seguridad pública y gubernamentales…ver para comentar

las autoridades del ayuntamiento municipal de allá mi pueblo han continuado con el cierre parcial de establecimientos comerciales “no esenciales” del primer cuadro de la ciudad, así como el acordonamiento de parques públicos, todo ello con el objetivo de cumplir con las disposiciones del Decreto de Emergencia Sanitaria del Gobierno Federal por la pandemia del COVID-19, así mismo indicaron que se esta dando cumplimiento a las indicaciones de la presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, se siguen implementando los operativos preventivos y disuasivos para evitar la aglomeración de personas y el exhorto a permanecer en sus casas, con la finalidad de mitigar riesgos de contagios por la infección viral…sin comentarios…también desde allá mi pueblo nos comentan que hay bares y restaurantes en Tapachula que no respetan los protocolos de salud, y que por un lado la fiscalía y COFEPRICH en esa ultima dependencia de salud que esta al frente el doctorcito Salgado Corzantes, se reaperturan bares y antros donde han habido escenas o escándalos con armas de fuegos y como resultado ha habido heridos pero como dicen poderoso caballero es Don Dinero, Carajos, por un lado se cacaraquea el Cero Impunidad y por otro lado se hacen ojo de hormiga…ver para comentar…por cierto ya que hablamos de la fiscalía, el fiscal general Jorge Luis Llaven, nada ha podido hacer e investigado con respecto a las denuncias que han dado desde el interior de la fiscalía Especializada en Delitos cometidos contra Migrantes, donde el fiscal Chema “F”, ha sido señalado de cometer actos de nepotismo cuando impone a un familiar de nombre Omar “R”, como fiscal del ministerio público (MP) de su dependencia, esto –dijeron- ha rayado en lo máximo al culto del nepotismo. De igual forma, han señalado que ese fiscal casi nunca se mantiene en su despacho y todo se lo deja a otros profesionistas para que hagan su chamba, mientras el parrandea acompañado de féminas de rara reputación. Denuncian los mismos trabajadores de esa fiscalía que el trato del fiscal es por demás soez y vulgar, cargado de soberbia y prepotencia. Y por si esto fuera poco aduce que de igual forma ha impuesto a su “amigo”, de nombre Miguel Ángel “C”, como agente del MP, al igual que su Sparring en los alcoholes, un tal Esteban “N”, que dicho sea de paso denuncian ha reprobado en mas de dos ocasiones el examen de control y confianza y profesionalización, cierto o falso el maestro Llave Abarca ya debió investigar este tipo de denuncias. Ahora si señor fiscal general de que sirve todo su trabajo y su esfuerzo si hay fiscales que manchan y enlodan su imagen con sus acciones, como pretender ser un gran político si se tolera y soslaya a imberbes y corruptos, es decir, todo el trabajo, labor y acciones positivas que el fiscal genera del estado viene desarrollando a favor de la sociedad se le esta viniendo para abajo yéndose por la coladera, por que no actúa ante las denuncias que se vienen dando en contra de algunos de sus fiscales, como el haber autorizado la apertura de un bar, antro en Tapachula donde hubo heridos de bala…sin comentarios…bueno amigo lector, mejor aquí la dejamos por hoy…CUANDO LOS PERIODISTAS HABLAN TIEMBLAN LOS CORRUPTOS POLITICOS…OK