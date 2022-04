Asesoría legal

Nueva empresa transportista surge al sur

Lic. Julio cesar Zamudio — director corporativo mercadotecnia de México

Se ha venido hablando de creación de empleos no solo en el sur, sino en todo el país, creación de empresas del transporte público para brindar no un buen servicio, sino que para los usuarios sea de nivel excelente, Mercadotecnia de México, no es tener una empresa transportista solo por tenerla, sino que se preste un buen servicio el cual vaya incluida la seguridad de los pasajeros y del chofer también, ¿Cómo se logra? No solo poniendo cámaras de circuito cerrado adentro de las unidades, sino pasar al siguiente nivel, que cada pasajero que aborde una unidad de transporte urbano y suburbano no pague con monedas sino con una tarjeta comprada para evitar traer billetes o monedas, la modernización viene incluida, me refiero a que los conductores se mandarían a profesionalizarse, esto es, cada fin de semana acudirían un día a clases, ya sea para terminar la primaria, secundaria o preparatoria, que los usuarios reciban un respeto y que ellos den lo mismo a los conductores, es la innovación por parte de la nueva empresa Sociedad Cooperativa de Segunda Clase y del Transporte Urbano y Suburbano de Chiapas, propiedad del Lic. Julio Cesar Zamudio, la empresa transportista abarcará todo el Estado Chiapaneco llegando hasta Veracruz, haciendo lazos con transportistas de Tabasco y otros Estados, así como también tendrán una base en Coatzacoalcos el cual correrá hasta el puerto de Veracruz haciendo paradas en cada uno de los municipios de su recorrido mas conocido como Puntos Intermedios, el objetivo principal es superar a las empresas transportistas que actualmente prestan el servicio ya que es pésimo, Movilidad no hace absolutamente nada al respecto, por lo tanto, no vamos a esperar a que Movilidad haga algo porque no va hacer nada, cumpliendo los requisitos y apegado a la Ley, ni Movilidad podrá hacer absolutamente nada en contra de la nueva empresa transportista, se le hará de su conocimiento a la Comisión Federal de la Competencia Económica (COFECE), por ser un órgano constitucional que tiene a su cargo vigilar, promover y garantizar la libre competencia y concurrencia en el mercado mexicano, con la creación de la mencionada empresa transportista se crearan varios empleos directos e indirectos, la directora de la zona sur de Mercadotecnia de México la Lic. Madaí Nájera es quien encabezará la mencionada empresa, reactivando a la vez empresas de Tabasco y otros Estados debido a que muchas empresas se encuentran mal económicamente, y para ello se necesita recurrir al subsidio del transporte público, con choferes capacitados en mecánica y salud avanzaremos hacia el bienestar del buen servicio de los usuarios, el grupo de dicha empresa es considerable y es urgente la reactivación de todas las empresas para acelerar la economía, eliminar a las empresas transportistas chatarras es el objetivo principal, ya sea que circulen en ciudades o carreteras federales, el usuario merece respeto, y respeto recibirá haciendo un esfuerzo de forma conjunta, la Mercadotecnia estará presente frecuentemente para evaluar las unidades, choferes, rutas y usuarios, situación que no se ha dado en ninguna línea del transporte, lo anterior es para sustentar y fundamentar cualquier petición a gobierno para acelerar el desarrollo de la Movilidad y el Transporte, se les hará la invitación a la mayoría de las empresas transportistas a reagruparse en una sola con Mercadotecnia de México, hay empresas que carecen de terminales y tienen unos locales como tales, lo mismo pasa con empresas antiguas que sus terminales se están cayendo por falta de mantenimiento y el objetivo es rescatar a esas empresas y terminales, la economía transportista no se puede caer, hay quienes han aguantado por mucho tiempo y el objetivo es innovar unidades, emigrar de gasolina y Diesel a Gas Natural para respetar el medio ambiente, lo importante es generar mas y mas empleos, otro de los objetivos es sostener pláticas con las marcas de llantas para poner varios puntos de ventas a consigna los cuales dijeron que si por la forma en que se propuso en la primera fase el cual fue en enero de este año, así como también existe una posibilidad de abrir algunas gaseras para su distribución a los hogares para los que no tengan la economía de pagar los tanques llenos, eso sí que sería un buen apoyo a la economía familiar, lo importante es lo siguiente: cuando se festeje al día del niño se tiene como objetivo que los choferes se disfracen de payasos para alegrar el día a los niños cuando suban a la unidad, cuando sea el 10 de mayo a todas las mamitas no se les deberá cobrar la subida y los choferes deberán dar una felicitación de palabra a las mamitas que los aborden, de igual manera, las unidades al frente traerán un aparato para cargar sillas de ruedas para quienes tengan discapacidad, el chofer tendrá la obligación de bajar y ayudar a los discapacitados, es parte de la mercadotecnia que se implementará al transporte público, misma invitación que se hará a todos aquellos taxistas que quieran estar en Mercadotecnia de México, los choferes de todo transporte público agrupado en Mercadotecnia de México recibirán capacitación de primeros auxilios, lo anterior por si alguna señora embarazada le gana el nacimiento en el transporte público y pueda ser apoyada por el chofer y algunos usuarios, de hecho, cada unidad traerá botiquín médico con toallas y sábanas nuevas así como con las herramientas necesarias para dicha acción, de igual manera las unidades traerán extinguidor, esto es INNOVACION TOTAL para que los usuarios gocen de lo que por muchos años han estado careciendo.