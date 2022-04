Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Nuevo embajador, nueva relación

La nueva Ley de Seguridad Nacional referente a la regulación de las Agencias de Seguridad Extranjeras sigue generando mucha tensión en EU. Primero fue William Barr su Fiscal General quien advirtió que dicha ley podría beneficiar a violentas organizaciones criminales, dificultando la cooperación bilateral y la seguridad de ciudadanos de ambos países. Por otro lado, el congresista Henry Cuellar expresó preocupación de que con ella se amenaza la seguridad binacional y pone en peligro a funcionarios de las fuerzas del orden de los EU y en riesgo la alianza de colaboración y coordinación ante amenazas criminales y terroristas. Si bien la relación bilateral en temas de seguridad es muy importante, lo cierto es que por años la DEA actuó con total libertad y arbitrariedad en nuestro territorio, casi con las mismas facultades que la policía mexicana, portaban armas, interceptaba llamadas y espiaba a toda autoridad o ciudadano, que, de acuerdo a sus investigaciones, lo ameritaba. Todo ello en el marco de ninguna ley y bajo el cobijo de acuerdos nunca revisados. La sorpresiva y arbitraria detención del Gral. Cienfuegos con argumentos endebles, testigos poco confiables y sin el conocimiento de autoridades mexicanas, provocaron el descontento diplomático y la necesidad de regular una Ley que les tenía a los agentes extranjeros la puerta abierta. Sin embargo, podía haberse resuelto regulando facultades sin necesidad de hacer cambios drásticos en un momento tan sensible para ambas naciones, no es un tema menor, se dan en el ámbito de una transición que no se espera nada sencilla, en un momento en que el presidente López Obrador tardó en felicitar a Biden como presidente electo, a pesar de las muchas reuniones del Canciller Ebrard y de las innumerables llamadas de la embajadora Bárcenas para convencerlo de la necesidad de hacerlo como una medida diplomática obligada de un jefe de estado. Sin duda la renuncia de Bárcenas se debió a la dificultad para cumplir sus funciones frente a un Presidente que no escucha a sus funcionarios, que resuelve unilateralmente cualquier situación y que pone en riesgo el trabajo de décadas en el fortalecimiento de una relación de por sí complicada entre México y Estados Unidos, dos países que se conocen diametralmente opuestos, pero que dependen de una relación comercial y de Seguridad Nacional en el tema migratorio. El Presidente ha nombrado en su lugar a Esteban Moctezuma, actual Secretario de Educación Pública, economista de profesión y sin ninguna experiencia en Relaciones Internacionales, pero como dicen por ahí, los cambios y nuevos nombramientos en el gabinete de López Obrador son irrelevantes cuando quien gobierna finalmente es un solo hombre. Le tocará a Moctezuma establecer el diálogo con una administración opuesta a la del presidente Trump, empezando por el cambio de narrativa sobre el muro del que ya los congresistas demócratas solicitan se reintegre y disponga el presupuesto a fortalecer infraestructura en seguridad y no desperdiciarlo en un muro. El trabajo conjunto del Canciller y del nuevo Embajador tiene como primer propósito aminorar el desaire en la relación de nuestro presidente y Joe Biden y lograr así, hacer de estas nuevas reglas en la Ley de Seguridad, la posibilidad de continuar con la colaboración de agentes extranjeros, pero bajo el dominio, respeto y soberanía de México.

DE IMAGINARIA

En la inauguración de instalación para la GN en Sonora el presidente aprovechó para realzar la labor del Ejército y Marina por las tareas asignadas y lo que ha implicado, por su infraestructura, la colaboración de la FA en proyectos de gran relevancia como lo es en estos momentos el “Plan de Vacunación Covid19”, ya que será en instalaciones como la del extinto Cuerpo de Guardias Presidenciales, en donde su personal capacite, resguarde y aplique, la tan esperada vacuna.