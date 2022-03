Linotipe@ndo…

Marco Antonio Cabrera Alfaro

Nuevo hospital del IMSS dejo millonaria ganancias a exdelegado y su ex administrativo

• Exigen trabajadores del seguro social a Zoé Robledo Aburto investigue a fondo ese tema que al parecer está manchado enlodado de corrupción

Amigo lector lo que está causando molestias entre la población Tapachulteca y por ello nace la interrogante ¿por qué no han inaugurado el nuevo hospital del seguro social en Tapachula?, toda vez que se han dejado correr acres comentarios sobre que la Cocina, lavandería y otras categorías serán manejadas por empresas privadas, (ya no por el personal del IMSS). Cabe destacar que ese inmueble donde se edifica y ya dice está terminado el nuevo hospital del seguro social, fue una negociación que les dejó jugosas ganancias a un ex delegado actual, funcionario de Rutilio Escandón y ex administrativo del seguro social y del mismo ex funcionario del estado (de la contraloría del estado) lugar que no reunía los requisitos de seguridad, según se supo, sin conceder, porque resulta que está construido en un lugar donde se inunda y al parecer ese edificio se va a hundir, pero eso al ex delegado le dejo una millonaria ganancia porque según se dice, sin conceder el dueño del terreno era su administrativo y juntos lograron hacer ese jugoso negocio de compra venta del terreno, gracias a las relaciones políticas de un hermano del ex delegado del IMSS que era senador. Según declaraciones de algunos trabajadores y miembros del sindicato del Seguro Social lanzan un alerta en el sentido de que se finquen responsabilidades contra quienes hicieron ese jugoso negocio y que al parecer en la dirección general del IMSS no quiere recibir ese inmueble, en ese sentido comentan como alerta que, Compañeros trabajadores del seguro social por fuentes extraoficiales nos enteramos que el edificio que albergaría el nuevo hospital del seguro social esta rentado por 20 años y por eso no tiene los colores oficiales que usa el seguro social, y las contrataciones de empleados las están haciendo particulares vendiendo las plazas a cien y 150 mil pesos. Algunos comentarios estriban en que ese inmueble fue rentado a la familia del presidente, cosa que no creemos, pero lo cierto es que ese inmueble que dejo una millonada al ex delegado del IMSS en Chiapas y a su ex administrativo o financiero, debe ser auditado y sobre todo debe ser investigado a fondo, Porque no solo los colores no dan con los colores oficiales que utiliza el seguro social, además señalan los trabajadores ese nosocomio desde cuando se debió haber entregado, pero como tiene varios vicios de construcción la dirección general no lo quiere recibir, por eso se dice que la iniciativa privada lo va a mantener, cierto o falso aquí en este tema grave y de preocupación para los trabajadores del IMSS el director general de ese dependencia de salud nacional Zoé Robledo Aburto debe dar una explicación e investigar a fondo ese tema que al parecer está cargado de corrupción, toda vez que, se dice, sin conceder, les dejo a los que llevaron a cabo la compra venta del terreno millonarias ganancias. El presidente de México Andrés Manuel López Obrador -agregaron- ha dicho en sus múltiples discursos mañaneros que ya se acabó la corrupción que ya se acabó la impunidad y luego entonces porque no se investiga el tema del nuevo hospital del seguro social en Tapachula. Acotaron. Bueno, los trabajadores tienen toda la razón en reclamar y denunciar, y esto los paniaguados, cobardes y lame botas de empresarios huacaleros de la COPARMEX, de la CANACO, deberían elevar su voz y unirse al reclamo de los trabajadores del seguro social, pero bueno, cada quien con su cada cual…sin comentarios

PROFECO PONE EN MARCHA OPERATIVO CONTRA HAMBREADORES…

Luego de dar a conocer el inicio del programa de verificación y vigilancia del día del amor y la amistad 2020 que se celebra este día, la oficina de Defensa del Consumidor (Odeco) Suroeste, de la Profeco, señalo que las acciones que se llevaron a cabo desde este miércoles (ayer) y hasta el Viernes 14 de Febrero, son la verificación de establecimientos a través de denuncias, colocación de preciadores que inhiban el no respeto de los precios y promociones, así lo señala el titular de esa dependencia o delegación federal en esta entidad, así mismo indicó que entre otras acciones se llevaran a cabo visitas de vigilancia para verificar el cumplimiento de la Ley Federal de Protección al Consumidor (publicidad engañosa y respeto a precios y promociones) la Ley Federal sobre Metrología y Normalización (básculas y relojes), además del cumplimiento de las Normas Oficiales Mexicanas aplicables (principalmente etiquetado). Más adelante subrayo el delegado federal de la defensa del consumidor en esta entidad que también la Odeco Suroeste vigilará el comportamiento comercial de establecimientos de alta afluencia de ciudadanos como son restaurantes, hoteles, dulcería, alhajas, perfumería y belleza, bebidas alcohólicas y chocolates. Es así como –añadió- la Odeco Suroeste y la Dirección General de Verificación y Defensa de la Confianza de la Profeco asumen su compromiso con los consumidores y ponen a su disposición los diferentes medios de contacto para la atención de quejas y denuncias: 800 468 8722, @profeco en Twitter, Profeco Oficial en Facebook y la oficina de Profeco en Tuxtla Gutiérrez, Chiapas 961 602 5943. Pues que bueno que el delegado de la PROFECO en nuestra entidad lleve a cabo ese tipo de acciones a favor de los consumidores porque hay cada lagartón empresario que para que les digo…ver para comentar

LOS DE “MORENA” ESCUPEN AL CIELO, PREDICAN CON EL EJEMPLO…

Pues resulta amigo lector que el Grupo Parlamentario de “Morena” en la Cámara de Diputados propuso mediante una iniciativa sancionar a los servidores públicos por nepotismo, es decir, aquellos que, valiéndose de sus atribuciones, contraten a sus familiares cercanos en las arcas del gobierno. Pues escupen para el cielo porque no se dan cuenta que en Chiapas existe eso y más actos que contradicen la política del presidente AMLO, como es el caso de la delegada del INAMI la famosísima Mona Diabólica la tal Yadira de los demonios (porque de “Santos” no tiene ni Madre) así lo describen activistas y líderes de la defensa de los derechos humanos de los migrantes. Así también los trabajadores del seguro social denuncian que se investigue la compra venta del terreno donde ya casi terminado está el nuevo hospital del seguro social en Tapachula, donde se presume que un ex delegado y su ex administrativo o financiero llevaron a cabo esa transacción donde les dejo millonarias ganancias. Con bombos y platillos se supo que el diputado de Morena y secretario de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Irineo Molina Martínez, envío una iniciativa para reformar el artículo 63 bis de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, para establecer como una falta administrativa grave el nepotismo, repetimos y lo que hace la delegada del INAMI la Monja diabólica la tal Yadira de los demonios al incrustar a casi toda su familia en las nóminas del INM no es una delito de nepotismo, que alguien me lo explique por favor, comentan los defensores de los derechos humanos de los migrantes y activistas en Tapachula, que acaso no es un delito lo que hace la Monja Diabólica, no hagan pendejos y mensos agregan los activistas diputados de cuarta, actúen y actúen ya, porque aquí en Chiapas existen altos grados de corrupción que comete la mal lograda inútil y nefasta delegada del INAMI La Monja Diabólica Yadira de los demonios. La iniciativa va más o menos en este tenor, «Cometerá nepotismo el servidor público que valiéndose de las atribuciones o facultades de su empleo, cargo o comisión, directa o indirectamente, designe, nombre o intervenga para que se contrate como personal de confianza, de estructura, de base o por honorarios en el ente público en que ejerza sus funciones, a personas con las que tenga lazos de parentesco por consanguinidad hasta el cuarto grado, de afinidad hasta el segundo grado, o vínculo de matrimonio o concubinato», se lee en la modificación propuesta por la bancada mayoritaria. De ser aprobada, la Secretaría de la Función Pública podrá iniciar procesos de investigación y sancionar a los servidores públicos que contraten a primos, tíos, hermanos y cónyuges en la Administración Pública Federal…pues como santo Tomas, hasta no ver no creer. Acotaron…sin comentarios

Trascendió que fue consignado y encerrado en el penal El Amate Giovani Alexander Campos Amaya quien se desempeñaba como sub secretario de servicios y gobernanza política de la Secretaría General de Gobierno de Chiapas y gente muy cercana al secretario general de gobierno, Ismael Brito Mazariegos, quien en sus primeras declaraciones involucra a Ernesto Gutiérrez Villanueva quien con ayuda de su hijo Ernesto Gutiérrez Borges extorsionaron a varios alcaldes de Chiapas por cantidades de 200 a 500 mil pesos cada uno y logró hacerse de una suma superior a los 20 millones de pesos.

Así mismo se están integrando las diligencias ante el ministerio público en Relación al hermano del ex secretario del campo y ex diputado federal Ernesto Gutiérrez quien es su operador de nombre Joaquín Gutiérrez Villanueva quien extorsionaba con cantidades de dinero a personas que solicitaron desalojos en predios, invadidos y así poder recuperar sus propiedades caña señalar que todo esto se hacía a espaldas del señor gobernador Dr. Rutilio Escandón Cadenas y se está en espera que salgan las órdenes de localización y presentación de estos nefastos ex funcionarios y funcionarios en las próximas horas, ampones que venían engañando al pueblo de Chiapas. Bien por nuestro Gobernador en aplicar la ley y no permitir en su Gobierno actos de corrupción…Amigo lector nos leeremos en la próxima entrega de esta su gustada columna…Cuando los periodistas hablan, tiemblan los políticos corruptos…OK