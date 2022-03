Asesoría Legal

Nuevo Orden Mundial

Lic. Julio Cesar Zamudio — Director Corporativo Mercadotecnia De México

Agradezco la idea dada por Gemma (Negocios Internacionales) (mi gran eterno amor), el coronavirus parece una condena bíblica, y a costa de ello muchísimas personas del mundo entero hacen su agosto a costa del sufrimiento de los demás, quien realmente vino a regir con vara de hierro es el Covid 19, porque por décadas se le decía a la gente que se cuidaran, que se pudieran inyecciones contra la gripe, usar tapabocas, no tocar las superficies públicas, cuando estornudaba una persona se hacía hasta de frente a los demás y a los demás les valía, si había tos, de inmediato las personas sacaban sus remedios caserones, lo típico, miel con limón, o tequila solo, pero, ahora, si toses la gente se hace a un lado o se pone su cubre bocas y de paso salen huyendo, comer en restaurantes chinos era un paladar, ahora si ven a los chinos se alejan de ellos unos 20 metros, en fin, CORONAVIRUS ES EL NUEVO ORDEN MUNDIAL, anteriormente, las guerras han creado nuevos órdenes, por ejemplo, no voy a decir el Tratado de la Mesilla, el cual es un episodio muy controversial en nuestro país el cual es la venta de una gran porción de México a Estados Unidos ejecutado por el vende patrias veracruzano Antonio López de Santa Ana, transformando de manera significativa los límites de ambos países, México fue despojado de una enorme parte de su territorio, es por ello que las guerras en el mundo han creado nuevos órdenes, lo cierto es que, el rumbo que ha tomado el mundo es debido a malas decisiones, de hecho, se ha demostrado que es una mera excusa política afirmar que por necesidades del mercado no seamos capaces de crear un orden mundial moral, una persona (hombre o mujer) con una solvencia moral es aquella que a su país lo podría colocar en el mejor de los mercados financieros y por encima de cualquier país, el progreso moral consiste en hacer visibles los hechos morales parcialmente oscurecidos por quienes se beneficiaron directa o indirectamente de mantenerlos en secreto, la pandemia, la crisis actual nos urge a repensar el mundo y repensar nuestro papel en la construcción de nuestro futuro y el futuro colectivo, como lo he venido diciendo en los medios desde hace meses, el coronavirus no se irá, llegó para quedarse, o, alguien lo soltó para quedarse, pero, se necesita una solidaridad universal, moral y real que afecte a todos los seres humanos, en relación al nuevo orden mundial, la teoría de conspiración de este nuevo orden mundial solo afirma la existencia de un plan diseñado con el fin de instaurar un gobierno único, de hecho esta frase del nuevo orden mundial se usó al final de la segunda guerra mundial cuando apenas se describían los planes para la creación de las Naciones Unidas, en la actualidad, originalmente el coronavirus está siendo usado para crear un gobierno mundial enfocado nadamas en grupo de multimillonarios, tan solo en marzo del 2020 el proyecto del Nuevo Orden Mundial de las Naciones Unidas anunció su campaña anual del Día Internacional de la Felicidad, el cual iba acompañado de un llamado a la solidaridad y la unión para combatir el Coronavirus, y en donde el llamado lo hacían a más de 7800 millones de personas de las 206 naciones, las naciones son sometidas por la ONU, ese es un hecho y nadie lo puede negar, los objetivos de sustentabilidad del Nuevo Orden Mundial de las Naciones Unidas de cómo abordar el hambre, la pobreza, la contaminación del agua y todo lo demás es más que admirable porque caen en la manipulación del gobierno mundial como censura de los medios, la vigilancia masiva de ciudadanos y el control total de la atención médica, precisamente por la pandemia se ha creado automáticamente un gigantesco sistema global de vigilancia, los peligros de las iniciativas es la Agenda de Inmunización de la Organización Mundial de la Salud (OMS) del 2030, cuyo objetivo es vacunar a todas las personas en el mundo, la fundación de Bill Gates el cual es un gran financiador de la OMS tiene la intención de vacunar a la población mundial para enfrentar el coronavirus, así como rastrear y monitorear a las personas a través de la vigilancia digital, otra fundación poderosa es Rockefeller que también apoya el seguimiento masivo de las personas, todo bajo la excusa de detener la pandemia, pero, este tema no creo que mucha gente lo entienda, y es que, actualmente la obsesión por las vacunas está controlando a las masas, muchas personas ni siquiera saben quién es MODERNA, sin embargo, es patrocinada por el Instituto Nacional de Alergias y Enfermedades Infecciosas de Estados Unidos, lo chistoso del caso es que, MODERNA nunca había producido una vacuna que fuera aprobada, ni tampoco había realizado pruebas masivas, sin embargo, aprovechó la pandemia y continuó con su trabajo, hay que recordar que las vacunas tan apresuradas podrían tener efectos adversos, lo cierto es que a estas alturas de la pandemia, ya tenemos la certeza de que el coronavirus no es tan solo una crisis sanitaria que pondrá en jaque la política económica de cada país, también cambiará sin ninguna duda a la forma en que los países se relacionan entre ellos, es por ello, se abre ante todos, un nuevo orden mundial, lo cierto es que quien gestione mejor la pandemia y sus consecuencias estará muy bien situado para liderar este siglo XXI, no creo que sea Estados Unidos porque su rol de líder hegemónico ya dio evidentes signos de cansancio, creo que Donald Trump iba a descubrir antes la vacuna contra el coronavirus y ganar así las próximas elecciones, sin embargo, todo se le salió de control, las naciones de América Latina y el mundo entero tienen que resolver sus problemas de inmadurez institucional y distribución de recursos, lo cierto es que hay demasiadas cosas ocultas tras el Nuevo Orden Mundial.