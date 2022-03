Puntos Fiscales

Obligaciones fiscales de pequeños comerciantes.

José Luis León Robles

Muy buenos días distinguidos lectores, el día de hoy a solicitud de unas personas que me fueron a visitar a mi oficina por una asesoría, y que no sabía que eran mis lectores, me plantearon como profesionista su problema para una asesoría, asimismo me sugirieron un tema en relación a las obligaciones fiscales de los pequeños comerciantes en México, por lo que, en agradecimiento a su lectura de la columna de su servidor, me complace tomarlos en cuenta. Antes de pensar en poner un negocio pequeño en México, no únicamente se debe limitar en la logística operativa del mismo, sino que además se debe tomar en cuenta los gastos fijos de un contador fiscalista, ya que será el profesionista encargado del cumplimiento de sus obligaciones tributarias, pero vayamos por parte, entre las obligaciones principales se tiene en caso de contar con trabajadores presentar la declaración y pago provisional mensual de retenciones de ISR por sueldos y salarios, declarar mensual y anualmente el I.S.R. propio, declaración mensual de I.V.A., expedir comprobantes fiscales, llevar y conservar contabilidad, y así podríamos mencionar los impuestos estatales y municipales, con ello no quiero desalentar la participación activa en materia de impuestos, sino que se haga conciencia al momento de desarrollar un proyecto económico y la relevancia de la obligación constitucional de contribuir con el gasto público. Nos guste o no debemos cumplir con la autoridad fiscal no importa si se es una persona física o persona moral, siendo importante hoy en día la debida importancia de documentarse toda vez que se debe saber cuáles son las obligaciones que tiene cada contribuyente, pero sobre todo cómo aplican estas, las facilidades que existen e, incluso, las posibles revisiones con sus respectivas sanciones que pueden conseguir por no cumplir en tiempo y forma en materia tributaria.

Mucho depende de la asesoría y nivel de información que cada contribuyente pueda manejar, dentro de esta perspectiva esto puede ser complicado o fácil. En nuestro país el Servicio de Administración Tributaria es el encargado de vigilar que todos como contribuyentes cumplan con las obligaciones fiscales. El SAT ha clasificado a los contribuyentes en dos grandes rubros: Personas Físicas y Personas Morales, estos, a su vez, se clasifican en regímenes de acuerdo con el tipo de negocio del que se trate. Cada uno de los regímenes que actualmente existe otorga un conjunto de derechos y obligaciones lo que deriva que se hace acreedor un ciudadano a partir de desempeñar una actividad económica específica; por ejemplo, prestar servicios profesionales como médico, tener una empresa, una tienda de abarrotes, una organización civil sin fines de lucro, etc. Ir al SAT cuando se inscribe uno al R.F.C. por primera vez, es la propia la autoridad que orienta sobre el régimen al que pertenece y detalla las obligaciones inherentes al contribuyente. Una de la obligación que comúnmente hemos observado consiste en que todas las personas, Físicas o Morales, deben presentar declaraciones periódicas; otra es que están obligadas a expedir comprobantes electrónicos (CFDI) por las actividades que realicen, entre otras obligaciones. La obligación de estar inscrito en el Registro Federal de Contribuyentes (RFC) y de mantener los datos actualizados: nombre o domicilio, inicio, pausa o cese de actividades, cambio de régimen especial, etc., contar con Buzón Tributario y, muy importante, consultarlo ya que este es el medio oficial de comunicación que utiliza el SAT para enviar notificaciones y requerimientos, realizar trámites, obtener respuesta a sus dudas, entregar documentos o depositar información, entre otros fines, el incumplimiento de mantener actualizado toda esa información fiscal simplemente le costará varios miles de pesos, y con ello sino paga seguramente también procederá un embargo precautorio.

Podemos citar algunas obligaciones en relación a actividades que pueda realizar las Personas Físicas, como, por ejemplo: Asalariados. Sólo por recibir ingresos por una actividad subordinada, están obligados a presentar Declaración Anual, trámite que usualmente cumple el empleador o patrón; según los ingresos obtenidos por el subordinado, Honorarios que generalmente son profesionistas independientes, Arrendamiento de inmuebles son quienes ponen en renta un local, departamento o vivienda. Cuando reciban la renta deberán entregar a cambio un recibo de arrendamiento, que deberán generar mediante un sistema de facturación electrónica. Deben presentar declaraciones mensuales, anuales e informativas. Nos estaremos leyendo la siguiente semana.