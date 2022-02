Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Ojo Chiapas: A partir de hoy lunes días cruciales y críticos por coronavirus

Hoy lunes 13 de abril, estamos entrando a los días más cruciales y críticos de la pandemia mundial denominada coronavirus, escenario que nos llevara hasta el 30 de abril, sino es que más allá de esta fecha, pero a partir de hoy, el peligro de muerte acecha y gira alrededor de usted y su familia. Ya es cuestión de usted de que evite se contagie de este virus asesino que tiene de cabeza al mundo, a nuestro país, y obviamente a nuestra patria chica como es Chiapas. Los expertos no los vienen diciendo y nos explican que, para poder subsistir, tenemos que evitar salir a las calles de la ciudad, y la mejor forma es quedarse en casa.

Tenemos que entender que esta enfermedad del Covid, se empezara en los próximos días a extender y desarrollar porque así ocurre con este tipo de pandemias respiratorias, no lo digo yo, lo dicen los médicos y técnicos, por eso el valor de la importancia de asumir las recomendaciones de que en esta jornada semanal por favor no salga de su casa, guarde su sana distancia como no los señalan las autoridades federales, estatales y municipales. Eche andar una estrategia familiar para que se evite salir a las calles. Claro que se puede.

Hay gente que aún se resiste a creer que estamos en medio de una pandemia o emergencia nacional, porque las hay y muchas, porque también exístela ignorancia, el atraso y la falta de entendimiento, probablemente tenga un familiar con estas características, pues sencillamente no le haga caso y por el contrario conmínelo e invítelo a que razone, despierte de su ignorancia, y entienda de que se trata de un asunto de vida y muerte, y su ignorancia lo puede llevar a que ya no esté más con la familia y parientes.

En la viña del señor hay de todo, los dicen las Sagradas Escrituras y en medio de una emergencia nacional, harán de salir muchos de estos mentecatos y faltos de entendimiento. La ignorancia es atrevida. No puede haber mucha gente en el mundo y en muchos países que se presten a un juego sucio de que esta pandemia no existe, y que si es una lucha fabricada de los países poderosos. En fin, hay cada historia inventada y que viene justamente de esas personas ignorantes. Sepa usted que la pandemia existe, es real, que el coronavirus, está matando y viene lo más crítico de la enfermedad. Hagamos caso y mucho caso, y no salgamos de casa. Esa puede ser la diferencia de vivir o morir.

Ya vimos que el Conavid 19 es un virus peligroso, que no hay vacunas ni medicamentos en estos momentos para hacerle frente, entonces estamos en medio de una guerra que podría ser letal, y lo mejor es que no haya tránsito de personas por las calles citadinas, y para eso, la recomendación es quedarse en casa y no salir, salvo algunas consideraciones que marquen las autoridades. Entramos pues a los días más cruciales de esta pandemia mundial y nacional.

Cada ciudad de Chiapas, y del país deberá de tener su estrategia consolidada de salud pública para los próximos días, porque son escenarios diferentes y desemejantes, y Tapachula es una ciudad que en estos momentos tiene miles de extranjeros en casa, a eso hay que sumarle los que entran diariamente proviniendo de Centroamérica, y que no necesariamente sean de esta franja del Continente Americano. Un contagiado que cruce el rio Suchiate y se venga a la ciudad, sería un grave peligro ante esta época de calor de mayor contagio.

Hay estados del país y ciudades que están siendo más enérgicos ante la pandemia del coronavirus, otros no lo ven conveniente porque así lo consideran, pero una ciudad de migrantes como Tapachula, donde ahora su estrategia fronteriza la ubica como una zona de mayores riesgos, además de contar ya con más de 60 mil extranjeros en casa, el cerco sanitario debe de tener otras prevenciones.

La situación de Tapachula, debe de verse con una enorme responsabilidad ante los próximos días que viene peligroso y complicado el fenómeno de la enfermedad del coronavirus, según anuncian los expertos epidemiológicos del país y del mundo. Es un caso excepcional el de Tapachula, por eso las medidas de prevención deberán de ser más enérgicas y potentes para salvaguardar con mayor intensidad la salud de los ciudadanos.

En Tapachula se aplauden las medidas sanitarias de los últimos días. Se intensifican acciones de prevención por Covid 19.

Hay que reconocer que en Tapachula, las medidas estrategias de prevención han sido con maniobras y tácticas dado la difícil situación geográfica fronteriza que tenemos con las migraciones que provienen con Centroamérica, y que ahora nos inundó el continente africano, y que esta problemática nos ubica en una geografía difícil, y a eso hay que agregarle nuestra gente local, que al menos ayer domingo 12 de abril, se guardaron en sus casas, pero será a partir de hoy lunes 13 que se verá y observara cuanto la población local y extranjera hizo caso de que en esta fecha ya no se debe de salir a las calles, sobre todo los africanos los de raza de color- que les gusta convivir aglomerados.

Ante todo, esta situación en cumplimiento a la Jornada Nacional de Sana Distancia, autoridades municipales, han seguido con las acciones para evitar las aglomeraciones en el centro de Tapachula, de tal manera que se han suspendido temporalmente la operación de diversos negocios “no esenciales” y limpiado de ambulantes las calles aledañas al mercado Sebastián Escobar, el más grande la ciudad y el que más llama a la gente para sus compras de sobrevivencia.

En un boletín oficial se advierte tajante que, por instrucciones de la presidenta municipal, Rosa Irene Urbina Castañeda, se mantienen los operativos de vigilancia en las playas que permanecen cerradas al igual que los diversos parques recreativos en las colonias de la ciudad, con la finalidad de prevenir la propagación del Covid-19. Elementos de las secretarías de Servicios Públicos, Seguridad Pública, Protección Civil, Salud, Guardia Nacional y el Instituto Nacional de Migración, en las últimas horas han intensificado los operativos evitando la instalación de negocios informales en la 10ª. y 12ª. avenida Norte desde la 3ª. hasta la 7ª. calle Poniente.

Todas las acciones van encaminadas a la salvaguarda de la salud de los Tapachultecos y evitar las aglomeraciones de personas ante el fenómeno sanitario del coronavirus que se encuentra en su etapa de dispersión comunitaria que se trata de evitar, en cumplimiento de la Ley General de Salud, de Protección Civil y el Bando de Policía y Gobierno.

En ese sentido, también se han suspendido actividades en forma temporal en diversos negocios ubicados en el centro de la ciudad y se cerró el sendero peatonal, en donde se presentaban grandes concentraciones de personas, entre ellos migrantes y por ello en los operativos participan elementos del Instituto Nacional de Migración (INM), explicándoles que también ellos corren riesgos de contagiarse y se deben tomar las medidas preventivas, entre ellas el de quedarse en casa.

Todas las acciones van encaminadas a la protección de la salud de los Tapachultecos, siguiendo los lineamientos marcados en Chiapas por el gobernador Rutilio Escandón Cadenas, haciendo llamados a los ciudadanos a ser partícipes activos en las campañas preventivas, toda vez que esa enfermedad puede afectar a todos. Así las cosas. Dixe.