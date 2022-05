Comentario zeta

Carlos Z. cadena

OJO: ¿Coronavirus ò Influenza?

Ayer en “La mañanera” el cronista de la pandemia del covid 19 en México, Hugo López-Gatell Ramírez, reveló que en efecto podría haber mucha confusión entre la población que se puede enfermar de influencia y resulta que es covid 19, o que se enfermen de Covid 19, y piense que tiene la influenza. Se trata de una fórmula de confusión que debemos los mexicanos a seguir más alerta que antes, y no confiarse, porque casi son los mismos síntomas según López Gatell; y además dijo que tampoco se deben de confundir que la vacuna que se está poniéndole a los mexicanos en estos días en todo el país, es para la influenza y NO para el coronavirus que todavía no hay fecha cuando llegara a México, esperando que sea a finales de este año, que sería extraordinario.

Lo importante de este comentario, es que la gente sepa que se puede confundir entre la influenza y el covid 19, y es muy necesario que todo esto se platique en familia, para que todos se concienticen, y asuman mayormente su responsabilidad. O sea, no solamente debemos seguir guardando nuestra sana distancia, utilizar el cubre bocas o lavarse las manos constantemente, sino que ahora debemos de distinguir visitando un médico cuando tengamos los síntomas y no sea que sea influenza y la gente diga que es covid 19 y se muera del estrés o el miedo.

En Chiapas que es nuestra tierra chica debemos de seguir –aunque cueste- pero se trata de salvar vidas en las familias chiapanecas, y por eso es importante que “distingamos” de una enfermedad con la otra, y más ahora en que vamos a entrar a los meses frescos y fríos, entonces tenemos que ser muy “vivarachos” para no confundirse de enfermedades. Es un tema que mucha gente ya no le gusta, pero insistimos estamos en una nueva normalidad y seguimos en una emergencia nacional, donde tenemos que cambiar estereotipos de vida y va a ser nuestro primer invierno que crea muchas afectaciones dela garganta, y evidentemente que las confusiones se pueden dar.

De verdad que es muy urgente que tengamos mucha conciencia en torno a estas enfermedades que lamentablemente siguen permeando en el ambiente, sobre todo el coronavirus que sigue y en menor escala, pero que existe aún, y que tenemos que seguirnos cuidándonos y aplicando consejos a nuestros hijos y familia para que no se confíen, tal como lo viene advirtiendo cotidianamente el propio gobernador de Chiapas Rutilio Escandón, quien ha dicho que se no se trata de un “disco rayado”, sino de previsiones para salvar vidas humanas del pueblo Chiapaneco.

Primero debemos empezar por que hay dos síntomas de salud que nos puede confundir, ¿Coronavirus ò Influenza?, y a eso hay que enfocar nuestra responsabilidad como adultos mayores para que no se asuste y aterrorice. Así que mucho ojo, y este muy alerta ante la proximidad de este invierno que será muy frio.

Después de convertirse en “Torre de Babel”, la encuesta VA en MORENA

Al parecer la algarabía y la confusión con la elección para dirigir los destinos nacionales del Partido en el poder MORENA, que parece ser su Talón de Aquiles, está llegando a su fin. Con claroscuros y diferencias privó que muchas voces “chocan” lo que prácticamente nos dirige a pensar que será con el tiempo un partido de tribus y legiones como en su momento lo tuvo el PRD, y que no fue nada propositivo, se desfiguró y alteró el valor de la democracia, porque si no hay democracia al interior de un partido político, menos va a ver con sus cuadros más representativos y sobre todo sus próximos candidatos a elección popular en sus diversos rubros. (Diputados federales, diputados locales y presidencias municipales).

En el último desbarajuste y barullo, aseguran que la alianza de Bertha Luján con Alfonso Ramírez Cuéllar abrió la puerta para que el magistrado presidente Felipe Fuentes Barrera proponga a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación posponer la renovación de la dirigencia y la Secretaría General de Morena por “inconsistencias, errores y omisiones” que el Instituto Nacional Electoral ha cometido en el proceso, y que sugerirá reiniciar el proceso hasta 2021, quedando en la dirigencia de facto el propio Alfonso Ramírez Cuellar. De último momento la encuesta va. (Sic).

Hasta ahora el problema del partido de MORENA es el mismo MORENA, que, a pesar de ser un partido nuevo, creado por la figura del propio Andrés Manuel López Obrador, lamentablemente le fue difícil y complicado ponerse de acuerdo para elegir a su dirigencia nacional. Ha funcionado el poder Presidencial, el poder de las Cámaras –Senadores y Diputados federales-, sin embargo, en lo que toca al proceso interno del vino tinto, es “una torre de babel” este instituto político. Todos hablan diferente idioma.

Lo curioso de todo esto, es que el coordinador de Morena en San Lázaro, Mario Delgado, acusó que la dirigencia del partido, que encabeza Alfonso Ramírez Cuéllar, está poniendo “piedritas en el camino” al proceso de renovación. Por ello, apeló a la racionalidad del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y que no acepte presiones. En entrevista en ADN 40, el diputado de Morena, indicó: “Hay un error de contradicción sobre las sentencias que ellos mismos había dado, ahora pretenden contradecirlas. Lo grave de todo esto es que el presidente hizo una dura crítica el viernes a lo que había ocurrido en el partido, dijo -hay mucho pueblo para tan poco dirigente-, porque es justamente la dirigencia la que se ha encargado de ponerle piedritas en el camino a este proceso de renovación, que es la dirigencia la que ha venido impugnando cada una de las etapas de la encuesta”. (Sic).

El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la federación (TEPJF) confirmó este martes por la tarde, por unanimidad la encuesta para elegir a la dirigencia nacional de MORENA y avaló lo realizado hasta ahora por el Instituto nacional Electoral (INE) en este proceso. Por otra parte, Mario Delgado candidato a la Presidencia de MORENA señaló en su twitter que reconoce el valor en este acto ya que fortalece su credibilidad de cara al proceso electoral del 2021.

La encuesta va, porque VA. ¿Seguirá el trastrocamiento y los intereses de esta lucha intestina por apoderarse de MORENA? ¿Se pondrán de acuerdo Porfirio Muñoz Ledo y Mario Delgado, cartas fuertes para el desenlace final de los números de la encuesta, y que apuntan a Delgado? Ver para creer.

Juan Pueblo: La inseguridad pública en Tuxtla Gutiérrez sigue en todo su apogeo y la policía municipal sigue siendo cómplice de muchos asaltos a comercios y casas habitación, y ya no se diga los asaltos en lugares públicos. Ayer recibimos al menos ocho llamadas telefónicas en el sentido de que intervenga la Guardia Nacional y la Policía Estatal en coordinación para que sepa y conozca el auténtico fenómeno de inseguridad que se está viviendo en la capital de Chiapas. No hay día que asalten comercios, casas habitación o transeúntes, además nos siguen diciendo que la policía municipal sabe ¿quiénes son estos delincuentes?, pero que se les protege, además hay jefes policiacos que se quedan mucho con los valores y dinero de los delincuentes que roban o asaltan, y es una cadena de vicios de nunca acabar. Ver para creer.