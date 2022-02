Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

OJO: En Chiapas se fincarán responsabilidades a quien haga eventos masivos

En medio del grave problema de la pandemia del coronavirus, en Chiapas lamentablemente no solamente se ha incumplido y faltado por parte de mucha población los llamados preventivos que hacen las autoridades del estado, sino que hay algunos presidentes municipales que se han prestado a la organización de grandes fiestas populares de tipo religioso y de ferias de esparcimiento, en sus municipios, aun a pesar de que hay una emergencia nacional peligrosa para la vida humana.

Hechos multitudinarios como los que ocurrieron en los municipios de Venustiano Carranza y San Juan Cancúc, donde miles de personas en forma de peregrinaciones y romerías marcharon por las calles en favor de su devoción religiosa, no solamente atrajo la condena de los mismos chiapanecos, sino que fue una noticia nacional que fue censurada por el peligro siniestro que representa este tipo de irresponsabilidades de una geografía urbana municipal que podría ser riesgoso para la salud de mucha gente, donde solamente con un enfermo que haya habido , podría crear una epidemia de contagios e infecciones de pronósticos reservados.

Por eso adquiere relevancia el llamado que hizo el Secretario de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, quien dijo que tanto la sociedad como las autoridades están obligadas a cumplir con las indicaciones para no propagar el coronavirus, por lo que, dijo, incidir en hacer actos multitudinarios es una clara muestra de irresponsabilidad ante esta emergencia sanitaria que se vive a nivel mundial. Destacó que el Gobierno de Chiapas intervendrá en caso de que servidores públicos o particulares incumplan con la disposición de no realizar eventos masivos o promuevan cualquier actividad que genere aglomeraciones, por lo que estarán sujetos a la autoridad correspondiente, ya que es una cuestión de salud pública.

El responsable de la política interna resaltó que esta consideración fue debido a que durante el pasado fin de semana en algunos municipios se presentaron eventos con gran afluencia de personas, por lo que llamó a respetar las medidas y restricciones decretadas, de lo contrario se aplicarán acciones más rigurosas y finalizó diciendo: «Todos los eventos públicos y privados quedan suspendidos, y a quien no acate esta indicación se le iniciará un procedimiento de fincamiento de responsabilidades, porque este gobierno no juega con la vida de la población», señaló.

Es un llamado oportuno que hace el Secretario de gobierno, Brito Mazariegos, porque aún faltan muchas semanas por transcurrir en medio de esta emergencia nacional ante la epidemia del coronavirus, y evidentemente las fechas religiosas y de ferias se encuentran enmarcados dentro del calendario anual, y eso lo deben de saber todos los alcaldes de Chiapas, que no se va a tolerar y mucho menos consecuentar que se lleven a cabo festividades con aglomeraciones y muchedumbres en los diversos municipios de la entidad chiapaneca. Urge y es necesario que los Presidentes Municipales lo tengan bien presente que no es el momento para realizar festividades y celebraciones de carácter religioso, que son los escenarios que abundan en la geografía estatal, recordando a sus tradiciones con los patrones de cada pueblo.

Otro escenario son las ferias populares que también muchas de las veces son negocios de los alcaldes, y se tendrá que asimilar por parte de los ayuntamientos, que ante una postal difícil y complicada como es una pandemia letal, como la que se está viviendo, sencillamente no se podrá llevar a cabo este tipo de ferias de pueblo. Además de ser las próximas semanas las más peligrosas para despertar muchos contagios entre las poblaciones y es cuando más se exigirá responsabilidad a la gente para que se aguarde en sus casas.

El llamado de alerta está dado por parte de las autoridades estales y se deben de asumir, de que todo aquel servidor público o particular incumplan con esas disposiciones de no realizar eventos masivos o promuevan cualquier actividad que genere aglomeraciones, estarán sujetos a la autoridad correspondiente, ya que es una cuestión de salud pública. Más claro ni el agua. Así las cosas.

Morena llama a gobernadores a no romper pacto fiscal: sin revancha

Alfonso Ramírez Cuéllar, presidente interino de Morena, hizo un llamado a los gobernadores de Tamaulipas, Francisco García Cabeza de Vaca y al de Jalisco, Enrique Alfaro, para que no rompan el pacto fiscal como un tipo de “revancha electoral”.

“Los gobernadores de Jalisco y Tamaulipas no pueden, ni deben amenazar con romper el pacto federal. No es momento de pensar en la revancha electoral, es la hora de la unidad y la solidaridad nacional”, expresó Ramírez Cuéllar a través de redes sociales.

En un comunicado, Morena explicó que los gobernadores deben actuar con responsabilidad, debido a que no es tiempo de hacer algún tipo de campaña electoral, ya que consideran que “no es momento para pensar en los procesos electorales de 2021”.

En días pasados, el gobernador de Jalisco dijo que podría salirse del pacto fiscal si el Gobierno Federal mantiene el “maltrato” que se da a los estados como el que gobierna, mismo al que se sumó el mandatario de Tamaulipas.

En conferencia de prensa, Alfaro expresó: “yo estoy a favor (del pacto), pero si no hay voluntad de la Federación, pues ya estuvo bueno del maltrato que se nos da a los estados que estamos produciendo, que estamos generando riqueza, empleos, trabajo y oportunidades para la gente”

Los partidos políticos no pueden donar.- Según una información del titular del IEPC de Chiapas Oswaldo Chacón Rojas, los Partidos Políticos NO pueden donar el Financiamiento Público que ya les fue asignado, porque ese recurso deben gastarlo solamente en actividades previstas en la Ley, PERO SI pueden renunciar a un porcentaje del financiamiento público que no han recibido, para lo cual deben informarlo con anterioridad a @IEPCChiapas, para que en Consejo General se determine la procedencia y, en su caso, ese recurso se reintegre a la Secretaría de Hacienda para que pueda ser utilizado para tareas relacionadas a la emergencia.

En Tapachula, vigilan mercados y espacios públicos para mitigar riesgos por covid19.

En el marco de la fase 2 de la Emergencia Sanitaria por el Coronavirus, en Tapachula, autoridades municipales, estatales y federales mantienen de manera permanente las acciones de promoción y supervisión de medidas preventivas para mitigar los riesgos de contagio por el Covid-19. De esa manera se realizan recorridos disuasivos en los parques del centro de la ciudad, colonias y fraccionamientos, para exhortar a las personas a evitar aglomeraciones, retornar a sus casas y continuar cumpliendo con las recomendaciones de la sana distancia. Personal de Protección Civil, Seguridad Pública, Servicios Públicos, Salud, Instituto Nacional de Migración y Guardia Nacional, participan en la coordinación de acciones en el que se exhorta a todas las personas, entre ellos grupos de migrantes, para cumplir con las recomendaciones de las autoridades. En ese sentido, las instrucciones de la presidenta municipal Rosa Irene Urbina Castañeda, han sido que se mantengan los programas en forma permanente para mitigar los riesgos y evitar los contagios o brotes por el Covid-19. Dixe