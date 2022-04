Poder y Dinero

Olvido criminal: los niños no votan

· Políticos, brutal abandono de infantes

· Asesinatos, violencia, vejaciones, abusos

· Senadora Balderas, mentiras que ofenden

Pensar y obrar, obrar y pensar, es la suma de toda sabiduría.

Johann Wolfgang von Goethe, 1749-1832; poeta y novelista alemán

Víctor Sánchez Baños

Primero fue el grito de millones de mujeres que buscan igualdad, respeto, freno al abuso, la violencia y a los asesinatos. Un grito que hoy cimbra las estructuras políticas del país, que desde tiempos ancestrales se manejan bajo conceptos machistas y antidemocráticos.

Después, conocimos de asesinatos y “retos” que dañan la salud de nuestros niños y adolescentes.

Esto da como conclusiones que:

Mujeres, niños y los más vulnerables del país, están en el completo abandono de nuestros gobiernos (ojo, no sólo del federal de Morena, sino de los priistas, panistas, perredistas y de todas las banderas y colores).

Los legisladores sólo están inmersos en sus leyes electorales para perpetuarse en el poder y relegan al final de sus actividades legislativas, el interés de los niños y adolescentes.

Los políticos traicionan a más de la mitad de los electores que son mujeres y a los electores del futuro, que día a día desprecian a esa clase de parásitos sociales que sólo velan sus propios intereses a costillas del erario que debería servir para darle protección y bienestar.

De más de 100 iniciativas presentadas en la Cámara de diputados para el cuidado de los niños, sólo una treintena han sido dictaminabas por las comisiones y menos aprobadas por el pleno de la Cámara Baja. Esto habla de indiferencia de los legisladores a los intereses del futuro de la nación.

Es un insulto a la inteligencia que nuestra clase política no atienda a los grupos vulnerables. No acuden en defensa de los niños y los retos que aparecen en internet no son castigados a pesar que han provocado muertes en el país.

Es un insultado a la inteligencia del Pueblo Sabio, que sólo se atienda, primero, a la clase política, y después a los grupos que acuden a las urnas. Ese es el verdadero interés de los políticos que sólo se hincan ante un partido y no ante la democracia.

Es un insulto a la inteligencia, que el único motivo del olvidó a los niños y adolescentes es que no votan. Esto no genera interés en los depredadores del presupuesto, vía los procesos electorales.

Mientras esto ocurre, los niños seguirán transparentes a la mirada de los gobiernos que, reitero, no solo es de la Cuarta Transformación, sino de toda la casta dorada de la política.

Nuestros niños y adolescentes son el futuro de la Nación. Nadie tiene el derecho a olvidarlos. En las naciones que cuidan a las siguientes generaciones, tienen países más sanos, recomponen su tejido social y tienen altos niveles de bienestar. ¿Por qué los mexicanos no podemos aspirar a tener un país mejor?

PODEROSOS CABALLEROS: Los altos mandos de Morena están hartos de los abusos de la senadora Claudia Esther Balderas, de Veracruz. Tanto la gobernadora de la CDMX, Claudia Sheinbaum, así como el líder de la JUCOPO, del Senado, Ricardo Monreal. El martes su chofer y pareja, Mario Espinoza, arrolló a un policía de la CDMX y al ser inquirido sobre el caso, donde no sufrió lesiones mayores el oficial, empezó a agredirlo. Hay videos en donde sacó la charola la senadora veracruzana que se dice apoyada por Rocío Nalhe, secretaría de Energía y la gobernadora Sheinbaum. En esta ocasión se le encontró a la pareja de Balderas cocaína y no es la primera vez que ella tiene que sacarlo de apuros. En abril del año pasado, Mario fue detenido por la Policía Naval de Coatzacoalcos, en Villa Allende, tras la denuncia de una niña de 14 años de haber sido atacada sexualmente por el empleado del Senado, quien cobra la nada despreciable cantidad de 116 mil pesos mensuales. Sería saludable que les aplicarán a nuestros legisladores una prueba antidoping. Son los que deben gobernador con el ejemplo. Entiendo que Claudia es víctima de sus sentimientos. Pero, el interés del país está por arriba de sus afectos. *** El diputado por SLP, Ricardo Gallardo, apoyó la propuesta del Partido Verde para la aplicación de la pena de muerte en feminicidio y homicidio doloso cuando la víctima es menor de edad. Para Gallardo, ante la pérdida de valores familiares, como como afirma el presidente López Obrador, por lo cual se pronunció por acciones de fondo y por herramientas jurídicas, como esta propuesta, para proteger a los niños.

RESPONSABILIDAD SOCIAL CORPORATIVA: Banco Santander México, que liderea Héctor Grisi, lanzó su convocatoria para apoyar este año a los cinco mejores proyectos de innovación de emprendedores universitarios a través del Premio Santander a la Innovación Empresarial, convocatoria que cierra el 31 de marzo de 2020.

Escúchame de lunes a viernes, de 21 a 22 horas, en “Víctor Sánchez Baños en MVS”

vsb@poderydinero.mx