Comentario zeta

Carlos Z. Cadena.

Olvido total: Ni regulación migratoria ni atención a la salud humana en la frontera sur

La situación en la frontera sur de México sigue igual que antes, sino es que peor. Mientras no se entienda por parte de las autoridades de la secretaria de gobernación y ahora la secretaria de salud federal, que la vulnerabilidad de esta puerta del país, podría convertirse en un problema de seguridad nacional, aunque en la capital del país, los escenarios son totalmente opuestos, y no les interesa en lo más mínimo que el cáncer y la peligrosidad -ahora de salud humana por el coronavirus – ingrese aún más por esta puerta mexicana colindante con Centroamérica.

No hay ninguna explicación porque ese desinterés y desgano de la federación por atender esta entrada a territorio nacional. Con el asunto de la regulación migratoria de caravanas, éxodos y lo que sigue prevaleciendo lo de la “operación hormiga”, jamás se le dio el interés que pudiera mostrar este fenómeno abierto, donde hasta ahora son cientos de miles de extranjeros que se encuentra diseminados por toda la república mexicana, donde un alto porcentaje son marasalvatruchas y delincuentes que llegaron de Centroamérica, y hasta ahora sin duda estarán delinquiendo pues no tienen otra forma se trabajar. Nuestro país se ha “Centroamericanizado” en escala menor, y esto no se puede refutar.

Ahora el problema de México, ya no es el extender un documento en favor de un extranjero de raza negra o raza blanca, sino ahora es de “alerta máxima” porque se trata de la salud humana, la que se encuentra en riesgo. Y es una vergüenza que Guatemala haya puesto un cerco sanitario en su frontera con México, que nunca lo hizo y lo ha hecho el país azteca. Es inaudito que, en la frontera sur, sea Guatemala, el que haya puesto el ejemplo de prevención y no México, y esto si nos debe de preocupar, porque nos están tratando peor que “mexicanos de segunda”.

Sin embargo, el problema no se ha resuelto, por el contrario, se puso más difícil y de una alerta que debe de llegar a la conciencia de los funcionarios federales de gobernación y el sector salud de México. El problema grave es que la postal migratoria sigue peor, porque la gente que viene de Guatemala y otros países, siguen haciendo lo que siempre han hecho, su ingreso a México, cruzando el rio Suchiate, vía “operación hormiga”.

Se viene observando y ya hay varias denuncias que, en los polos fronterizos de Talismán y Ciudad Hidalgo, la gente extranjera sigue cruzando fácilmente a través del rio Suchiate, ahora con ayuda hasta de la madre naturaleza, porque el nivel de agua ha bajado considerablemente, lo que apertura más que los éxodos de migrantes crucen a todas horas rumbo a la zona de Tapachula. En el fondo de la postal sigue la misma chucha nada más que revolcada, porque el ingreso de extranjeros se sigue dando, donde ahora no solamente no los ampara una regulación migratoria, sino que más de alguno podría traer la enfermedad del coronavirus.

En otras palabras, sigue más de lo mismo con las internaciones de centroamericanos, africanos y de muchos otros países a través del rio Suchiate y ante una Guardia Nacional, que no vigila y patrulla. Sigue lamentablemente la vulnerabilidad fronteriza y ahora ante este espectro del coronavirus que cualquier extranjero lo podría traer. Ni regulación migratoria en la frontera sur, ni atención a la salud humana ante la pandemia mundial que viene matando a miles de personas.

Es una vergüenza nacional lo que sucede en la frontera sur. Mientras que el ejército de Guatemala, no permite el ingreso de extranjeros -mexicanos- a su territorio, por el coronavirus, la Guardia Nacional y agentes migratorios no vigilan, los centroamericanos y extranjeros de varias partes se están “colando” por el afluente del rio Suchiate.

La ineptitud y la irresponsabilidad pública de nuestras dependencias federales, de nuestros flamantes servidores públicos ponen en entredicho la seguridad de los mexicanos. Que Dios nos agarre confesados, pero no será para los chiapanecos, sino para todos los mexicanos, porque el mal se exterioriza para todo el territorio nacional.

Alerta: Urge adoptar medidas de higiene y seguridad ante el espectro del coronavirus

Ante el inminente avance de la pandemia de la Covid-19 en los próximos días, se pide a los mexicanos y la comunidad universitaria actuar de manera proactiva, es decir, adoptar las medidas de higiene y seguridad emitidas hasta ahora para evitar un contagio y, al mismo tiempo, difundirlas entre sus compañeros y en sus hogares porque justamente la prevención de la epidemia comienza en las casas.

Asimismo, se recomienda no entrar en pánico ni incurrir en casos de discriminación. “Lo que sí se debe hacer es estar atentos a la evolución de esta enfermedad para actuar en consecuencia”, destacó Mauricio Rodríguez Álvarez, vocero de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia causada por el Coronavirus.

Es necesario que quienes tengan alguna infección respiratoria busquen atención médica acorde con su gravedad; asimismo, se aconseja que se queden en sus casas, es decir, evitar ir a clases o a sus centros de trabajo. “Esto es fundamental porque al estar enfermos son un foco de contagio y este riesgo sí se puede evitar”.

El académico de la Facultad de Medicina indicó que esta semana es muy importante porque la comunidad universitaria deberá preparar algunas acciones sobre lo que ocurrirá en los siguientes días. “Es preciso tener una vía de comunicación dentro de cada entidad para estar bien informados y recibir datos certeros emitidos por las autoridades universitarias”.

Además, cada dependencia o entidad debe identificar los riesgos particulares que tenga sobre movilidad de académicos y alumnos, o grandes reuniones y eventos ya programados para que se planteen las acciones específicas a tomar.

Si dentro de las instalaciones alguien comienza a sentirse mal puede ir a los Servicios Médicos de la Universidad, donde se le proporcionará una primera ayuda y dependiendo de las condiciones de cada caso se canalizará a donde corresponda.

Sin embargo, “debemos resaltar que quienes ya presentan alguna afección respiratoria no deben salir de sus casas. A su vez, las escuelas deben contar con un mecanismo para que el familiar del enfermo dé aviso y se pueda vigilar a los grupos de estudiantes y maestros que han estado cerca de él o ella”.

Otras medidas

En las casas, deben estar informados e identificar a los integrantes de la familia más vulnerables (mayores de 60 años, hipertensos, con padecimientos cardiacos, pulmonares, diabéticos, con algún tipo de cáncer, embarazadas) para protegerlos de un contagio.

También es importante empezar a cambiar las rutinas como visitar familiares e ir a lugares o eventos muy concurridos, porque “debemos pensar en la posibilidad de que todos podríamos ser por alguna circunstancia vehículos de contagio; entonces, al hacer cambios en nuestras actividades sociales podremos interrumpir la transmisión de la Covid-19, frenar los contagios y evitar la propagación descontrolada del virus”.

Sin duda, aseguró, seguir las medidas preventivas emitidas por diversos medios y avaladas por las autoridades de salud será un elemento fundamental para cambiar el curso de la epidemia. Dixe.