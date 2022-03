Letras Desnudas

Mario Caballero

Oswaldo Chacón tiene hambre

Oswaldo Chacón es un indolente. Mientras muchas autoridades en el estado se preocupan por salvaguardar la salud de los chiapanecos durante la contingencia sanitaria del coronavirus, a él le preocupan sus bolsillos. Por eso trató de impedir que el Congreso del Estado aprobara cambiar la fecha de inicio del próximo proceso electoral. Como si en este momento las elecciones fueran más importantes que la vida de las personas.

La iniciativa de modificar el calendario electoral fue inspiración del gobernador Rutilio Escandón Cadenas. Le propuso al Congreso local arrancar las elecciones no en octubre de 2020, sino en enero de 2021, para dar mayor prioridad a la emergencia sanitaria, además que reducir el tiempo del proceso electoral permitiría ahorrar recursos que podrían ser mejor empleados en el sector salud.

Pero a Oswaldo Chacón Rojas, presidente del Instituto de Elecciones y Participación Ciudadana (IEPC), no le gustó la propuesta.

CHACÓN ROJAS

El presidente del IEPC creció políticamente al lado de personajes de oscura existencia. Fue cercano al exgobernador Pablo Salazar Mendiguchía y fue amigo íntimo de César Chávez Castillo, alias el Barba Sucia, quien como coordinador de asesores de Salazar ordenó atentados contra los opositores del gobierno salazarista.

También fue subordinado de Amador Rodríguez Lozano, el mapache electoral que siendo procurador de Chiapas hizo el milagro de convertir cocaína en leche en polvo. Estuvo, asimismo, bajo las órdenes del ex secretario de gobierno Rubén Velázquez, presunto responsable de decenas de desapariciones de líderes políticos, de encarcelamientos injustificados y de crímenes de lesa humanidad.

Siendo titular de la Comisión de Fiscalización Electoral de Chiapas fue acusado de excesos de autoridad y rapiña, además de utilizar sus influencias para favorecer a Rubén Velázquez para que obtuviera la candidatura del PRD al gobierno del estado. No olvidemos que Velázquez fue para Chacón como un padre. Le dio una carrera política y hasta le concedió una beca para estudiar un doctorado en la Universidad Autónoma de Madrid.

En 2014 fue nombrado rector de la Universidad Intercultural de Chiapas (Unich). Despidió injustificadamente a casi 90 docentes, y cuatro meses después ya había ocupado las vacantes con 84 personas que violaban los estatutos del contrato colectivo de trabajo. Hasta su abogado personal, un tal Carlos Trejo, cobraba en la nómina de esa institución.

El Órgano de Fiscalización Superior auditó su gestión y descubrió que tenía dos faltantes, uno por 20 millones de pesos y otro por 35 millones. Sin embargo, Chacón no tuvo consecuencias legales gracias a que contó con la protección de Ramón Guzmán Leyva, el poderosísimo exsecretario particular de Manuel Velasco Coello.

MANOSEO DESCARADO

Oswaldo Chacón intentó desesperadamente tirar la propuesta del gobernador Escandón Cadenas. Buscó fue el respaldo de los partidos, y como no se lo dieron les inició procesos de oficio. Algo similar hizo con algunas autoridades municipales.

En su actitud también hostigó a los legisladores. Durante el tiempo que éstos estudiaron y analizaron la propuesta les estuvo enviando mensajes y hasta les hizo llegar una tarjeta informativa con la que los quiso convencer de que era un error posponer las fechas.

Sus principales argumentos eran: 1) Se violenta el derecho que tienen las representaciones de los partidos políticos de hacer el recorrido de los lugares donde se ubicarán las casillas; 2) Se dificulta la localización y el arrendamiento de los inmuebles donde operarán dichos consejos, además de que los propietarios se negarían a rentar por tratarse de poco tiempo; 3) No se contaría con la ayuda de los consejos en la verificación domiciliaria de los ciudadanos que apoyaron a los aspirantes a candidaturas independientes; 4) Dada el problema que representa la actividad del punto anterior, se tendría que contratar personal eventual, lo que elevaría los costos; 5) No se contaría con el auxilio de los consejos en los procesos administrativos sancionadores y medidas cautelares; 6) Imposibilidad para capacitar eficaz y oportunamente a los que se encargarán de la organización electoral, lo que según Chacón Rojas podría generar violencia e ingobernabilidad y 7) Obligaría a disponer de la infraestructura instalada (inmuebles, bodega, mobiliario, bienes informáticos et al) y de personal para garantizar el funcionamiento y operación de los consejos.

Como puede advertirse, las razones del presidente del IEPC son absurdos. El problema real no está en los tiempos de los trabajos, sino en la ambición de Oswaldo Chacón.

Primeramente, aunque dichos consejos tienen una serie de atribuciones y responsabilidades legales, en la práctica son reducidos a empleados de las autoridades electorales, en este caso de los consejeros del IEPC.

Imposible creer que la gente se niegue a rentar sus propiedades sólo porque será por poco tiempo. Peor todavía, la capacitación de los organizadores de la elección no lleva más que unas cuantas horas. Y si en otras ocasiones ha habido violencia tras los procesos electorales no fue porque se hiciera mal el cómputo de las actas, sino por los intereses de los partidos y de los grupos caciquiles en los municipios.

Por tanto, sabiendo que Oswaldo Chacón no es un defensor de la democracia, que no es alguien que sienta respeto por las leyes, sino un ambicioso que en cada puesto ha buscado siempre el beneficio personal, su propósito de que no se acortara el periodo electoral es tener mayor presupuesto. Porque a mayor tiempo, más dinero para gastar.

Se sabe que los recursos que el gobierno otorga para la realización de las elecciones han hecho ricos a muchos consejeros electorales. Son millones y millones de pesos que se manejan a discreción y permiten hacer negocios bajo la mesa. Por ejemplo, descuentos de nómina, renta de inmuebles, subcontrataciones forzosas al estilo la Estafa Maestra o el uso del gasto excesivo de comunicación social.

No por nada Chacón Rojas solicitó un presupuesto de 953 millones 546 mil pesos para la realización de los comicios de 2018, cuando en 2012, año que se eligieron 122 alcaldes, 41 diputados locales y el gobernador del estado, se ocuparon tan sólo 321 millones 591 mil 45 pesos, es decir, el 33.7 por ciento de lo que él requirió.

Indignante la actuación de Oswaldo Chacón. Estos tiempos que exigen sensibilidad y sentido humano de parte de nuestras autoridades, y canalizar los recursos donde más se necesita que es el sector salud, él se obstina con el dinero de los chiapanecos. ¡Chao!

