Alto Mando

Miguel Ángel Godínez

Pa moditos sólo los míos

Ríspida sigue siendo la relación entre el Presidente y la IP, no le gustó que no se le tomara en cuenta en acuerdos con el BID. Sus moditos de apresurarse a la descalificación a empresarios, evidenció que no todo sabe el Presidente. No preguntó antes de responder y se echó un capítulo de descalificación para ellos por andar haciéndole al Presidente negociando créditos, aunque éstos fueran sólo para paliar la catástrofe que se avecina. Al estilo “yo soy el que manda”, arremetió contra su mismo gabinete al creer que lo autorizaban. Y sí, tremendo vaivén tuvo López Obrador al enterarse de que la IP no lo necesita para hacer gestiones que debieran corresponderle a él, si no estuviera más interesado en conservar mega proyectos inviables y programas asistenciales, por encima de los empleos y de la viabilidad del sector productivo. La IP tuvo que dejar de tocar la puerta de la necedad y abrir la de la sensatez. Bueno hubiera sido escucharlo decir, aunque fuera a su muy pintoresco estilo, que no le gustan los moditos de los cárteles por ejemplo; o los del crimen organizado o el de los que amedrentan poblaciones en Guerrero con mantas y balazos para que no salgan de casa, no vaya a ser que los contagien. Que no le gustan los moditos de quienes cometen feminicidio, secuestros, robos y saqueos, o los del comunicador pirata que deseó la muerte de una mujer periodista. Pero no, el Presidente sólo ocupa esos términos para quienes no se alinean a sus deseos, para eso es el Presidente, para mandar una iniciativa y anular al legislativo dándole todo el poder de seguir haciendo con los dineros del país lo que le parezca. Es el Presidente para no acatar medidas de restricción y seguir con sus mañaneras a pesar de los ya contagiados entre los asistentes y en el gabinete. Escuchaba decir a la familia que si se le curaran las enfermedades a la abuela, de qué se iba a quejar. Lo mismo pasaría con él si suspende sus mañaneras. Tal vez estaría obligado a ver las cifras de muertos por el crimen organizado que no quiere ver, o las cifras en la economía que no quiere reconocer, o escucharía las voces que exigen protección en hospitales que hoy, incluyendo los privados, se encuentran desbordados. O podría escuchar al gabinete de seguridad preocupado por las acciones de cárteles sin que haya ninguna reacción del Estado. A las FA no sólo les preocupa Santa Lucía, el Tren Maya, las sucursales del Banco del Bienestar o las bodegas de insumos hospitalarios si es que existe algo que resguardar o los hospitales propios y los asignados para coordinar. Ahora también, por si les quedaba un espacio, vigilarán funciones aduanales para evitar su lábil tentación para corromperse. A las FA le preocupan también sus soldados, igual o más, pues son ellos quienes atienden, coordinan y protegen la seguridad del estado y ahora a enfermos por COVID. Saben que serán ellos los que den la cara cuando se dé la revuelta de personas enfermas o desempleadas. 481 casos de soldados contagiados, más nos valdría protegerlos al máximo como lo hacen los cárteles a su gente. Las bajas no deben ser las del estado si es que algún día el Presidente, decide enfrentarlos.

DE IMAGINARIA

Sólo quien ha sido soldado sabe lo que implica una orden presidencial, sabe que todas las tareas asignadas, sobre todo en situación de emergencia se tienen que cumplir con honor, obediencia y dignidad. Tan lo saben, que varios Generales en retiro, entre los que destacan Roble Granados y Juan Morales, han donado al HCM equipo de alta calidad para protección de sus compañeros.