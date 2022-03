Pactos políticos en Roma Antigua; El pacto de EPN con la 4T

José Óscar Valdés Ramírez

Pactum deriva de pacere (convenir) y significa «compromiso» o «arreglo». Así pues, los pactos en Derecho romano eran compromisos, convenciones desprovistas de forma, que no pertenecían a la categoría de los contratos…. Se suelen agrupar en tres categorías: pacta adiecta, pacta praetoria y pacta legítima.

Tras la caída del Imperio Romano y el traslado de la capital imperial a Constantinopla, se terminaron los tratados en Roma y se inicia el PAPADO. El Papa fue ganando poder y pasó a ser única autoridad en Roma desde que la capital del Imperio de Oriente fue trasladada a Constantinopla y lo que quedaba del Imperio de Occidente fue llevado a Rávena, Roma perdió su poder quedando como única autoridad la del Papa que consolidó su poder con la ayuda de los lombardos y de Carlomagno.

Hasta el año 751, cuando fue invadida por los lombardos, Roma formaba parte del Imperio Bizantino. En el 756, Pipino el Breve otorgó al Papa el poder sobre regiones próximas a Roma, surgiendo los Estados Pontificios. El desarrollo del antiguo cristianismo hizo que el Obispo de Roma adquiriese gran relevancia tanto religiosa como política y que llegase a establecer a Roma como centro del cristianismo.

Hasta que se anexionó al Reino de Italia en 1870, Roma fue la capital de los Estados Pontificios. Hasta el siglo XIX el poder papal mantuvo siempre una constante lucha con el Imperio Sacro Germánico y otros poderes en Europa. A pesar de ello Roma se enriqueció y llegó a tener un gran peso internacional.

Para lograr este crecimiento se dieron una serie de hechos que contribuyeron a ello: la ciudad fue el mayor centro de peregrinación durante la edad media, la institución del Jubileo, en 1300, los concilios, el mecenazgo papal convirtiéndose en foco del renacimiento sustituyendo a Florencia y su influencia cultural. El poder papal continuo hasta el siglo XIX.

La Revolución francesa acabó con el poder papal. Con la revolución de 1848 Roma se incorporó a la Nueva Italia y, tras la batalla de Porta Pía en 1870 (batalla llevada a cabo por Pío IX para mantener su soberanía sobre los Estados Pontificios), Roma se convirtió en la nueva capital de Italia.

En México se dieron pactos políticos, todos en sigilo, en secreto se dieron pactos con el clero, con los militares, con los presidentes salientes y entrantes, un pacto que incluía la impunidad. Así se dieron las cosas, en 70 años todo fluía en la transición entre el PRI y el PAN hasta que llegó la Izquierda a gobernar.

Aquí se dio un pacto por conveniencia al Presidente saliente que era Enrique Peña Nieto del PRI se dio de la siguiente manera un «gambito de rey». Se denomina así a una jugada que ofrece una pieza o peón esperando que, por el hecho de tomarla el adversario, pierda tiempo, y la posición mejore a nuestro favor. Si al ofrecer el sacrificio, el contrario lo acepta el gambito se denomina “gambito aceptado” o por el contrario «gambito rehusado», así se dio una jugada denominada «gambito del rey». El movimiento se caracteriza por el ofrecimiento del peón al adversario; este peón está del lado del rey.

Ese fue el pacto inicial de EPN mandar al matadero a su candidato del PRI sin recursos, sin malicia política, rodeado de gente que lo hizo perder como Aurelio Nuño -gente de Carlos Salinas- quien jugó con el PAN y Luis Videgaray el que manejó los hilos para negociar que llegara AMLO. Peña Nieto le temió al Partido Acción Nacional, le dijeron que el PAN nunca cumple los compromisos y su candidato Ricardo Anaya ya había amenazado con meterlo a la cárcel, eso prendió los focos rojos y volteó los ojos al candidato de MORENA.

A José Meade nunca le llegó ni dinero ni operadores, una campaña gris que nunca prendió un PRI que EPN destruyó de la mano del exsecretario de Hacienda <<si hay responsables del saqueo al país tiene nombre y apellido Luis Videgaray>>. El 90 por ciento del gabinete de Enrique Peña lo puso él, el expresidente se la pasaba enfiestado, tal y como lo hace ahora en España.

La instrucción fue clara <<a Luis Vega ni un peso para el PRI>>. Vega Aguilar es el hombre clave desde «La Estafa Maestra», hasta fundar empresas inexistentes -factureras- de la mano del hermano de Alberto Bazbaz Sacal de ahí saquearon al país. Videgaray Caso es el responsable de los desfalcos a CFE y a PEMEX, Peña Nieto le autorizó todo, pero vino el pacto -hay videos de todo este pacto-, EPN les dijo a todos que no había cobija para ellos por eso al final lo dejaron solo.

El pacto solo lo cubre a él y a Videgaray, pero se equivocó una vez más, soltó el poder y al soltar el poder perdió todo, decía José Martí <<el que lleva luz se queda solo>>. Al soltar los amarres todos sus colabores empezaron a pactar por debajo del agua con la 4 T. Castillejos el poderoso exconsejero sigue teniendo aliados en la extinta PGR y en la Presidencia de la República.

Los diputados federales del PRI vendieron su voto con MORENA a cambio de impunidad y de esa manera lograron un salvo conducto. El Senado hizo lo mismo, negociaron en forma particular cuando Enrique Peña los abandonó. El caso mas latente es el de Rosario Robles y el de su abogado Juan Collado <<la cobija nunca les llegó, los abandonó a su suerte>>.

Luis Videgaray más hábil se coló en la 4 T fue el enlace con Trump y con su yerno, se asoció con ellos y de esa manera aseguró poder e impunidad, hasta que perdió Trump, esa factura queda pendiente, AMLO deber pagar por las malas decisiones.

Enrique no está preocupado, está preparando su próximo enlace. Por una parte la FGR lo acusa y AMLO por otra lo exonera en «la mañanera» al igual que a Videgaray. EPN sabe qué dio y cómo lo dio -lo tiene en videos y en documentos-, de ahí su tranquilidad. La 4 T ha incendiado todo al más puro estilo del populismo, les importa lo mediático no lo jurídico.

La pelota se la pasan a la SCJN, al Poder Judicial de la Federación que será el responsable de emitir las sentencias -después de dejarlos en ridículo con la aprobación de la «Consulta Popular»-, de denostarlos por corruptos, de bajarles el sueldo y de quitar bonos y aguinaldos <<ahora están en el ojo del huracán>>.

Por primera vez un hombre externo, ajeno al Poder Judicial preside el más alto tribunal -ya quemado-. En 2022 dejará de presidir la Suprema Corte de Justicia de la Nación, si es que hay justicia, el próximo año electoral los que pasarán a rendir cuentas serán los ministros <<al estilo Medina Mora los renunciarán>>.

El cuadro se descompone para la actual administración, ha incendiado al país, militarizó a México la detención del exsecretario de la Defensa Nacional mancha al Ejército Mexicano y pone el dedo en la llaga en la estructura que la 4T ha creado a través de los militares, ahora son cuestionados por su aliado en la administración de Trump.

El pacto EPN-AMLO se tambalea, López Obrador necesita discurso, la realidad lo alcanzó, la comodidad de ser oposición se terminó <<no es lo mismo denunciar que dar resultados>>, la pandemia nos va a tundir, verbigracia ver lo que pasó a Trump la pandemia lo hundió cuando era invencible, con todos los apoyos que dio perdió.

Aquí que no ha dado más que discursos AMLO lo sabe, la pandemia lo acorraló y al no matar el virus matará la economía. Ya no tardamos en regresar a semáforo rojo en México, pasando el «Buen Fin» esto va para atrás. La caída la ignoramos, pero no se avizora un buen destino, lo que estamos viendo en USA es un adelanto de lo que nos espera… Una nación dividida.

El PAN y el PRI crearon a AMLO con sus pésimas administraciones, AMLO sabe que gana con la división, separó al Poder Judicial, a la SCJN, a los gobernadores, al Ejército, al Poder Legislativo, a la sociedad, toca a los mexicanos hacer lo que sabemos hacer ¡unirnos! Sacarlos del poder y arreglar el país, un nuevo pacto federal, una nueva Constitución, con contrapesos reales que no puedan extinguirse, la lección de Estados Unidos nos debe alertar.

En USA revivieron los fantasmas que pensaban extintos, xenofobia, odio, racismo, la supremacía blanca Trump terminó con la esperanza del sueño americano, Biden tiene que revivir el sueño americano. Nosotros tenemos que aprender esa lección ¡no más división! Necesitamos unidad, no más discursos, solo exigir por lo que votamos y nos prometieron… Resultados.

Si no nos unimos vamos a una confrontación entre nosotros, tenemos que hacer el trabajo de la autoridad, cuidarnos en todos los aspectos y aprender que estamos solos. Votamos por un cambio, el error fue pensar que el cambio era el gobierno en el poder. El cambio debe ser en nosotros, necesitamos un nuevo pacto tipo la Moncloa, más obligaciones a los gobernantes, más control de los ciudadanos y lo más importante, lo primordial <<arreglar el Poder Judicial y la SCJN, si arreglamos eso arreglamos todo>>.

La justicia no es negociable, miremos al Perú, un Presidente destituido y no pasa nada no hay vacíos de poder, existe el equilibrio económico y político, aquí en nuestro país ese escenario sería impensable, ya estaríamos en una guerra civil.

Obliguemos a la SCJN y al Poder Judicial a que sean independientes, que levanten la mano, que dejen de obedecer y ser títeres del ejecutivo por una vez en su vida, hagan lo que deben hacer para lo que fueron creados, es la última llamada. Sean una Suprema Corte, ayuden a México… ¡Nos están hundiendo!

Les dejo su frase que al igual que pronta y expedita es nula “Que todo el que se queje con justicia tenga un tribunal que lo escuche, lo ampare y lo proteja contra el fuerte y el arbitrario” frase célebre implementada por el auto-denominado «Siervo de la Nación», el Generalísimo Morelos.