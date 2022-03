Letras Desnudas

Mario Caballero

Pan y Circo

Uno de los problemas que enfrentan en general los poderes judiciales del mundo, ante una opinión pública cada vez más mediática, son los llamados juicios paralelos. Es decir, la sentencia de inocente o culpable, constitucional o inconstitucional, por parte de los medios de comunicación (especialmente las redes sociales) del sentido de un proceso jurisdiccional antes de que éste se resuelva en el lugar donde verdaderamente corresponde: los tribunales.

Lo lamentable de este fenómeno es que puede disminuir de manera muy significativa la legitimidad de las cortes, pero también del sistema judicial, cuando el sentido del veredicto de éstas difiere de la condena establecida por los medios.

“¡Todos están hablando de eso en las redes!”, “Te digo que es verdad… lo leí en Facebook”, “Murió… me llegó la noticia por WhatsApp”. Frases como éstas se han vuelto comunes en nuestro día a día y reflejan la fuerte influencia que tienen estas plataformas virtuales de comunicación.

Cito un ejemplo. En mayo de 2018, el periodista Ricardo Alemán retuiteó un meme en el que se llamaba a cometer un atentado contra Andrés Manuel López Obrador, entonces candidato a la presidencia, y a razón de apenas un par de horas recibió no sólo una serie de críticas de los seguidores del hoy presidente, sino también fue despedido por la fuerte presión mediática de los diversos espacios informativos donde colaboraba, como Televisa, Canal Once, Grupo Imagen y Milenio. Y fue denunciado ante la extinta PGR.

Ricardo Alemán ha sido y es uno de los críticos más controvertidos del presidente López Obrador, y dijo que sólo se trataba de una broma. Pero perdió mucho con ello.

En realidad, se puede o no estar de acuerdo con él. En mi situación personal, en muy pocas ocasiones he compartido sus opiniones. Pero lo traigo a mención para ilustrar qué tan dura puede ser una campaña mediática. En cuestión de minutos puede acabar con la reputación de cualquier persona, ya sea o no del ámbito público. Destruir carreras. O, en algunos casos específicos, puede manipular la opinión pública con desinformación o noticias falsas, buscando beneficiar intereses de grupos políticos antagonistas.

CASO DR. GRAJALES YUCA

Ese mismo fenómeno lo estamos viendo en el caso del médico Gerardo Grajales Yuca, quien fue aprehendido por presunto abuso de autoridad en días recientes. En un juicio paralelo en redes sociales se juzga su detención de arbitraria, a él lo consideran un “preso político” y aseguran que ha habido tráfico de influencias en el proceso. Quienes hacen esos comentarios, ¿tienen la información completa como para emitir esos juicios de valor? Y ¿por qué deberíamos creerles?

Entendamos que en los juicios mediáticos siempre confluyen intereses políticos. Y dos elementos que nunca faltan en ellos son el oportunismo y la doble moral. Piense en esto, amable lectora, lector: más allá de la campaña de difamación que podría haber detrás, ¿cómo es posible que la detención de un doctor en Chiapas, el estado más pobre de la República, haya provocado tanta conmoción que hasta medios internacionales como el periódico El País, de España, haya publicado una nota en la que a través de la voz de la esposa del acusado deduce que éste es inocente?

En México han ocurrido casos más graves y no han tenido la misma repercusión en los medios. Incluso, ha habido casos similares en que doctores son denunciados por negligencia médica, pero nadie los defiende igual.

¿Por qué es distinto con el doctor Yuca? ¿Cuál es el interés de los diferentes grupos que exigen su liberación? ¿Por qué los medios le han dado tanta importancia al encarcelamiento de este galeno alegando que se trata de una arbitrariedad por parte de las autoridades?

Al respecto, ¿por qué las diferentes agrupaciones que hoy se manifiestan contra el arresto de Grajales Yuca nunca propusieron marchas exigiendo justicia por las víctimas de feminicidio, o contra la trata de personas o en defensa de los derechos humanos de los migrantes? ¿Por qué la CNDH no ha actuado con la misma efusividad ante el desplazamiento de cientos de familias indígenas de Chiapas? Hoy ordena que se investigue el caso del doctor por posible violación a sus derechos, pero no emite ninguna recomendación por los 34 mil 582 asesinatos a manos del crimen durante 2019.

Insisto: ¿qué hace diferente el caso del doctor Gerardo Grajales Yuca para ser tratado de manera especial?

Dada la trascendencia del caso, todo indica que hay intereses políticos en juego. Sólo así podría entenderse que se haya convertido en escándalo nacional, en un fenómeno mediático del que se tiene programada una marcha de médicos en 52 ciudades del país para el próximo 9 de agosto.

La CNTE, por ejemplo, que exige la liberación inmediata del doctor Grajales Yuca, es un grupúsculo sedicioso que nunca se ha interesado por los intereses colectivos, ni siquiera por la educación de los estados donde tiene presencia. ¿Ha logrado beneficios para sus propios maestros, ha presentado algún modelo educativo? No. Sin embargo, siempre ha agarrado de bandera causas que le pueden acarrear notoriedad y prebendas políticas, como la actual. Eso, en buen castellano, se llama oportunismo. Busca beneficiarse del escándalo.

Quienes aseguran que Yuca fue encarcelado después de que uno de sus pacientes (un político local) perdiera la vida, se olvidan de que el doctor fue acusado no de negligencia médica, sino de pedir insumos y dinero a cambio de atención médica en el ISSTECH. Y quienes afirman que el proceso está plagado de irregularidades, ignoran que el abogado defensor, Antonio Juárez Navarro, no fue contratado por la familia del acusado, que se ha deslindado en algunas entrevistas, sino según les fue impuesto por la Sección 50 del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Secretaría de Salud en Chiapas, misma que le paga sus honorarios.

Dicho abogado tiene muchos señalamientos en su contra, como fraude, falta de ética y corrupción. En 2016 fue acusado por el expresidente del Colegio Médico de Durango, Federico Martínez Rodríguez, de que no contaba con cédula profesional y de que tampoco había registro ante el Registro Público de la Propiedad de su despacho jurídico, Blindaje Médico Jurídico, antes García y Asociados.

Y qué decir de la Sección 50 del SNTSA, ¿cuándo había actuado de esta forma en defensa de sus agremiados? El actual liderazgo ha sido acusado, entre otras cosas, de atentar contra los trabajadores de la salud, como en diciembre pasado que quiso imponerles un impuesto ilegal y falto de toda transparencia.

¿CUÁL ES EL OBJETIVO?

La campaña mediática que pide la liberación del médico chiapaneco debe ser vista desde el espejo electoral, y el caso del doctor como un pretexto de políticos oportunistas. Porque, ¿a quién le conviene el escándalo y el escarnio? Obvio, a los actores que ven en la difamación la ocasión de colarse en las próximas elecciones.

Aunque, también podría haber otro objetivo: la distracción. Sobre todo, después de que la Fiscalía anunciara la investigación a la estructura directiva del ISSTECH por presunta corrupción. Y nada mejor que aprovecharse de la buena fe de los chiapanecos, darles pan y circo para mantenerlos entretenidos. Lo dijo Joseph Goebbels, uno de los más cercanos colaboradores de Hitler: “Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan”. ¡Chao!

@_MarioCaballero