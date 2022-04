Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Pandemia avanza a su máximo apogeo en Chiapas y el país; advierten que haya “rebotes”

*En redes sociales sugieren “toques de queda”

No hay que olvidar en Chiapas, que la pandemia del covid 19, mantiene al país en semáforo rojo, y los números siguen aumentando diariamente respecto a los contagios y las muertes de Chiapanecos, lo que ya preocupa a la población que ha guardado las medidas preventivas, pero dentro de la inmensa mayoría de gente, siguen sin hacerle caso a las recomendaciones, y volvieron a la normalidad como si no hubiera una pandemia con un virus asesino llamado covid 19.

Dicen los expertos que estamos viviendo ahora sí, el momento más peligroso del covid 19, y es cuando el pueblo de Chiapas decidió ya no seguir las recomendaciones preventivas, y se ha soltado en las calles y los espacios públicos. El fantasma de la muerte se encuentra por todos lados y aseguran que son miles de contagios que se pudieran estar dando todos los días en las ciudades y municipios de Chiapas. Sugieren en las redes sociales urgentes “toques de queda”.

lo grave es que fue la propia Organización Mundial de la Salud, quien advirtió que México vive el momento más peligroso de la pandemia y llamó a la población a respetar el semáforo rojo, la sana distancia y acatar las medidas de higiene para no “prender la chispa” de una reemergencia por los “rebotes”. Además, la Secretaría de Salud admitió que el covid-19 todavía no llega a su punto máximo, por lo que faltan varias semanas para que la curva de contagios descienda y se estabilice. Expertos de la UNAM, también afirman que México debe prepararse para una oleada de contagios durante todo 2021, al menos. En resumen, México aún no llega al peor escenario de la actual emergencia sanitaria.

Samuel Ponce de León, coordinador de la Comisión Universitaria para la Atención de la Emergencia del Coronavirus, adelantó que el camino hacia la salida de la pandemia será largo y complicado. En tanto, un estudio de la universidad Imperial Collage, en Londres, señaló que México requiere mayores restricciones a la movilidad para evitar más contagios.

México vive el momento más peligroso por el covid-19, advierte la Organización Mundial de la Salud

Ayer el periódico EXCELSIOR, dijo que los mexicanos viven el momento más peligroso de la pandemia de covid-19, porque así advirtió la Organización Mundial de la Salud (OMS), al hacer un llamado a la población a respetar el semáforo rojo con sana distancia y medidas de higiene para evitar “prender la chispa” de una reemergencia. En conferencia de prensa virtual, Cristian Morales, representante de la OPS/OMS en México, indicó que, en nuestro país, la epidemia de coronavirus apenas está avanzando hacia su máximo apogeo. Agregó que sin una vacuna contra el SARS-CoV-2, y para evitar un rebrote, la población deberá seguir aplicando todas las medidas de prevención, en un periodo que se podría extender de 18 a 24 meses.

“Estamos viviendo uno de los momentos más complejos y más peligrosos de la epidemia, en donde varias entidades federativas, o bien están avanzando hacia la cima, algunas se encuentran en la cima y otras han empezado a descender, pero todavía muy cerca de la cima. Entonces, tenemos justamente una situación en donde el foco para la población tiene que ser respetar las medidas de sana distancia que dicta la semaforización en rojo que caracteriza a todas las entidades del Estado mexicano”. (Ojo Chiapas).

En tanto, el asesor internacional en Emergencias de salud de la OMS, Jean-Marc Gabastou, señaló que el gobierno de México debe aumentar su capacidad de diagnóstico con la aplicación de un mayor número de pruebas, pero México no ha aceptado.

Con el anunció del BOA, arranca en México la contienda electoral rumbo al 2021

*Será la madre de todos los procesos electorales en la historia de México….

El documento que difundió Presidencia sobre el surgimiento de un presunto Bloque Opositor Amplio (BOA) con el objetivo de debilitar a Morena para la contienda electoral de 2021 y con miras a revocar el mandato del presidente Andrés Manuel López Obrador, inicia la contienda de cara a la elección del próximo año. Aunque el Presidente señaló que no sabía si era real, los presuntos señalados en el documento se deslindaron del texto, entre ellos expresidentes, líderes de partidos y legisladores.

En dicho documento (BOA), se manifiesta estrategias para derrotar a la 4T, y se hacen análisis de esas estrategias de como impulsarlas y al menos ya se aceptó, que las redes sociales ya no son tan benditas sino todo lo contrario. Prácticamente con esta difusión de BOA, arranca la política electoral en México, a un año de la fecha anunciada en que los mexicanos saldrán a depositar su voto en al menos 15 gubernaturas, 1924 presidencias municipales, (En 30 estados), 1063 diputaciones locales, y los 500 puestos en la cámara de diputados.

Lo acaba de decir el Presidente de México López Obrador, ayer en su mañanera, que dentro de esa estrategia está el que se agrupen y unifiquen todos los partidos políticos para destronar a MORENA y la 4T, pero lo que lo ve imposible. Sin embargo, aperturó todo un escenario de posibles alianzas y coaliciones partidistas que se podrían venir en el futuro, donde el temor se encierra más con el PAN, el PRI, el PRD, y hasta con el Movimiento Ciudadano, donde en Jalisco en el Occidente del país, está adquiriendo un valor de liderazgo nacional, sobre todo en esa región nacional, el gobernador Enrique Alfaro.

Ayer 10 de junio del 2020, sin querer queriendo se dio el banderazo de salida para el próximo proceso electoral en México, donde se vivirá más ruido y eco nacional, pero ojalá no se salga del huacal, la pasión de los que siguen a López Obrador y su 4T y los que están totalmente en contra. El hándicap electoral en la 4T, ya arrancó y no nos equivocaremos en decir que será la madre de todos los procesos electorales que se hayan vivido en la historia de México, por su número de habitantes del país y con el modelo de las nuevas tecnologías digitales, situación que no ocurrió antes. Hasta en nuestras fuerzas armadas estará la contrariedad y el debate.

Legisladoras e Instituciones nacional contra la cobardía de Carlos Morales Vázquez.

La felonía, infamia y cobardía del Presidente Municipal de Tuxtla Gutiérrez, Carlos Morales Vázquez, en contra de la regidora del PRI, Adriana Guillen Hernández, que no solamente utilizó cuentas de Facebook, sino envió amenazas contra su familia ha calado hondo y las legisladoras locales de Chiapas, han salido en su defensa, advirtiendo que se “pare” este tipo de linchamientos en redes sociales en contra de la servidora pública que no se prestó a los negocios turbios del alcalde Tuxtleco.

Inclusive salieron en su defensa de la regidora municipal, la Asociación Nacional de Regidores con sede en la capital del país que dirige Manuel Sisniega Otero, y hasta el propio Presidente Nacional del PRI, Alejandro Moreno, quienes fustigaron la actitud cobarde y misógina de Morales Vázquez, quienes exigieron hasta la intervención de la Fiscalía General del Estado.

Fue unánime de las mujeres de Chiapas que ostentan cargos de representación popular para condenar estos hechos desagradables que ponen en tela de duda la solidaridad de la función pública de Chiapas en favor de las mujeres. Así las cosas.