Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Pandemia corrupta.

A la institución de seguridad social en México, que tanto se le criticó de corrupción en la tercera trasformación durante décadas, como es el Instituto Mexicano del Seguro Social, (IMSS), hoy reivindica y pretende que en el nuevo sistema del gobierno mexicano llamada “cuarta trasformación”, es la misma chucha, nada más que revolcada, pero lo más grave es que en el nuevo gobierno federal de apenas 16 meses, lo que más se ha jactado y gritado por todos los rumbos del país, de ser un gobierno sin corrupción, de mucha moral pública, y de una transparencia de sus funcionarios intachable, y que solo falta que digan que todos cuando mueran se vayan al cielo con pase libre de San Pedro.

En apenas 16 meses de reverenciar la NO corrupción, el IMSS se convierte en una institución no solamente deplorable porque no ha cumplido con la proveeduría de insumos y productos médicos así como prestaciones y tributos a los médicos, enfermeras y todo el personal que valientemente se vienen enfrentando al fantasma de la emergencia nacional, y lo único que ha sacado a flote es una “Pandemia corrupta”, donde aparte del escándalo de los sobreprecios de los ventiladores que fueron comprados con un intermediario, un hijo de un alto funcionario federal, ahora aparece en escena el operador más denunciado en el gobierno chiapaneco de Juan Sabines, el doctor Nemesio Ponce, actual coordinador de políticas de salud en el IMSS, quien fue denunciado en TELEVISA, que se estaba cobrando a los derechohabientes en los hospitales del IMSS.

Ha llegado tanta la desfachatez de las denuncias en contra del IMSS, que el escándalo se internacionalizó, al grado que levanto ámpula dentro dela misma gente de MORENA, como lo fue el diputado federal Porfirio Muñoz Ledo, quien pidió la intervención de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como de las instancias del Gobierno Federal para que investigue “el tráfico de insumos esenciales para atender la emergencia sanitaria por coronavirus o COVID-19”. Muñoz Ledo acusó que los actos de corrupción comenzaron desde el inicio de la pandemia de coronavirus y pidió al gobierno de Andrés Manuel López Obrador que las compras se hagan de manera directa para evitar intermediarios.

Ahora detona el escándalo de que se viene cobrando en algunos hospitales del país y donde aparece como el ejecutor de estas maniobras quien fuera el personaje más señalado en el gobierno del tristemente Juan Sabines, su operador estrella Nemesio Ponce, quien curiosamente fue el que impulso en esos años mozos a Zoé Robledo, hoy en día el titular del IMSS nacional. Muchos en Chiapas se preguntaron cuando se difundió en las redes sociales que el entrevistado por tal denuncia de los cobros del IMSS era Nemesio Ponce, de ¿qué tan alta es la factura del pasado que tiene que pagar Zoé Robledo, para ubicar en un puesto de tal jerarquía a un seudomédico que, sin mayor talento académico, o profesional ocupe ese puesto desplazando a verdaderos profesionistas con muchos mayores méritos?

A Nemesio Ponce se le ha acusado en los diarios y revistas nacionales de ser cómplice del mayor saqueo de Chiapas durante la administración de Juan Sabines. Por eso la misma prensa nacional ya empezó a dudar más de lo que gira alrededor del IMSS, ante estas postales sospechosas contrarias a la moralidad y honestidad pública que se pregona actualmente. Resulta increíble, que un protagonista tan denunciado en el sexenio al que consideran el gobierno más saqueador en la historia de Chiapas, el Sabinista Nemesio Ponce aparezca muy estratégicamente con otro Sabinista en las funcionalidades y direcciones del IMSS a nivel federal.

No solamente es una burla para el pueblo de Chiapas de que dos personajes importantes que defraudaron a los chiapanecos aparezcan hoy muy juntos en la plataforma de dirigentes del IMSS, sino que es una traición al propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que sigue creyendo en la confianza de sus servidores públicos. Una semana negra en el IMSS, que debe de transparentarse ante estos escándalos que desdibujan las buenas pretensiones propositivas que pudiera existir en un nuevo sistema, en un nuevo gobierno, en un partido político también nuevo, en un nuevo México, pero estos embrollos y marañas que salen a la luz pública vuelve a poner en la banca de los acusados el espectro de la corrupción.

Por el bien del país y de los mexicanos, estas denuncias públicas donde el interés ha llegado hasta de los mismos integrantes de MORENA, deberá contar con una investigación seria y convincente, porque lo exige la patria ante tanto palabrerío presuntuoso que todos los días se escuchan a diario. Hasta la misma secretaria de la Función Pública, le exigen que es el momento de recobrar bríos, porque fue satanizada curiosamente con el señor Manuel Bartlett, director general de la CFE, padre de famoso intermediario (León Manuel Bartlett Álvarez) de los ventiladores vendidos al IMSS.

Una secretaria federal de la función Pública que le quedó a deber mucha credibilidad al pueblo de México, cuando se volvió una institución en defensa exclusiva del señor Bartlett, por tener una veintena de propiedades no declaradas. Hoy se sabrá la verdad con el hijo del mismo personaje que es parte de una pandemia corrupta que podría lacerar a todo un cuerpo que se llama cuarta trasformación.

Transparencia e información una prioridad en el Congreso de Chiapas: Marcelo Toledo Cruz

Para proporcionar información referente a la estructura y funcionamiento del Congreso del Estado, y eficientar su consulta ciudadana, el pleno de la Sexagésima Séptima Legislatura aprobó el Reglamento de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Poder Legislativo, sostuvo el diputado Marcelo Toledo Cruz, presidente de la Junta de Coordinación Política.

La intención es adecuar a las necesidades actuales el modelo de información y transparencia con que cuenta el Poder Legislativo. De tal forma que se creará la Unidad de Transparencia, un órgano administrativo, integrado por personal profesional en la materia, capacitado para atender las solicitudes que demande la sociedad, con el objetivo final de garantizar el acceso a la información pública. Dicho órgano dependerá administrativamente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado.

Llamado de Paz en Bochil. – El secretario general de Gobierno, Ismael Brito Mazariegos, puntualizó que no hay mejor labor ni reconocimiento que el tener al pueblo unificado y en armonía, por lo que el único interés del Gobierno del Estado es que en Bochil exista paz y desarrollo social. Al reunirse con una comisión representativa de alrededor de 40 comunidades de Bochil y el párroco Marcelo Pérez, el responsable de la política interna señaló que ante los conflictos que han sucedido en dicho municipio este Gobierno ha privilegiado el diálogo para construir acuerdos que permitan el buen entendimiento entre las y los habitantes. Las autoridades dispusieron continuar con esta mesa de diálogo para avanzar en la atención de necesidades, generar las condiciones para que se restaure la gobernabilidad y darle un nuevo rostro a este municipio de la región norte del estado. Así las cosas. Dixe.