Letras Desnudas

Mario Caballero

Para AMLO la moral es un árbol que da moras

La moral del político es un tema en discusión permanente. ¿Cómo le hacen para dormir tranquilos después de cometer una pillería? ¿Cómo pueden ver a sus hijos a los ojos cuando en cada propiedad, en cada automóvil que poseen, en cada peso que gastan, hay detrás un acto ilícito? Aunque, claro está, el cinismo les ayuda mucho.

La moral no corresponde al orden jurídico, sino a la consciencia y al respeto humano. Es esa vocecilla en la cabeza que nos habla de las acciones o conductas de las personas. El escritor Ernest Hemingway decía que es moral lo que hace que uno se sienta bien, inmoral lo que hace que uno se sienta mal.

El presidente Andrés Manuel López Obrador prometió fundar una nueva moral de gobierno, en la que no cabrían las complicidades, la impunidad, la demagogia y la corrupción, y en la que se sustentarían las acciones gubernamentales, los derechos, las libertades y la relación de confianza entre los gobernantes y el pueblo.

Sin embargo, firmar un memorándum para que los secretarios de Gobernación, de Educación Pública y de Hacienda no respetaran la reforma educativa del sexenio anterior, antes de que sus iniciativas de ley en materia de educación fueran aprobadas por las cámaras legislativas, ¿es un acto de buena moral? ¿No importó que esa orden fuera anticonstitucional?

Aparte, más allá de si fue un capricho o una demostración de poder cancelar la construcción del aeropuerto de Texcoco mediante una consulta popular que carece de fundamentos legales, que fue realizada al vapor, sin mecanismos confiables de medición y supervisión, elaborada y ejecutada por personas ligadas al presidente y faltos de toda capacidad técnica, ¿también fue moral?

Lo mismo podríamos decir de la Termoeléctrica de Morelos, del Corredor Transístmico, de los Derechos de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, de la planta cervecera de la empresa Constellation Brands en Mexicalli que llevaba un 65% de avance y que prometía gran derrama económica para la localidad, además de generar cientos de empleos, ¿fue moral cancelar dichas obras bajo el pretexto de que habían sido ordenadas por políticos corruptos cuando lo visible fue que la consulta fue usada como instrumento de imposición, como un portentoso abuso de poder?

BARTLETT: ¿SÍMBOLO DE MORALIDAD?

AMLO no se vendió como el mejor político para ocupar la Presidencia de la República, sino como faro de la moral nacional. Hizo creer que su partido, MORENA, era el tamiz por el que todo político se purificaba. Si un priista, panista o perredista se allegaba a sus filas, volvía a nacer. O si alguien no le juraba lealtad y no se incorporaba a su campaña presidencial, era un mafioso.

En ese sentido, si toda iniciativa venía de él, sería una propuesta íntegra, digna, ejemplar. Pero si venía de otro, sería un planteamiento indecente, perverso, sucio. Si lo propongo yo es patriotismo; si lo propone alguien que no sea yo, es traición, parecía decir.

Desde sus inicios, ha hecho causa en la lucha contra la corrupción. A López Obrador le irrita mucho la corrupción y la ostentación de sus adversarios, pero le tiene sin cuidado la corrupción de sus aliados. Si hay indicios de fraude en sus filas, saldrá a defenderlos y a decir que se trata de infundios de la mafia del poder. La moral es una brújula para saber dónde se localiza el bien y el mal. La del presidente sólo indica el mal de los demás. Su indignación moral es selectiva.

Nada mejor para ejemplificarlo que Manuel Bartlett. El día que una reportera denunció que su fortuna de este funcionario era 16 veces más que los 51 millones de pesos que declaró al entrar a la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el presidente lo exoneró inmediata y públicamente. Eso sí, al estilo de Enrique Peña Nieto con el escándalo de la Casa Blanca, solicitó a la Secretaría de la Función Pública (SFP) investigara el caso.

La investigación periodística argumentaba que, a partir de 2001, cuando Bartlett había dejado de ser gobernador de Puebla postulado por el PRI, y se vuelve senador lopezobradorista por el PT, dejó de registrar los bienes a su nombre, y justo después de esa fecha se multiplicaron de forma acelerada los inmuebles a nombre de su pareja, Julia Elena Abdala Lemus, y de los hijos que ambos tienen de matrimonios anteriores. La fortuna ascendería a más de 800 millones de pesos, repartida entre 23 casas y dos terrenos.

Empero, la investigación de la secretaria de la Función Pública, Irma Eréndira Sandoval, empleada de López Obrador, no encontró ninguna ilegalidad. Dijo que Bartlett “no tenía la obligación de declarar los bienes inmuebles a los que se hace mención en las distintas denuncias presentadas porque no son de su propiedad. En torno al patrimonio de su pareja, no tenía obligación legal de declarar sus bienes, ya que no tienen el carácter de cónyuges o concubinos, pues no existe entre ambos un vínculo matrimonial conforme a la legislación civil ni cumplen los criterios jurídicos para considerar que están unidos en concubinato. En cuanto a los bienes inmuebles a nombre de los hijos del servidor público, tampoco existía la obligación legal de manifestarlos en sus declaraciones patrimoniales, al ser mayores de edad y sin dependencia económica con su padre”.

Para suavizar el caso, Sandoval anunció que “a partir del próximo año, los servidores públicos estaremos obligados a declarar todos los bienes de las personas con las que tenemos un vínculo sentimental”. Ahogado el niño a tapar el pozo.

Nadie ignora que Manuel Bartlett Diaz es un símbolo de la corrupción nacional. Y lo volvió a demostrar otra vez, pero ahora a través de su hijo Manuel Bartlett Álvarez, quien vendió al Instituto Mexicano del Seguro Social veinte ventiladores respiratorios por más de 31 millones de pesos. Cada uno lo vendió a razón de 1 millón 550 mil, cuando el IMSS compró ese mismo día a otro proveedor, Conduit Life, un ventilador de las mismas características por 880 mil. El sobreprecio fue de 670 mil pesos.

Al conocerse la escandalosa compra, las autoridades del Seguro Social salieron a justificar inmediatamente la compra diciendo que “para el instituto la prioridad en la emergencia sanitaria por Covid-19 es salvar vidas; los ventiladores adquiridos cumplen con este principio”. Y que el IMSS “reitera su compromiso con la transparencia y combate a la corrupción”. A disculpa no pedida, culpa manifiesta.

Según investigación de Mexicanos contra la Corrupción y la Impunidad, las adquisiciones del gobierno federal se están haciendo por adjudicación directa, a precios distintos y se les está dando prioridad a los familiares de los funcionarios. Cabe mencionar que el hijo de Manuel Bartlett ha obtenido más de 162 millones de pesos por siete contratos por adjudicación directa con el gobierno de López Obrador, específicamente con el IMSS, ISSSTE, el Ejército y la Marina.

¿Y LA MORAL?

Muchos creyeron que AMLO sería implacable contra la corrupción de los funcionarios de su gobierno. Que no toleraría la menor sospecha. Se equivocaron. No sólo la tolera, sino incluso la perdona.

Así la lógica de la moral de la cuarta transformación: “Bartlett sí es un corrupto, pero es un corrupto de los nuestros”. Ya lo dijo el ex priista Gonzalo N. Santos: La moral es un árbol que da moras. ¿Verdad, señor presidente? ¡Chao!

yomariocaballero@gmail.com