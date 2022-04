Letras Desnudas

¿Para eso quería el poder?

Buscar durante tantos años la presidencia municipal de Tuxtla Gutiérrez, ¿sólo para tener una ciudad jodida, empobrecida e insegura? Perder dos elecciones consecutivas, ¿para que en la tercera se convirtiera en el peor alcalde que haya tenido la capital de Chiapas en los últimos cincuenta años? ¿Para eso quería el poder Carlos Morales?

Concuerdo con los que piensan que hay una diferencia evidente entre no entender lo que hace un gobernante y no estar de acuerdo con él. Hoy, sin embargo, creo que muchos tuxtlecos que no están de acuerdo con Carlos Morales, llegan en estos días a la conclusión de que tampoco entienden lo que está haciendo.

Vemos en él a un político que ya ha perdido el mando del juego, sacudido por sus propios errores y por la realidad y que, ante los reveses de sus errores y de la realidad, no sólo parece incompetente para corregir el rumbo, sino que se empeña en agravarlo hasta la sinrazón y la estupidez. Sólo a un necio se le ocurriría empoderar a una empresa tan desprestigiada como Veolia, defender acosadores sexuales, hablar del combate a la corrupción cuando su gobierno formaliza contratos por adjudicación directa, hablar de paridad de género y defensa de los derechos humanos cuando es clara su misoginia, prepotencia y despotismo, y no sólo con sus subordinados, sino también con los ciudadanos.

A dos meses de asumir el poder le confesó a un medio local en una entrevista: “Yo creo que la gran obra de esta administración debe ser el restablecimiento del orden económico del municipio, que sus ingresos estén acorde a sus gastos y que sean productivos… Vamos a actuar con eficacia, eficiencia y con honestidad para poder darles la satisfacción de un gobierno que sirva a los ciudadanos”.

Dieciséis meses después: la corrupción y la arbitrariedad son las marcas de su gobierno.

Lo único que ha ordenado Carlos Morales son sus prioridades. El presupuesto está dirigido a satisfacer sus intereses. Por eso la inseguridad, la pobreza, la mediocre economía y el aumento de la tasa de desempleo en Tuxtla Gutiérrez, porque todo el dinero se destina a lo que le trae ganancias, no a lo que se necesita.

Lo que ha venido sucediendo con la empresa Veolia, antes Proactiva, ilustra que Morales Vázquez llegó al poder no para gobernar y hacer el bien común, sino para obtener el mayor beneficio de ese poder.

Juan Sabines Guerrero trajo a esa empresa para que se encargara del servicio de limpia de la ciudad. Le concedió un contrato por 116 millones de dólares con una duración de hasta 20 años a partir de 2006, además de un relleno sanitario de 40 hectáreas. No obstante, dicho consorcio no sólo no cumplió con lo estipulado en el contrato, pues además está señalada de provocar daños irreparables al ecosistema y en la salud de los tuxtlecos.

Pero ni Jaime Valls, Yassir Vázquez Hernández, Samuel Toledo y Fernando Castellanos Cal y Mayor, quienes sucedieron a Sabines en la alcaldía, protegieron tanto y le dieron tantos privilegios a Veolia como lo ha hecho Carlos Morales, quien no sólo firmó un nuevo convenio con esa empresa, también le reconoció una deuda improcedente y ha llegado a pagarle hasta 15 millones de pesos en un solo mes, mientras que Fernando Castellanos (el chamaco que Carlos Morales calificó de corrupto e inútil) le pagaba sólo 7.5 millones.

La relación que Morales tiene con Veolia viene desde sus tiempos como secretario de Medio Ambiente e Historia Natural. Fue el momento que tuvo para defender los intereses de la sociedad y poner un alto a los abusos de la empresa contaminante. Sin embargo, para taparle el ojo al macho, sólo le recetó tres insignificantes multas de 20 mil pesos cada una. Hubo rumores de que Veolia se había comprometido a pagarle la campaña a la alcaldía a cambio de protección y futuros negocios.

Se sabe que tiene tiempo que Carlos Morales viene lucrando con el tema de la basura. Con el aval de la Secretaría de Servicios Municipales, entonces a cargo de Carlos Utrilla Padilla, dos de sus más cercanos colaboradores como José Alfredo Ruiz Samayoa y Joaquín Esquinca Caballero, tenían licencias para el transporte particular de desechos y la recolección y transporte de residuos de manejo especial, respectivamente. Hoy, Ruiz Samayoa es secretario de Servicios Municipales y Esquinca Caballero funge como prestanombres del presidente municipal. Ambos personajes son el vínculo directo entre el Ayuntamiento y Veolia.

En plena crisis sanitaria, momento en que se esperaba una mayor sensibilidad de parte del alcalde capitalino y de responsabilidad en el manejo de los recursos, Morales le hizo un pago a Veolia por más de 42 millones de pesos, según consta en la Cuenta Pública del mes de abril. De ahí se desprende la polémica compra de 3834 contenedores por más de 28 millones de pesos, por adjudicación directa.

¿Dónde está la eficiencia, eficacia y la honestidad que prometió darles a los ciudadanos? Para eso quería el poder, ¿para fraguar complicidades y llenarse los bolsillos con negocios al margen de la ley?

¿Quería el poder para humillar a los trabajadores, para someter a sus críticos? Tal como hizo recientemente contra la regidora Adriana Guillén Hernández.

Carlos Morales no obtuvo el poder, enfermó de poder. Tratar de desprestigiar a la regidora sólo por oponerse a su corruptela no nada más habla de su intolerancia a la crítica, arrogancia y de su espíritu antidemocrático, también de su despotismo, machismo y misoginia. Despotismo por tratarse de un acto de intimidación y una afrenta desde el poder. Misoginia porque ordenó que atacaran a la funcionaria por su condición de mujer, esposa y madre.

Además, no es la primera vez que trata de oprimir a una dama. Lo ha hecho al ignorar los reclamos de las trabajadoras del Ayuntamiento, al negarles ascensos, al impedir que ocupen cargos de alta responsabilidad y al dejarlas vulnerables ante los acosadores sexuales que deambulan en su gobierno y a los que él mismo protege.

Empero, como mencionamos antes, hay casos en que no se le entiende al alcalde. Como el de Karla Daniela Ramos Reyes, a quien por mucho tiempo toleró todo tipo de desplantes, desde gritos e insultos a los trabajadores de la Clínica de la Mujer Oriente, hasta abandono del puesto y falta de atención a las pacientes. No se sabe si ella renunció por iniciativa propia a su cargo de directora o la obligaron a renunciar después del escandaloso video en que ella se burla de los muertos por Covid: “Que se lo lleve la verga a quien se lo va a llevar la verga, y que vivamos los que vayamos a vivir”, dice con arrogancia mientras se quita la máscara protectora, el cubrebocas y los guantes de látex.

La afrenta contra Adriana Guillén fue para someterla, pero la repentina renuncia de Ramos Reyes para curarse en salud.

Carlos Morales es, ha sido y será siempre un autoritario. Ha demostrado que quiere el poder para su complacencia, así sea para llenarse los bolsillos o para imponer su capricho.

Pero llegado a este punto es necesario que todas las voces que se alzaron ante la agresión mediática contra la regidora Guillén pasen de la indignación a la acción. Representar los intereses de los tuxtlecos, pues. Nadie es tan poderoso y menos para quedar impune. ¡Chao!

