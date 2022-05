Comentario Zeta

Carlos Z. Cadena

Para Ripley: Exigen 50 millones de pesos pobladores de Chenalhò para que llegue la paz

El caso problemático sobre límites geográficos de los municipios indígenas de Chiapas entre Chenalhò y Aldama, que ha sido una historia de tragedia y desdicha durante muchos años, no deja de ser sorprendente y desconcertante, un problema agrario que se ha tocado hasta en “Las Mañaneras” en voz del propio Presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, que ha venido exprofesamente a Chiapas, el subsecretario de gobernación, Alejandro Encinas, para atender el problema, y ha sido tema hasta internacional, hoy es un caso de Ripley y para el anecdotario histórico.

Es un escenario agrario que lleva 40 años de lucha intestina entre hermanos indígenas de ambos municipios, donde en cada lado se han aportado lamentablemente muchos muertos y lo peor, que se utiliza como arena de lucha de muerte el “tiro al blanco”, ya que estos dos municipios colindan, y el odio ha llegado al grado de cazar a gentes para matarlas. Ahora resulta que el conflicto de tierras para darle una solución cuesta 50 millones de pesos, al menos eso denunció el Comité de Derechos Humanos “Digna Ochoa”.

Denunciaron que pobladores de San Pedro Chenalhó pidieron 50 millones de pesos, para acabar con el problema de limítrofe con Aldama. Dijeron que el monto que han acordado en Asamblea General de Comuneros del municipio de Pedro Chenalhó, para aceptar la propuesta que hizo el Secretaría General de Gobierno de repartir las tierras en disputa con 32.5 hectáreas para Aldama y 27 para San Pedro Chenalhó, y el cese de las agresiones con arma de fuego es de 50 millones de pesos, así como usted lo está leyendo. (Sic).

Pero la historia no para ahí, también el Comité de Derechos Humanos Digna Ochoa, también informó sobre un segundo acuerdo en “exigencia” que es la solicitud de 100 mil pesos a cada uno de los heridos para los 16 afectados, y 200 mil pesos para cada una de las familias de los fallecidos por el conflicto agrario, además la Asamblea de Comuneros exigió la liberación inmediata de sus compañeros recluidos en el penal del Amate: Enrique López Pérez y Efraín Ruiz Álvarez, y la cancelación de órdenes de aprehensión formuladas en contra de habitantes de las comunidades del Sector Santa Martha.

Pero la historia aún no concluye, denunciaron también el grupo de derechos humanos “Digna Ochoa”, que en la reunión llevada a cabo en Chenalhó, acordaron solicitar mejorar la infraestructura de 20 comunidades del Sector Santa Martha como ampliación y pavimentación del tramo carretero Centro Santa Martha a Saclum y de Saclum a la cabecera municipal de Chenalhó, así como la apertura del camino de la localidad de Yoc Ventana al punto. (Sic).

Asombroso e inédito el asunto, porque es una “Lista Navideña” no solamente de 50 millones que exigen los dirigentes comuneros de Chenalhò, sino hay precios que piden también para los fallecidos y heridos, además que se liberen a varios detenidos en “El Amate”, y a eso agréguele la “exigencia” para mejorar la infraestructura en 20 comunidades y ampliación de caminos y carreteras. Pues su nieve de que la querían estos supuestos dirigentes comuneros, que desconciertan e intranquilizan la postal de negociación que hay entre gobierno federal, estatal y grupos de derechos Humanos. Con este tipo de peticiones ridículas sólo faltó que pidieran boletos de avión para Disneylandia y tomarse la foto con los personajes Mickey Mouse, El Pato Donald, y Pinocho y foto especial con Blanca Nieves y los 7 enanitos.

Estos comuneros salieron muy fantasiosos y presumidos. Ver para creer.

La Caldera a punto de explotar en MORENA con Mario y Porfirio.

La postal de MORENA, lejos de domar los ánimos, se caldea más, y cuidado con la “achicharronada” que podría chamuscarse. Ninguno de los aspirantes de ambos lados cede, y Mario Delgado y Porfirio Muñoz Ledo, ya no les importa que se desdibuje su instituto político que hoy gobierna al país. Hasta ahora no ha salido el negociador inteligente para sensibilizar a ambas partes en pugna, por el contrario, los que llegan de negociadores le ponen más gasolina a las llamas de la lucha por la dirigencia nacional de MORENA.

La caldera está a punto de explotar en MORENA, porque a Porfirio Muñoz Ledo, ya le salió su “lavadero sexual” con denuncias que le hicieron mujeres con nombres y apellidos que fueron acosadas sexualmente en su peregrinar como político, creando un símbolo de que Muñoz Ledo, ya no podría ser el próximo dirigente nacional, porque será el “acosador sexual” más famoso del país. Se lo hayan creado, implantado o ajustado para que no llegue, la derrota ya es para MORENA, y en el caso de las denuncias que ha hecho Porfirio Muñoz Ledo, ya no solamente prometió asumir de facto la dirigencia nacional, sino ahora su denuncia la presentó ante la Fiscalía Especializada de Delitos Electorales (FEDE), acusando a Mario Delgado hasta de terrorista electoral. Una nueva figura de la democracia mexicana.

Esta semana también y tras los resultados de empate técnico entre Delgado y Muñoz Ledo en la encuesta, Muñoz Ledo “El peligroso acosador sexual” según estas damas que dicen prueban su dicho, ayer miércoles el representante legal de Muñoz Ledo denunció a Mario Delgado por presunto desvío de recursos de la Cámara de Diputados para promover su imagen en el marco de la competencia por la dirección de su partido político. Un desgarriate que benefició a Mario Delgado, porque salieron fans como nunca en varias entidades federativa incluyendo Chiapas, donde tiene un cumulo de grandes amigos. Así que a esperar al que será el triunfador, y ya para la otra semana tendremos nuevo líder nacional de MORENA. Se cazan apuestas.

PD: El Presidente AMLO, el próximo sábado en Tuxtla Gutiérrez.