Para tener éxito en la vida

Dr. Gilberto de los Santos Cruz

La Universidad del Éxito es un libro Realmente imprescindible para cualquier persona no solamente interesada en un crecimiento personal y profesional sino para cualquier persona interesada en crecer y comprender.

Su escritor, Og Mandino, tuvo una HYPERLINK «https://es.wikipedia.org/wiki/Og_Mandino» «_blank» o «La vida de Og Mandino» vida realmente impresionante y tras llegar hasta las más bajas de las profundidades de la vida descubrió la pasión por vivir. Gracias a ello, puedo ahora ir compartiendo su fabuloso libro con resúmenes de los más grandes expertos en liderazgo y crecimiento personal cómo Napoleón Hill, Carnegie o Benjamín Franklin.

Sólo tienes que protegerte de ti mismo; llevamos a nuestros peores enemigos dentro de nosotros.

El éxito si es que tiene que tener un sentido, debe ser una cosa personal. Demasiado a menudo nos adecuamos al mundo exterior en nuestros patrones de éxito sin pensar o analizar. El éxito personal debe existir en nuestro interior si es que tiene que existir. No puede estar compuesto por señales o apariencias exteriores.

Hay ciertos factores en el éxito verdadero:

El propósito. Saber que en lo que sea que estemos haciendo estamos avanzando hacia una meta. Carecer de un objetivo es el peor enemigo del éxito. Mientras tengas una meta, sentirás que tus energías y pensamientos te están llevando a alguna parte y que hay satisfacción en el viaje de la misma.

Promedio de aciertos. No todas las horas ni todos los días son exitosos. Hay cumbres de éxito separadas por valles de fracasos. Una vida de éxito, tendrá sus días e incluso años de fracaso. Una persona que de verdad confía en sí misma es capaz de soportar el fracaso cuando se presente.

La realidad, sabe que un fracaso ocasional es inevitable. Desperdicia menos energías en las lamentaciones para así disponer de las fuerzas necesarias para continuar en tu empeño de lograr el éxito. No todos los días son una fiesta y no todos los esfuerzos tienen que acabar en un triunfo.

Su coste. Uno de los aspectos maravillosos de la vida, es nuestra incapacidad innata para disfrutar de aquello que no nos hemos ganado. La alegría del éxito tiene que estar compensada por el esfuerzo para conseguirlo.

La satisfacción. El éxito hay que disfrutarlo. La satisfacción del éxito no necesita ser vista ni exhibida a nadie más siempre y cuando la persona sepa que la tiene.

El 90 por ciento de las cosas en nuestra vida diaria van bien y el 10 por ciento mal. Lo que tenemos que hacer es centrarnos en el 90 por ciento que está bien y no hacer caso de lo que está mal.

Como dijo Schopenhauer: pocas veces pensamos en lo que tenemos, pero siempre en lo que nos falta.

En la vida hay que apuntar a 2 objetivos: conseguir lo que se quiere y disfrutarlo.

2ª. Parte El fracaso (Como reconocer sus síntomas). Solo la voluntad de seguir viviendo puede explicar la tenacidad con la que en algunas circunstancias un hombre se aferra al mero hecho de respirar y existir. La muerte es algo tan natural como el nacimiento y el desarrollo. La naturaleza nos prepara para cada nueva fase de la vida a través de eliminar los viejos deseos y dar paso a otros nuevos. La inercia, la timidez, el esfuerzo mínimo, la actividad sustitutoria, la pasividad y la resignación, cuando aparecen en la juventud o en plena madurez son un síntoma de que internamente algo no va bien en nuestra vida. De la misma manera que la somnolencia durante el día es señal de mala salud. La mayoría de nosotros disimulamos nuestro fracaso en público. Y lo disimulamos como nadie ante nosotros mismos. No cuesta mucho cerrar los ojos a la evidencia de que estamos haciendo mucho menos de lo que somos capaces. Aceptas que en cualquier momento comenzaremos a movernos en serio. Pasamos por el mundo sin hacer nuestra contribución. Sin descubrir todo lo que somos capaces de hacer. Sin utilizar ni la más mínima parte de nuestras capacidades. Incluso nos enorgullecemos de nuestra astucia. Tampoco sospechamos que nos han estafado. Nos hemos conformado con las compensaciones de la muerte, no con las recompensas de la vida. El fracaso es en cierto sentido el camino al éxito. Desde el momento en que cada descubrimiento de lo que es falso nos lleva a buscar con ansia aquello que es cierto, y toda nueva experiencia señala algún tipo de error que tendremos que evitar más adelante.

Cómo superar las causas más comunes del fracaso.

Culpar a los demás.

La práctica de acusar a los demás explica no solo quizá la mitad de nuestros fracasos, sino también nuestro fracaso a la hora de aprender de nuestros errores. No reconocemos el fracaso por lo que es. Entonces, no podemos hacerle frente.

La tendencia a culparnos a nosotros mismos.

En lugar de enfrentarnos al problema que conlleva el fracaso y esforzarnos por resolverlo – para evitar que se repita -, nos culpamos a nosotros mismos y lo dejamos correr. Planta las semillas de la inferioridad y la inseguridad que más adelante crecerán las malas hierbas para estropear el bien cuidado jardín de la mente.?En el hábito de culparse a uno mismo por sus aparentes fracasos, puede llegar a un punto donde busque culparse por los fracasos de los demás.

El auto-inculparse también cierra la puerta al desarrollo.

Mi gran preocupación no es su fracaso, sino saber si usted está satisfecho con su fracaso. Abraham Lincoln.

No tener metas.

Un hombre tiene que saber adónde quiere ir, si es que pretende llegar a alguna parte. Es tan cómodo dejarse llevar… Algunas personas pasan por la escuela como si le estuvieran haciendo un favor a sus familias. En el trabajo siguen el ritmo que marcan y sólo se preocupan por cobrar a fin de mes. No tienen una meta. Cuando alguien les molesta, recogen las canicas y se marchan. Las personas que se mueven y hacen cosas son las que sacan el máximo de provecho de cualquier situación. Están preparados para el siguiente imprevisto que aparezca en el camino hacia la meta. No siempre está claro –quizá nunca lo está – qué es exactamente lo que esperamos, pero algunos de nosotros insistimos en esperar mientras, se escapa la juventud, se escapan las oportunidades y se escapa la vida, y continuamos esperando algo que ha estado allí todo el tiempo. Pero ¿cuándo comenzaremos a vivir como si comprendiéramos la urgencia de la vida? Este es nuestro tiempo, nuestro día, nuestra generación, no alguna era dorada del pasado, ni una utopía del futuro. Esto es lo que hay, nos guste o nos desilusione, nos entusiasme o nos aburra

Escoger las metas equivocadas.

La mayoría de nuestras elecciones se hacen cuando somos jóvenes. Sin embargo, el hombre responsable no acepta fácilmente los consejos; debe descubrir por él mismo qué es la vida.

El atajo.

Muchos de nosotros buscamos instintivamente el camino más corto. El más fácil y más rápido hacia el éxito, sólo para descubrir que el éxito era una ilusión.

Tomar el camino largo.

Muchas veces con la muerte de un ser querido pensamos en el difícil camino de su trabajo, de luchas y sacrificios recorridos para conseguir el éxito y que justo cuando esa persona iba a poder disfrutarlo la muerte lo ha reclamado.

Descuidar las cosas pequeñas.

Debemos apreciar los detalles. Ocuparnos de ellos. Por pequeños que sean. Todo lo que requiere nuestra atención o que hagamos, es grande. Descuidar los pequeños detalles puede convertirse en grandes problemas.

Abandonar demasiado pronto. Hace falta voluntad para aguantar un poco más. Hace falta inteligencia para saber que la medida del éxito no es la suerte, ni las oportunidades que te da el juego, sino la conquista del fracaso.

La carga del pasado.

Nunca podremos librarnos de los recuerdos. Sólo podemos enfrentarnos sin miedo. Tenemos que vivir con nuestros recuerdos. A medida que nos hacemos viejos, dependemos de ellos cada vez más. Hasta que un día quizá sea todo lo que nos queda. Pueden ser deprimentes, amargos, humillantes, vergonzosos, o pueden ser felices, alegres, cariñosos. Las cosas que entraron son las que saldrán, ya sea que nosotros las pusimos allí o que nos obligaron a recibirlas. Estoy dispuesto a ir a cualquier parte siempre que sea hacia adelante.