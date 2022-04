Opinión y Propuesta

Maestro Andrés Vázquez López

Para todo mal, mezcal. Segunda parte

La aparición del virus Sars-Cov-2 y su brutal propagación por todo el mundo, así como las consecuencias que ha traído, destacadamente por supuesto la del número de fallecidos, es un triste pero perfecto ejemplo de lo que la falta de educación puede traerle a la humanidad. El Covid-19 es tan sólo la última de las enfermedades que se han transmitido de otras especies a los seres humanos, pero no la primera. Desde hace más de 5 años, la Organización Mundial de la Salud (OMS), ya advertía sobre el riesgo de tener hacinadas en los mercados de muchas partes del mundo, China incluida pero desafortunadamente también México y muchos otros; a varias especies animales, sin ninguna consideración por su salud, por su libertad, ni mucho menos por sus condiciones de vida ¡y eso que se les estaba destinando a la alimentación humana! Un trato así, muestra el desprecio ignorante de los seres humanos por las otras especies que habitan nuestro mundo. En el mismo orden de ideas, hemos visto en nuestro país, y en muchos otros, cómo muchas personas simplemente hacen caso omiso de las recomendaciones que hacen las autoridades sanitarias y pareciera que son incapaces de quedarse en casa, de abstenerse de salir a realizar actividades no esenciales, como ir a una fiesta o a comprar bebidas alcohólicas; y por el contrario sí prestan atención y le dan adjudican toda credibilidad a una serie de rumores sin fundamento que no hacen más que desinformar. Machaconamente, nuevamente: ¿cómo se corrige esto?, pues con educación y más educación: En este caso con una educación científica y una educación cívica, que combinadas nos permitan tener no sólo la información correcta de las cosas; sino también los valores y actitudes para hacer lo que nos corresponde ante situaciones adversas, por una simple razón: Porque es lo correcto. Y siguiendo con los ejemplos que mencionamos anteriormente; la llegada a América de los avispones gigantes asiáticos, por un lado, así como el hecho de que las abejas estén en peligro de extinción por el otro, son fenómenos desafortunados que también tienen que ver con la educación. La migración de las especies es un tanto, un fenómeno natural. Muchas son las especies que lo hacen y los insectos también, como por ejemplo la mariposa monarca que se desplaza a todo lo largo de Norteamérica. Otro tanto, se debe a las presiones directas e indirectas que la acción humana ejerce sobre ellos y que los obliga a buscar nuevos espacios para su sobrevivencia. A propósito, una cara inesperada de la actual pandemia, ha sido la reaparición de especies que se ven poco o de plano que se consideraban extintas, en diversas ciudades del mundo; haciendo patente el hecho de que la naturaleza reclama los espacios que le hemos arrebatado. Regresando al punto, los avispones han migrado y es un hecho que han llegado para quedarse; pero ello trae consecuencias para las abejas, mismas que aquéllos asesinan, pues está en su naturaleza dominante. Sin embargo, han muerto más abejas en el mundo por causa de los pesticidas que por los avispones u otras especies depredadoras. Ahora los humanos nos enfrentaremos al hecho de contener y preservar a los avispones, al tiempo que debemos tomar acción para preservar igualmente a las abejas, tan necesarias para la agricultura y nuestra propia sobrevivencia; pero además debemos tomar medidas para que su población vuelva a crecer y éstas y otras especies, puedan salir definitivamente de la lista de especies en peligro de extinción. ¿Cómo podremos lograrlo? ¡adivinó!, con educación y más educación. Una educación para la conservación, tanto de las especies como de nosotros mismos. Amable lector, si ha llegado hasta aquí, le agradezco mucho su paciencia. No queremos dejar de señalar que cuando escribimos “educación” en este artículo, no nos referimos únicamente a la educación escolarizada, es decir a la que se imparte en las aulas; sino a la educación integral, la que se brinda en las escuelas y en los hogares. La que se recibe en las empresas y a través de los programas gubernamentales. Una educación para jóvenes y para adultos de todas las edades y nacionalidades, de todas las condiciones sociales, razas y credos. Una educación universal que arraigue en cada ser humano y que lo haga de tal manera y con tal profundidad, que ejerza su influencia transformadora para bien y sea el pilar para reconstruir el tejido social y, en suma, toda nuestra vida. A ello le apostamos los que nos dedicamos a la educación y debe ser la apuesta de la sociedad entera. Para terminar, quisiéramos recordar amable lector, aquél viejo dicho mexicano que dice: “Para todo mal, mezcal, y para todo bien, también”; y sustituirlo por lo siguiente: “Para todo mal, educación; y para todo bien, también”. Ojalá que sí. Además, opino que es necesario e importante, generar políticas públicas educativas, en relación al cuidado, protección y preservación del ambiente.