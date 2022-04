Opinión y Propuesta

Mtro. Andrés Vázquez López

Para todo mal, mezcal

Primera parte

En ocasiones anteriores hemos comenzado esta columna haciendo referencia a alguna sentencia bíblica y haciendo la aclaración de que no se necesita ser creyente o no; para estar de acuerdo en lo que dicho libro dice. En esta ocasión no es la excepción y queremos referirnos al evangelio de San Juan: 8:32, que dice: “(…) y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres.”

Pensemos en los problemas que nos aquejan en estos días y que parecen no tener final, hagamos un recuento de algunos acontecimientos que han tenido lugar en lo que va de 2020: En enero entró en vigor la prohibición del uso de las bolsas de plástico en la CDMX; el general iraní Qasem Soleimani fue asesinado en Irak por órdenes del presidente Trump, lo que elevó la tensión entre ambos países; en Torreón, se registra un tiroteo dentro de una escuela primaria, mientras que en Wuhan, China, moría la primera persona por el virus Sars-Cov-2 y para finales del mismo mes se registraba el primer contagio en los Estados Unidos. Saltando en el tiempo en el mes de abril, ya había en el mundo un millón de contagiados del nuevo coronavirus, al tiempo que, en Wuhan, origen de la pandemia, se levantaba una orden de confinamiento obligatorio que había durado 76 días y habiendo en el mundo, para mediados de dicho mes, más de 2 millones de personas contagiadas y 100 mil fallecidos. Para finales del mismo mes, los contagiados de Covid-19; tema que ya se había convertido en el más importante, eran en el mundo poco más de 3 millones, un tercio de los cuales se concentraba ya en los Estados Unidos, país que se había convertido en el nuevo centro de la pandemia. Y bueno, sólo para no dejar de lado, mayo nos “sorprende” con la noticia de la llegada al continente americano, de una especie de avispones gigantes asiáticos, mismos que ponen en riesgo, la de por sí menguante población de abejas; con las consecuencias que ello puede traer a la agricultura y de paso, a la alimentación del mundo.

Pero, ¿qué tienen en común todas estas situaciones que, en mayor o menor medida, nos afectan a todos los que habitamos este planeta? Quizá a simple vista, pueda parecernos que ninguna. Pero si observamos con más atención, veremos que sí. El común denominador de todas estas situaciones, es la educación. Sí. Leyó usted bien: la educación. Y específicamente la falta de ésta o en su defecto, la mala calidad de la misma; o todavía peor, ¡ambas! Partimos de una premisa muy simple: Con mejor educación, se resolverán mejor los problemas, recordemos a Juan 8:32…

Veamos: En la CDMX (y ahora en otras partes del país), ya no se pueden usar bolsas de plástico por el alto nivel de contaminación que éstas generan y su dificultad para biodegradarse, lo cual trae graves daños al medio ambiente. Todos hemos visto por poner un ejemplo, cuerpos de agua muertos de tanta basura plástica que contienen, ¿cómo evitarlo? Con educación y más educación. Sensibilizando a las personas sobre las consecuencias que su falta de consciencia ambiental puede traer sobre sus propias vidas, su salud, su alimentación y sus ingresos: Una educación ecológica.

La ejecución del general Soleimani al igual que las acciones que éste llevó a cabo en vida, en contra de los intereses estadounidenses; son muestras claras de intolerancia. Y la intolerancia es una cara de la ignorancia. Ninguna de las partes involucradas conoce bien a la contraparte, ni la comprende ni le interesa hacerlo. Pero sí la prejuzga y actúa deliberadamente para afectarla. Es un modus operandi que se repite en incontables lugares y situaciones; ¿por qué?, bueno, entre otras razones por falta de educación. Una que les alcance a los involucrados en éste y en otros conflictos, para sentarse a negociar. A comprender al otro y a buscar soluciones creativas que sean las más convenientes para todos. No es más fácil, pero sí más meritorio. Y sin duda es mucho mejor que ver cómo se eleva la tensión en el Golfo Pérsico y las naciones se amenazan con destruirse mutuamente, ya sea con armas nucleares o con ataques terroristas. Educación y más educación: Una educación para la paz.

El muy desafortunado tiroteo dentro de una escuela primaria en Torreón, Coahuila; también tiene que ver con educación. Con una que incluya los aspectos humanos y los ponga efectivamente en el centro de su saber y de su quehacer. Una educación que enseñe valores y que nos ayude a conectarnos con nuestras emociones. La Psicología en los últimos años, nos ha llamado la atención sobre el vacío emocional y existencial que experimentan muchas personas, destacadamente los jóvenes, quienes pueden llegar a sentir que no tienen opciones en la vida y por falta de información y atención, perder el sentido de la misma. Aquí, la educación no se limita a la simple transmisión de conocimiento para que quienes se sientan desalentados, puedan reorientar sus esfuerzos y continuar adelante; también implica la “capacitación2 de quienes estamos alrededor de ellos, para poder detectar a tiempo este tipo de situaciones y saber cómo apoyarles: Una educación emocional.